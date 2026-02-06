O Barry Manilow αναβάλλει συναυλίες για να αναρρώσει μετά από χειρουργίο για τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο Barry Manilow αναβάλλει τις συναυλίες του στο Λας Βέγκας λόγω ανάρρωσης μετά από χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο θρυλικός τραγουδιστής Barry Manilow ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τις προγραμματισμένες συναυλίες του στο Westgate Las Vegas, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή του μετά από χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα. Οι εμφανίσεις ήταν προγραμματισμένες από τις 12 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Ο 82χρονος καλλιτέχνης ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, τονίζοντας ότι η επέμβαση κύλησε ομαλά και ότι η ανάρρωσή του προχωρά καλά. «Κάνω καθημερινά ασκήσεις και περνάω χρόνο στο στούντιο, κάτι που με κάνει να νιώθω φανταστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η απόφαση για την αναβολή των εμφανίσεων πάρθηκε σε συνεργασία με τους γιατρούς του, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι έτοιμος για την περιοδεία του που ξεκινά στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα εισιτήρια για τις ακυρωθείσες παραστάσεις θα επιστραφούν στους θεατές.

Η περιοδεία του Manilow περιλαμβάνει την πρώτη εμφάνιση στις 27 Φεβρουαρίου στην Τάμπα της Φλόριντα και επιστροφή στο Westgate Las Vegas για τρεις βραδιές στο τέλος Μαρτίου. Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του για το 2026 θα ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου, με την τελευταία συναυλία στο Gas South Arena στο Ντουλούθ της Τζόρτζια.

Ο τραγουδιστής είχε γνωστοποιήσει τον Δεκέμβριο ότι οι γιατροί εντόπισαν μια καρκινική βλάβη στον αριστερό πνεύμονα, η οποία απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση. Ο ίδιος περιέγραψε την έγκαιρη διάγνωση ως «καθαρή τύχη» και ευχαρίστησε τον γιατρό του για την άμεση και επιτυχημένη επέμβαση.

Ο Barry Manilow διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι η ανάρρωσή του προχωρά ομαλά και ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή, συνεχίζοντας την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του με ασφάλεια και υγεία.





