Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια

Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς πρωταγωνιστεί ξανά στο θέατρο μετά από 10 χρόνια απουσίας και η οικογένειά του πήγε φυσικά να τον στηρίξει

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά, Κωνσταντίνος Ρουβάς, βρίσκεται ξανά στο θεατρικό σανίδι, υποδυόμενος τον ταχυδρόμο στη νέα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με τίτλο «Η Μαγική μας πόλη». Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς έχει σπουδάσει υποκριτική και για χρόνια συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, κρατώντας όμως χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία 10 χρόνια είχε κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή, αλλά πλέον επέστρεψε δυναμικά, χαρίζοντας ξανά το ταλέντο του στο κοινό.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο Κωνσταντίνος Ρουβάς περιέγραψε την εμπειρία του και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού: «Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. Χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήρθαν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Με χειροκρότησαν. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις. Έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε ο ηθοποιός.

Η παρουσία των παιδιών και των εγγονιών του στην παράσταση, όπως εξομολογήθηκε, τον γέμισε υπερηφάνεια και χαρά. Στο τέλος της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Ρουβάς μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την οικογένειά του: «Είμαι περήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω τόσο που δεν πάει άλλο, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται», δήλωσε συγκινημένος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Ρουβά στη σκηνή επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο και η αγάπη για το θέατρο παραμένουν ζωντανά, ενώ η οικογενειακή στήριξη κάνει κάθε παράσταση ακόμα πιο ξεχωριστή.





