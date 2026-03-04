Screen News 04.03.2026

Η Warner Bros. ετοιμάζει ταινία Game of Thrones από τον σεναριογράφο του Andor

game_of_thrones
Το νέο φιλμ θα αφηγείται την ιστορία του Aegon του Κατακτητή και την ίδρυση της δυναστείας των Targaryen, αιώνες πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος του Game of Thrones φαίνεται πως βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης στη Warner Bros., σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six Hollywood. Το σενάριο της ταινίας έχει ήδη παραδοθεί σε πρώτο προσχέδιο από τον σεναριογράφο και παραγωγό Beau Willimon, γνωστό για τη δουλειά του στη σειρά House of Cards και τη συγγραφή επεισοδίων του Andor.

Προς το παρόν, το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης, καθώς δεν έχει επιλεγεί ακόμη σκηνοθέτης ούτε έχουν ανακοινωθεί ηθοποιοί για το καστ.

game_of_thrones
https://www.instagram.com/gameofthrones/

Διάβασε επίσης: Brad Pitt: Πού θα κάνει γυρίσματα για τη νέα του ταινία μετά την Ύδρα – Το μέρος-έκπληξη

Αβεβαιότητα λόγω πιθανής συγχώνευσης

Παρότι η ανάπτυξη της ταινίας έχει ξεκινήσει, το μέλλον της παραμένει αβέβαιο. Η Warner Bros. βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης προς την Paramount Skydance, και αν εγκριθεί η συγχώνευση, η νέα διοίκηση θα μπορούσε να ακυρώσει έργα που βρίσκονται σε ανάπτυξη.

Ωστόσο, το franchise του Game of Thrones θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, έχει δηλώσει ότι ο νέος όμιλος σκοπεύει να κυκλοφορεί περίπου 30 ταινίες στους κινηματογράφους κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν ισχυρά και δημοφιλή franchises για να γεμίσουν το πρόγραμμα παραγωγών.

game_of_thrones
https://www.instagram.com/gameofthrones/

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα λεπτομέρειες για την πλοκή, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταινία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον ιδρυτή της δυναστείας των Ταργκάρυεν, και στην κατάκτηση του Westeros, γεγονότα που συνέβησαν αιώνες πριν από την ιστορία της τηλεοπτικής σειράς.

Ο Aegon δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα στην οθόνη, όμως η οικογένεια Targaryen αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κόσμου της σειράς. Από αυτή τη δυναστεία προέρχεται και η εμβληματική Daenerys Targaryen, την οποία υποδύθηκε η Emilia Clarke.

game_of_thones
https://www.instagram.com/gameofthrones/

Το σύμπαν του Game of Thrones συνεχίζει να μεγαλώνει

Η αρχική σειρά βασίστηκε στα best-seller μυθιστορήματα φαντασίας του George R. R. Martin και προβλήθηκε για οκτώ σεζόν, κερδίζοντας δεκάδες βραβεία Emmy.

Τα τελευταία χρόνια το franchise έχει επεκταθεί με νέες τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσά τους είναι το ιδιαίτερα επιτυχημένο prequel House of the Dragon, που αναμένεται να επιστρέψει με νέα σεζόν το καλοκαίρι, καθώς και η σειρά A Knight of the Seven Kingdoms, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο κύκλο της.

Αν τελικά προχωρήσει, η νέα ταινία θα αποτελέσει την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στο σύμπαν του Game of Thrones, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για το δημοφιλές fantasy franchise.

Διάβασε επίσης: H Dakota Johnson στο Three Incestuous Sisters μαζί με Saoirse Ronan και Jessie Buckley

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

cinema GAME OF THRONES Warner Bros
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Πέμη Ζούνη χώρισε με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

Η Πέμη Ζούνη χώρισε με τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

04.03.2026

Δες επίσης

Brad Pitt: Πού θα κάνει γυρίσματα για τη νέα του ταινία μετά την Ύδρα – Το μέρος-έκπληξη
Cinema

Brad Pitt: Πού θα κάνει γυρίσματα για τη νέα του ταινία μετά την Ύδρα – Το μέρος-έκπληξη

03.03.2026
H Dakota Johnson στο Three Incestuous Sisters μαζί με Saoirse Ronan και Jessie Buckley
Cinema

H Dakota Johnson στο Three Incestuous Sisters μαζί με Saoirse Ronan και Jessie Buckley

03.03.2026
Paramount και Warner: Ενώνουν HBO Max και Paramount+ σε μία ενιαία πλατφόρμα
Cinema

Paramount και Warner: Ενώνουν HBO Max και Paramount+ σε μία ενιαία πλατφόρμα

03.03.2026
Susan Sarandon: «Αποκλείστηκα από το Χόλιγουντ λόγω Γάζας»
Cinema

Susan Sarandon: «Αποκλείστηκα από το Χόλιγουντ λόγω Γάζας»

03.03.2026
Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7
Cinema

Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7

03.03.2026
Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Actor Awards 2026 – Δεύτερη ήττα για τον Timothée Chalamet
Cinema

Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Actor Awards 2026 – Δεύτερη ήττα για τον Timothée Chalamet

02.03.2026
Goya Awards 2026: Θρίαμβος για τις ταινίες «Sundays» και «Sirāt» 
Cinema

Goya Awards 2026: Θρίαμβος για τις ταινίες «Sundays» και «Sirāt» 

02.03.2026
Ο Park Chan-wook πρόεδρος του 79ου Φεστιβάλ των Καννών
Cinema

Ο Park Chan-wook πρόεδρος του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

02.03.2026
Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Cinema

Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

02.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών