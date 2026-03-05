Ο Bad Bunny έσπασε κάθε ρεκόρ με 4 δισ. προβολές στο Super Bowl σε 24 ώρες

Η Roc Nation του JAY-Z ανακοινώνει 4,157 δισεκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες για την εμφάνιση του Bad Bunny

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl LX κατέγραψε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ προβολών, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία ψυχαγωγίας Roc Nation του JAY-Z, η οποία είχε την παραγωγή της παράστασης. Όπως ανακοίνωσε η Roc Nation, το σόου συγκέντρωσε 4,157 δισεκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τη μετάδοσή του στις 8 Φεβρουαρίου. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη συνδυασμένη τηλεοπτική μετάδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, καθώς και από τις προβολές σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμφάνιση του Bad Bunny πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl LX, στον αγώνα ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους New England Patriots που διεξήχθη στη Santa Clara της Καλιφόρνια. Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης παρουσίασε ένα εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 13,5 λεπτών, το οποίο προσέλκυσε τεράστιο παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων τηλεθέασης Nielsen, κατά μέσο όρο 128,2 εκατομμύρια θεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολούθησαν την τηλεοπτική μετάδοση της εμφάνισης του Bad Bunny. Το συγκεκριμένο νούμερο αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση της συνολικής απήχησης του σόου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με βάση τα κριτήρια του YouTube, όπου μια προβολή καταγράφεται όταν ένας χρήστης παρακολουθήσει τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα βίντεο, η 13,5 λεπτών εμφάνιση του Bad Bunny θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια προβολές μόνο από την τηλεοπτική μετάδοση. Το επίσημο βίντεο της εμφάνισης στο YouTube κατέγραψε περίπου 29 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 16 ώρες από τη δημοσίευσή του στην πλατφόρμα. Μέσα στο πρώτο 24ωρο οι προβολές εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια, ενώ τρεις εβδομάδες μετά τη δημοσίευση το βίντεο είχε φτάσει τα 118 εκατομμύρια προβολές.

Στο συνολικό αποτέλεσμα προστέθηκαν επίσης οι διεθνείς τηλεοπτικές μεταδόσεις του Super Bowl, οι οποίες συνήθως προσθέτουν περίπου 50 εκατομμύρια επιπλέον θεατές, καθώς και οι προβολές σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπου ακόμη και 1 δευτερόλεπτο παρακολούθησης μπορεί να καταγραφεί ως προβολή.

Νωρίτερα, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Ripple Analytics είχε εκτιμήσει ότι το σόου είχε φτάσει περίπου τα 4 δισεκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο ημέρες από τη μετάδοσή του.

Ωστόσο η Roc Nation παρουσίασε πιο συγκεκριμένο αριθμό, ανεβάζοντας το σύνολο στις 4,157 δισεκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Η εντυπωσιακή απήχηση της εμφάνισης επιβεβαιώνει την τεράστια παγκόσμια επιρροή του Bad Bunny στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, καθώς και τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει το Super Bowl ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως.

