Brooklyn Beckham: Η ρομαντική έκπληξη γενεθλίων από τη Nicola Peltz εν μέσω οικογενειακής έντασης

Η τρυφερή γιορτή που οργάνωσε η Nicola Peltz για τα γενέθλια του Brooklyn Beckham και τα δημόσια μηνύματα αγάπης από τους γονείς του

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και εντυπωσιακή έκπληξη ετοίμασε η Nicola Peltz για τα γενέθλια του συζύγου της, Brooklyn Beckham, την οποία μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media.

H 31χρονη ηθοποιός και μοντέλο οργάνωσε μια μικρή γιορτή γεμάτη χρυσά μπαλόνια, λουλούδια, δώρα και ένα κουτί με ροζ ντόνατς που σχημάτιζαν τη φράση «Happy Birthday, Brooklyn». Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, ο Brooklyn φαίνεται να πλησιάζει το τραπέζι με τα γλυκά, κοιτώντας με έκπληξη την πρωτότυπη τούρτα γενεθλίων.

«Πρέπει να κάνεις μια ευχή», ακούγεται να του λέει η Peltz, καθώς εκείνος σκύβει πάνω από τα κεράκια και σκέφτεται για λίγα δευτερόλεπτα πριν τα σβήσει. Μετά την ευχή του, η ηθοποιός του είπε: «Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλες οι επιθυμίες σου», με τον Beckham να απαντά συγκινημένος ότι η έκπληξη ήταν «πολύ γλυκιά».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Peltz εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, γράφοντας ότι φωτίζει κάθε χώρο όπου βρίσκεται και ότι όλοι όσοι τον γνωρίζουν τον αγαπούν. Παράλληλα τόνισε πόσο ευτυχισμένη νιώθει που είναι σύζυγός του. Ο Brooklyn απάντησε στο σχόλιο της συζύγου του με ένα τρυφερό μήνυμα, αποκαλώντας τη «μωρό μου».

Μηνύματα και από τους γονείς του

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι γονείς του, ο πρώην ποδοσφαιριστής David Beckham και η σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls Victoria Beckham, δημοσίευσαν επίσης ευχές για τα γενέθλιά του στα Instagram Stories τους.

Ο David Beckham ανάρτησε μια παλιά φωτογραφία με τον γιο του γράφοντας: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά. Σε αγαπάμε». Παρόμοιο μήνυμα αγάπης δημοσίευσε και η Victoria Beckham.

Ωστόσο, ο Brooklyn δεν αναδημοσίευσε τις ευχές των γονιών του στο προφίλ του, γεγονός που τροφοδότησε ξανά τις φήμες για την ένταση που υπάρχει στην οικογένεια.

Συνεχίζονται οι φήμες για οικογενειακή διαμάχη

Το τελευταίο διάστημα, ο Brooklyn Beckham έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η σχέση του με τους γονείς του είναι τεταμένη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να τους έχει ζητήσει να μην κάνουν δημόσιες αναφορές σε εκείνον στα social media και να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε επίσης κατηγορήσει τους γονείς του ότι στο παρελθόν προσπάθησαν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση του με τη Nicola Peltz. Επιπλέον, είχε ισχυριστεί ότι η μητέρα του παρενέβη ακόμη και στον πρώτο χορό του ζευγαριού στον γάμο τους το 2022.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο David Beckham ούτε η Victoria Beckham έχουν απαντήσει δημόσια στους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

