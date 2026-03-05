Celeb News 05.03.2026

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά την ολοκλήρωση του εθνικού τελικού της Eurovision Song Contest, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης αποφάσισαν να ταξιδέψουν στη Σρι Λάνκα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Ωστόσο, το ταξίδι τους δεν κύλησε όπως το είχαν σχεδιάσει, αφού βρέθηκαν αντιμέτωποι με απρόοπτα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι πτήσεις που περνούσαν κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις θεωρήθηκαν επικίνδυνες. Εξαιτίας αυτού, τα σχέδια επιστροφής τους άλλαξαν και για κάποιο διάστημα παρέμειναν εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μάλιστα εντελώς τυχαία μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA TV. Στο ρεπορτάζ προβλήθηκαν εικόνες από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα, όπου εμφανίστηκε και η Σμαράγδα Καρύδη, αποκαλύπτοντας την περιπέτεια που βίωσαν. Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day παρουσίασε αναλυτικά το παρασκήνιο του ταξιδιού και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη.


Σύμφωνα με όσα είπε, οι δύο ηθοποιοί κατάφεραν τελικά να αναχωρήσουν από τη Σρι Λάνκα και να μεταβούν στο Ομάν, από όπου βρήκαν θέση στη μοναδική πτήση που κατευθυνόταν προς την Ελλάδα.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ ταξίδια
