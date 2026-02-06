Μουσικά Νέα 06.02.2026

Το μήνυμα του Χρήστου Μάστορα για την υγεία του μετά την απουσία από τη φιλανθρωπική βραδιά

Ο τραγουδιστής εξήγησε μέσω Instagram γιατί δεν εμφανίστηκε στο «Care is Love»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Χρήστος Μάστορας δεν εμφανίστηκε στη φιλανθρωπική συναυλία «Care is Love» που έγινε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο νυχτερινό κέντρο NOX, η οποία είχε σκοπό τη στήριξη της Στέγης Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος και άλλων οργανισμών. Ο τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή, όμως απουσίασε λόγω προβλήματος υγείας.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Happy Day», ο Χρήστος Μάστορας ήταν άρρωστος και ακυρώθηκαν όλες οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις μέχρι την Παρασκευή.

https://www.instagram.com/xmastoras/

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records

Ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσα από βίντεο που ανέβασε στο Instagram, λέγοντας ότι δεν έχει ακόμη αναρρώσει πλήρως. Παράλληλα, αποκάλυψε πως τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσει στο YouTube το «Μαργαρίτα», το πρώτο βιντεοκλίπ από μια ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζει εδώ και καιρό, της οποίας έχει γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει ο ίδιος. Δήλωσε μάλιστα πολύ περήφανος για το πρότζεκτ και ανυπομονεί να το δει το κοινό.


«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο – βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς», είπε στο βίντεο που ανέβασε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο YouTube με το «Ferto» του Ακύλα – Ξεπέρασε τις 2 εκατ. προβολές

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑ Χρήστος Μάστορας
06.02.2026
