Celeb News 06.02.2026

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μετά από 10 χρόνια
Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς πρωταγωνιστεί ξανά στο θέατρο μετά από 10 χρόνια απουσίας και η οικογένειά του πήγε φυσικά να τον στηρίξει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά, Κωνσταντίνος Ρουβάς, βρίσκεται ξανά στο θεατρικό σανίδι, υποδυόμενος τον ταχυδρόμο στη νέα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με τίτλο «Η Μαγική μας πόλη». Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς έχει σπουδάσει υποκριτική και για χρόνια συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, κρατώντας όμως χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία 10 χρόνια είχε κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή, αλλά πλέον επέστρεψε δυναμικά, χαρίζοντας ξανά το ταλέντο του στο κοινό.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο Κωνσταντίνος Ρουβάς περιέγραψε την εμπειρία του και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού: «Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. Χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήρθαν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Με χειροκρότησαν. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις. Έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε ο ηθοποιός.

sakis_rouvas
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Διάβασε επίσης: Επέστρεψε σπίτι η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας – Το μακροσκελές μήνυμα

Η παρουσία των παιδιών και των εγγονιών του στην παράσταση, όπως εξομολογήθηκε, τον γέμισε υπερηφάνεια και χαρά. Στο τέλος της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Ρουβάς μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την οικογένειά του: «Είμαι περήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω τόσο που δεν πάει άλλο, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται», δήλωσε συγκινημένος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Ρουβά στη σκηνή επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο και η αγάπη για το θέατρο παραμένουν ζωντανά, ενώ η οικογενειακή στήριξη κάνει κάθε παράσταση ακόμα πιο ξεχωριστή.


Διάβασε επίσης: Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΘΕΑΤΡΟ Κωνσταντίνος Ρουβάς ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η εξομολόγηση του Στέλιου Κρητικού στο After Dark για το ενδεχόμενο ενός 5ου παιδιού

Η εξομολόγηση του Στέλιου Κρητικού στο After Dark για το ενδεχόμενο ενός 5ου παιδιού

06.02.2026
Επόμενο
Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

Το «Feels Like Heaven» της Loreen ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό video clip

06.02.2026

Δες επίσης

Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City
Celeb News

Chris Noth: Δηλώνει «τυχερός» που ο Mr. Big πέθανε νωρίς στο Sex and the City

06.02.2026
Επέστρεψε σπίτι η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας – Το μακροσκελές μήνυμα
Celeb News

Επέστρεψε σπίτι η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας – Το μακροσκελές μήνυμα

06.02.2026
Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του
Celeb News

Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του

06.02.2026
Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας
Celeb News

Bella Hadid: Αστυνομικός έλεγχος πριν από τη σύλληψη του συντρόφου της στο Τέξας

06.02.2026
Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος
Celeb News

Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος

06.02.2026
Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni
Celeb News

Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni

05.02.2026
Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»
Celeb News

Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

05.02.2026
Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Celeb News

Brooklyn Beckham: Έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

05.02.2026
Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο
Celeb News

Channing Tatum: Στο νοσοκομείο μετά από χειρουργείο στον ώμο

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές