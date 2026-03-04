Celeb News 04.03.2026

Η Πέμη Ζούνη χώρισε με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

Η Πέμη Ζούνη αποκαλύπτει τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Στάθη Σκέντζο και μιλά για τη σχέση τους σήμερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Πέμη Ζούνη, που αυτή τη σεζόν κρατά έναν από τους βασικούς ρόλους στη δημοφιλή παραγωγή του Mega, «Η Γη της Ελιάς», άνοιξε την καρδιά της σε μια ειλικρινή συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Αστέρης Κασιμάτης. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις πρόσφατες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως εδώ και λίγο χρονικό διάστημα έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως, παρότι δεν συγκατοικούν πια, η σχέση τους παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο. «Με τον Στάθη δεν μένουμε πλέον κάτω από την ίδια στέγη, όμως έχουμε διατηρήσει μια ουσιαστική φιλία. Μιλάμε καθημερινά και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός. Η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, αλλά η επικοινωνία και η στήριξη μεταξύ μας δεν χάθηκαν. Σε οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/pemizouni/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Απαντούν πρώτη φορά για τη σχέση τους

Όπως εξήγησε, ο χωρισμός είναι σχετικά πρόσφατος, καθώς έχει περάσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τότε που αποφάσισαν να πάρουν αυτή την απόφαση. Σε ερώτηση για το αν έχει εκδοθεί διαζύγιο, απάντησε πως μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε νομικό επίπεδο.

https://www.instagram.com/pemizouni/?hl=el

Η συζήτηση στράφηκε και σε ένα παλαιότερο κεφάλαιο της ζωής της. Η ηθοποιός έχει παντρευτεί στο παρελθόν και τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη, σε νεαρή ηλικία. Θυμήθηκε τη γνωριμία τους, η οποία έγινε όταν εκείνη βρισκόταν στο τέλος των σπουδών της στη δραματική σχολή, με αφορμή μια επαγγελματική συνεργασία. Μίλησε με θερμά λόγια για τον πρώην σύζυγό της, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. «Μείναμε μαζί περίπου τεσσεράμισι χρόνια. Όταν ήρθε ο χωρισμός, η ευθύνη ήταν δική μου», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη διάθεσή της να αντιμετωπίζει το παρελθόν της με ωριμότητα και αυτογνωσία.

https://www.instagram.com/pemizouni/?hl=el

Διάβασε επίσης: Μελίνα Νικολαΐδη: Το τρυφερό βίντεο αφιερωμένο στη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ηθοποιοί Πέμη Ζούνη ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη – Σε αυτόν τον δημοσιογράφο θα ανοίξει την καρδιά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη – Σε αυτόν τον δημοσιογράφο θα ανοίξει την καρδιά του

04.03.2026
Επόμενο
Η Warner Bros. ετοιμάζει ταινία Game of Thrones από τον σεναριογράφο του Andor

Η Warner Bros. ετοιμάζει ταινία Game of Thrones από τον σεναριογράφο του Andor

04.03.2026

Δες επίσης

Buongiorno: Η on air σπόντα του Δημήτρη Σκαρμούτσου στη Φαίη Σκορδά για τον φημολογούμενο γάμο της
Celeb News

Buongiorno: Η on air σπόντα του Δημήτρη Σκαρμούτσου στη Φαίη Σκορδά για τον φημολογούμενο γάμο της

03.03.2026
Μελίνα Νικολαΐδη: Το τρυφερό βίντεο αφιερωμένο στη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή
Celeb News

Μελίνα Νικολαΐδη: Το τρυφερό βίντεο αφιερωμένο στη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή

03.03.2026
Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Απαντούν πρώτη φορά για τη σχέση τους
Celeb News

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Απαντούν πρώτη φορά για τη σχέση τους

03.03.2026
Nicole Kidman: Η πασαρέλα της κόρης της που έγινε viral για τους λάθος λόγους
Celeb News

Nicole Kidman: Η πασαρέλα της κόρης της που έγινε viral για τους λάθος λόγους

03.03.2026
Quentin Tarantino: Διαψεύδει τις φήμες για τον θάνατό του στο Ισραήλ
Celeb News

Quentin Tarantino: Διαψεύδει τις φήμες για τον θάνατό του στο Ισραήλ

03.03.2026
«Δεν είμαι πλούσια»: Η δήλωση της Kate Hudson που προκάλεσε ένταση στα social media
Celeb News

«Δεν είμαι πλούσια»: Η δήλωση της Kate Hudson που προκάλεσε ένταση στα social media

03.03.2026
Κώστας Δόξας: Εξώδικο από την Μαρία Δεληθανάση μετά τη συνέντευξή του στο «Πρωινό»
Celeb News

Κώστας Δόξας: Εξώδικο από την Μαρία Δεληθανάση μετά τη συνέντευξή του στο «Πρωινό»

03.03.2026
Its official: Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους
Celeb News

Its official: Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

03.03.2026
Jim Carrey: Οι θεωρίες για κλώνο στα βραβεία César και η αλήθεια πίσω από τη viral εμφάνιση
Celeb News

Jim Carrey: Οι θεωρίες για κλώνο στα βραβεία César και η αλήθεια πίσω από τη viral εμφάνιση

03.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών