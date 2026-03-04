Η Πέμη Ζούνη χώρισε με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

Η Πέμη Ζούνη, που αυτή τη σεζόν κρατά έναν από τους βασικούς ρόλους στη δημοφιλή παραγωγή του Mega, «Η Γη της Ελιάς», άνοιξε την καρδιά της σε μια ειλικρινή συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Αστέρης Κασιμάτης. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις πρόσφατες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως εδώ και λίγο χρονικό διάστημα έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως, παρότι δεν συγκατοικούν πια, η σχέση τους παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο. «Με τον Στάθη δεν μένουμε πλέον κάτω από την ίδια στέγη, όμως έχουμε διατηρήσει μια ουσιαστική φιλία. Μιλάμε καθημερινά και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός. Η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, αλλά η επικοινωνία και η στήριξη μεταξύ μας δεν χάθηκαν. Σε οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο χωρισμός είναι σχετικά πρόσφατος, καθώς έχει περάσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τότε που αποφάσισαν να πάρουν αυτή την απόφαση. Σε ερώτηση για το αν έχει εκδοθεί διαζύγιο, απάντησε πως μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε νομικό επίπεδο.

Η συζήτηση στράφηκε και σε ένα παλαιότερο κεφάλαιο της ζωής της. Η ηθοποιός έχει παντρευτεί στο παρελθόν και τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη, σε νεαρή ηλικία. Θυμήθηκε τη γνωριμία τους, η οποία έγινε όταν εκείνη βρισκόταν στο τέλος των σπουδών της στη δραματική σχολή, με αφορμή μια επαγγελματική συνεργασία. Μίλησε με θερμά λόγια για τον πρώην σύζυγό της, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. «Μείναμε μαζί περίπου τεσσεράμισι χρόνια. Όταν ήρθε ο χωρισμός, η ευθύνη ήταν δική μου», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη διάθεσή της να αντιμετωπίζει το παρελθόν της με ωριμότητα και αυτογνωσία.

