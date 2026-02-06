TV 06.02.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air ποιος θα την αντικαταστήσει στην εκπομπή όταν γεννήσει

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στον αέρα της Super Κατερίνα ποιος θα αναλάβει την εκπομπή κατά την απουσία της για τη γέννα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια απρόοπτη on air διαφωνία ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη στην εκπομπή Super Κατερίνα, το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, έγινε η αφορμή για μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το μέλλον της εκπομπής.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε χιουμοριστικά τη διάψευση της Ιωάννας Τούνη σχετικά με αρραβώνα: «Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά θα ‘χω ένα πολύ πιο ήρεμο Σαββατοκύριακο μετά από αυτό». Η Κατερίνα Καινούργιου αντέδρασε με χιούμορ αλλά και αυστηρότητα:«Αχ Στέφανέ μου, αλήθεια! Αν δεν σε ενδιαφέρει, βγαίνε έξω σε αυτό το μέρος. Ε μα πραγματικά τώρα, δεν μπορώ, που το γειώνει…».

https://www.instagram.com/katken85/

Ο συνεργάτης της πρόσθεσε: «Μα τι να πω; Ότι σκάω κι ότι δε μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ;», Η Κατερίνα τόνισε ότι, εφόσον η συζήτηση γίνεται στην εκπομπή, πρέπει να υποστηρίζεται το θέμα: «Εφόσον το παίζουμε στην εκπομπή παιδιά, ακούστε με λίγο… Είναι πρόσωπο το οποίο φιλοξενούμε». Ο Στέφανος απάντησε: «Μπορούμε να το υποστηρίζουμε ποικιλοτρόπως όμως». Η Κατερίνα, κλείνοντας τη συζήτηση, αποκάλυψε ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση της εκπομπής κατά την απουσία της: «Ωραία, θέλω Έλενα… Το διάστημα που θα λείπω και θα παρουσιάζει την εκπομπή ο Στέφανος, να μη του παίζεις καθόλου Τούνη και lifestyle. Καλή επιτυχία».


Να υπενθυμίσουμε πως η παρουσιάστρια αναμένεται να αποχωρήσει από την εκπομπή στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, προκειμένου να φέρει στον κόσμο το κοριτσάκι της. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες πριν την προσωπική της αλλαγή, ενώ το κοινό της εκπομπής θα συνεχίσει να την παρακολουθεί μέσω της ομάδας που θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία.

https://www.instagram.com/katken85/

Alpha TV Super Κατερίνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Στέφανος Κωνσταντινίδης
