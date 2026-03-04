O Bruce Campbell αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο Bruce Campbell, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «The Evil Dead», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η μορφή της ασθένειας είναι «θεραπεύσιμη αλλά όχι ιάσιμη». Ο 67χρονος ηθοποιός ενημέρωσε ο ίδιος το κοινό του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, επισημαίνοντας ότι η θεραπεία θα επηρεάσει προσωρινά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στο μήνυμά του, ο Bruce Campbell υιοθέτησε έναν ειλικρινή αλλά και αυτοσαρκαστικό τόνο, γράφοντας «Γεια σας φίλοι, στις μέρες μας, όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το αποκαλούν ευκαιρία, οπότε ας το πούμε έτσι, έχω κι εγώ μία από αυτές. Ονομάζεται επίσης ένας τύπος καρκίνου που είναι θεραπεύσιμος αλλά όχι ιάσιμος. Ζητώ συγγνώμη αν αυτό προκαλεί σοκ, προκάλεσε και σε εμένα».

Ο Bruce Campbell ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να δώσει περισσότερες ιατρικές λεπτομέρειες, εξηγώντας ότι η ανάρτηση έγινε προκειμένου να προλάβει τυχόν ανακριβείς πληροφορίες. Όπως σημείωσε, «Τα καλά νέα είναι ότι δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δημοσιεύω αυτό το μήνυμα γιατί, σε επαγγελματικό επίπεδο, ορισμένα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Οι εμφανίσεις και γενικά η δουλειά θα πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα όσο διαρκεί η θεραπεία. Σκοπεύω να αναρρώσω όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσω να περιοδεύσω το φθινόπωρο με τη νέα μου ταινία “Ernie & Emma”».

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε επίσης ότι θα ακυρώσει ορισμένες προγραμματισμένες συμμετοχές σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας «Έχω να ακυρώσω αρκετές διοργανώσεις φέτος το καλοκαίρι, κάτι που με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Οι ανάγκες της θεραπείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν συμβαδίζουν πάντα». Τόνισε ακόμη ότι δεν επιδιώκει ούτε συμπάθεια ούτε συμβουλές, προσθέτοντας «Μη φοβάστε, είμαι ένας σκληροτράχηλος γέρος και έχω σπουδαία υποστήριξη, οπότε σκοπεύω να μείνω εδώ για καιρό. Όπως πάντα, είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο και ελπίζω να σας δω σύντομα».

Ο Bruce Campbell πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί την ταινία «Ernie & Emma», μια κωμωδία δρόμου με κεντρικό ήρωα έναν χήρο πωλητή αχλαδιών που ξεκινά ταξίδι για να σκορπίσει τις στάχτες της συζύγου του. Η πρώτη προβολή στο Πόρτλαντ του Όρεγκον έχει ήδη εξαντλήσει τα εισιτήριά της. Ο Bruce Campbell έγινε παγκοσμίως γνωστός ενσαρκώνοντας τον Ash Williams στην ταινία «The Evil Dead» του Sam Raimi το 1981 και επέστρεψε στον ρόλο στο «Evil Dead II». Σήμερα διατελεί εκτελεστικός παραγωγός της νέας ταινίας «Evil Dead Burn», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούνιο. Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, ο Bruce Campbell εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη δημιουργική του πορεία, επιλέγοντας να ενημερώσει ο ίδιος το κοινό του με διαφάνεια και αισιοδοξία.

