Η Warner Bros. ετοιμάζει ταινία Game of Thrones από τον σεναριογράφο του Andor

Το νέο φιλμ θα αφηγείται την ιστορία του Aegon του Κατακτητή και την ίδρυση της δυναστείας των Targaryen, αιώνες πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones

Μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος του Game of Thrones φαίνεται πως βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης στη Warner Bros., σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six Hollywood. Το σενάριο της ταινίας έχει ήδη παραδοθεί σε πρώτο προσχέδιο από τον σεναριογράφο και παραγωγό Beau Willimon, γνωστό για τη δουλειά του στη σειρά House of Cards και τη συγγραφή επεισοδίων του Andor.

Προς το παρόν, το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης, καθώς δεν έχει επιλεγεί ακόμη σκηνοθέτης ούτε έχουν ανακοινωθεί ηθοποιοί για το καστ.

Αβεβαιότητα λόγω πιθανής συγχώνευσης

Παρότι η ανάπτυξη της ταινίας έχει ξεκινήσει, το μέλλον της παραμένει αβέβαιο. Η Warner Bros. βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης προς την Paramount Skydance, και αν εγκριθεί η συγχώνευση, η νέα διοίκηση θα μπορούσε να ακυρώσει έργα που βρίσκονται σε ανάπτυξη.

Ωστόσο, το franchise του Game of Thrones θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, έχει δηλώσει ότι ο νέος όμιλος σκοπεύει να κυκλοφορεί περίπου 30 ταινίες στους κινηματογράφους κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ισχυρά και δημοφιλή franchises για να γεμίσουν το πρόγραμμα παραγωγών.

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα λεπτομέρειες για την πλοκή, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταινία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον ιδρυτή της δυναστείας των Ταργκάρυεν, και στην κατάκτηση του Westeros, γεγονότα που συνέβησαν αιώνες πριν από την ιστορία της τηλεοπτικής σειράς.

Ο Aegon δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα στην οθόνη, όμως η οικογένεια Targaryen αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κόσμου της σειράς. Από αυτή τη δυναστεία προέρχεται και η εμβληματική Daenerys Targaryen, την οποία υποδύθηκε η Emilia Clarke.

Το σύμπαν του Game of Thrones συνεχίζει να μεγαλώνει

Η αρχική σειρά βασίστηκε στα best-seller μυθιστορήματα φαντασίας του George R. R. Martin και προβλήθηκε για οκτώ σεζόν, κερδίζοντας δεκάδες βραβεία Emmy.

Τα τελευταία χρόνια το franchise έχει επεκταθεί με νέες τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσά τους είναι το ιδιαίτερα επιτυχημένο prequel House of the Dragon, που αναμένεται να επιστρέψει με νέα σεζόν το καλοκαίρι, καθώς και η σειρά A Knight of the Seven Kingdoms, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο κύκλο της.

Αν τελικά προχωρήσει, η νέα ταινία θα αποτελέσει την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στο σύμπαν του Game of Thrones, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για το δημοφιλές fantasy franchise.

