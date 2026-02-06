Celeb News 06.02.2026

Επέστρεψε σπίτι η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας – Το μακροσκελές μήνυμα

Το δημόσιο «ευχαριστώ» της δημοσιογράφου σε γιατρούς και οικογένεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την πρώτη της δημόσια ανάρτηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της έκανε η Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέστρεψε την Πέμπτη 5/2 στο σπίτι της ύστερα από αρκετές ημέρες νοσηλείας, κατά τις οποίες αντιμετώπισε επιπλοκές εξαιτίας πνευμονιόκοκκου.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες: μία με τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, και τον γιο τους, και μία με την έκπληξη που την περίμενε στο σπίτι. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

https://www.instagram.com/siakossioni/

Διάβασε επίσης: Εξιτήριο για την Σία Κοσιώνη – Η φωτογραφία με τον Κώστα Μπακογιάννη από την ΜΕΘ

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου. «Υπεύθυνο» για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο «υποτίθεται» δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά. Γι αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα «υποτίθεται» στην άκρη και να συζητήσετε με το γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετων. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία.

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός.

https://www.instagram.com/siakossioni/

Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.»


Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Συγκινεί η ανάρτηση για τα 4 χρόνια χωρίς τη μητέρα της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σία Κοσιώνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

06.02.2026
Επόμενο
Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City

Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City

06.02.2026

Δες επίσης

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια
Celeb News

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια

06.02.2026
Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City
Celeb News

Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City

06.02.2026
Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του
Celeb News

Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του

06.02.2026
Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας
Celeb News

Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

06.02.2026
Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος
Celeb News

Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος

06.02.2026
Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni
Celeb News

Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni

05.02.2026
Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»
Celeb News

Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

05.02.2026
Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Celeb News

Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

05.02.2026
Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο
Celeb News

Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές