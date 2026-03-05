Fashion 05.03.2026

Balmain F/W 26: Το ντεμπούτο του Antonin Tron στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού είναι ωδή στον μινιμαλισμό

Το ντεμπούτο του Antonin Tron στον Balmain φέρνει έμπνευση από το αρχείο του οίκου και μια πιο σύγχρονη, εκλεπτυσμένη αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θύμιζε ατμοσφαιρικό σκηνικό, με αέρινες λευκές κουρτίνες να καλύπτουν από το πάτωμα μέχρι την οροφή, ο οίκος Balmain παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η επίδειξη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε το ντεμπούτο του νέου δημιουργικού διευθυντή Antonin Tron μετά την αποχώρηση του Olivier Rousteing, ο οποίος ηγήθηκε του οίκου για 14 χρόνια.

Από τα πρώτα looks έγινε ξεκάθαρο ότι ο οίκος περνά σε μια διαφορετική δημιουργική περίοδο. Η έντονη, flashy αισθητική που χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια δίνει τη θέση της σε μια πιο εκλεπτυσμένη και ήρεμη πολυτέλεια. Τα μοντέλα περπατούσαν γρήγορα μέσα στον σκοτεινό χώρο φορώντας ένα σύγχρονο, παριζιάνικο «uniform», με μαύρα δερμάτινα κομμάτια, ντραπέ φορέματα σε αποχρώσεις του λαδί και του chartreuse και διακριτικές πινελιές animal print που έδιναν ένταση στη συλλογή.

https://us.balmain.com/

Διάβασε επίσης:  O Jonathan Anderson μετατρέπει τους Κήπους Tuileries σε ποιητική

Μετά την επίδειξη, ο Tron εξήγησε ότι το βασικό του όραμα για τον οίκο είναι αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «minimal opulence», μια μορφή πολυτέλειας που βασίζεται στην κομψότητα και την ισορροπία αντί για την υπερβολή. Για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, στράφηκε στις ρίζες του οίκου, μελετώντας προσεκτικά το αρχείο που δημιούργησε ο ιδρυτής Pierre Balmain όταν άνοιξε τον οίκο το 1945, αμέσως μετά το τέλος του πολέμου στη Γαλλία.

https://us.balmain.com/
https://us.balmain.com/ 
https://us.balmain.com/

Ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι δοκίμασε αυθεντικά φορέματα του 1946 και εντυπωσιάστηκε από το πόσο συγκρατημένα αλλά και αισθησιακά ήταν. Αυτή η ισορροπία αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για τη νέα συλλογή, η οποία περιλαμβάνει και αναφορές στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ και στα λαμπερά φορέματα που φορούσαν εμβληματικές ηθοποιοί όπως η Sophia Loren και η Audrey Hepburn τη δεκαετία του ’50.

Η επαγγελματική διαδρομή του Tron δείχνει ξεκάθαρα γιατί η νέα κατεύθυνση του Balmain κινείται προς μια πιο ουσιαστική κομψότητα. Πριν αναλάβει τον ιστορικό οίκο, δημιούργησε τη δική του μάρκα Atlein, γνωστή για τις καθαρές γραμμές, το αθλητικό tailoring και τα ντραπέ bodycon φορέματα. Παράλληλα, έχει εργαστεί σε κορυφαίους οίκους όπως Balenciaga υπό τον Nicolas Ghesquière και στον Saint Laurent δίπλα στον Anthony Vaccarello.

https://us.balmain.com/
https://us.balmain.com/
https://us.balmain.com/

Στη συλλογή Φθινόπωρο 2026, τα animal prints αποτέλεσαν το πιο έντονο στοιχείο, αν και παρέμειναν σχετικά διακριτικά μέσα στη συνολική μινιμαλιστική αισθητική. Ο ίδιος ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι η ιδέα προήλθε από μια φωτογραφία του διαμερίσματος του Pierre Balmain στο Παρίσι, όπου κυριαρχούσε μια μεγάλη ζέβρα στο πάτωμα, στοιχείο που του έδωσε την αφορμή να ενσωματώσει αυτό το μοτίβο στη συλλογή.

Παράλληλα, παλτό με στρατιωτικές επιρροές, pilot jackets και φορέματα με cut-outs έδωσαν μια σύγχρονη, δυναμική διάσταση στο DNA του οίκου. Η ιστορία του Balmain έχει αποδείξει ότι κάθε δημιουργικός διευθυντής επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του. Με την πρώτη του συλλογή, ο Antonin Tron δείχνει ότι θέλει να επαναφέρει τον οίκο σε μια πιο αυθεντική και κομψή εκδοχή της πολυτέλειας, και η νέα αυτή πορεία μόλις ξεκινά.

Διάβασε επίσης: Bottega Veneta Fall 26: Όταν η μόδα γίνεται δήλωση θηλυκής δύναμης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Balmain Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Stella McCartney F/W 26-27: Tailoring, πλεκτά και παγιέτες σε μια συλλογή με 80’s vibes

Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

Θες να ζητήσεις αύξηση; Δες τι πρέπει να φορέσεις εκείνη τη μέρα στο γραφείο

4 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βάλεις πάνω στο τραπέζι του καθιστικού

Αυτές είναι οι 5 μεγαλύτερες αδυναμίες που έχει ένας Ιχθύς

«Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

Η συνταγή για ντοματοκεφτέδες που θα κάνουν πιο γευστική την περίοδο της νηστείας

4+1 fitness μυστικά που δεν σου λένε οι personal trainers

Πώς να βρεις δωρεάν ξεναγήσεις και εκδρομές σε δημοφιλείς πόλεις του εξωτερικού

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών