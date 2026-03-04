17 μικρές συνήθειες που κάναμε πάντα και σήμερα τις λέμε self-care

Από το να γράφουμε ημερολόγιο μέχρι τις βόλτες χωρίς κινητό, πολλές συνήθειες που κάναμε παλιά θεωρούνται σήμερα τα πιο hot self-care trends

Τα τελευταία χρόνια ο όρος self-care έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας. Στα social media, σε podcasts αλλά και σε άρθρα για wellness, ακούμε συνεχώς για πρακτικές όπως journaling, digital detox, mindfulness walks ή solo dates. Πρόκειται για μικρές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερη ψυχική υγεία, περισσότερη ισορροπία και έναν τρόπο να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα στη γρήγορη καθημερινότητα.

Ωστόσο, αν το σκεφτείς λίγο καλύτερα, πολλές από αυτές τις «μοντέρνες» τάσεις δεν είναι καθόλου καινούργιες. Στην πραγματικότητα, αρκετές από αυτές τις συνήθειες υπήρχαν ήδη στη ζωή μας εδώ και χρόνια, απλώς δεν τις είχαμε βαφτίσει με αγγλικούς όρους. Ήταν απλές στιγμές που κάναμε αυθόρμητα για να ηρεμήσουμε, να σκεφτούμε ή να ξεφύγουμε από ό,τι μας απασχολούσε. Από το να γράφουμε τις σκέψεις μας σε ένα ημερολόγιο μέχρι το να χαζεύουμε τη θάλασσα ή να ακούμε μουσική μόνοι στο δωμάτιο, πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούνται self-care ήταν πάντα μέρος της καθημερινότητάς μας.

1. Γράφαμε ημερολόγιο

Παλιά είχαμε ένα τετράδιο στο οποίο γράφαμε σκέψεις, συναισθήματα και όσα μας συνέβαιναν μέσα στη μέρα. Ήταν ένας τρόπος να ξεσπάσουμε ή να βάλουμε σε τάξη όσα σκεφτόμασταν. Σήμερα η ίδια ακριβώς συνήθεια έχει αποκτήσει ένα νέο όνομα, journaling, και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς πρακτικές για αυτογνωσία και ψυχική αποφόρτιση.

2. Βγαίναμε βόλτα χωρίς κινητό

Υπήρχαν φορές που απλώς βγαίναμε για μια βόλτα χωρίς να έχουμε το κινητό στο χέρι ή χωρίς να ασχολούμαστε με ειδοποιήσεις. Ήταν ένας τρόπος να πάρουμε λίγο αέρα και να καθαρίσει το μυαλό μας. Σήμερα αυτή η απλή συνήθεια θεωρείται digital detox walk, δηλαδή μια συνειδητή αποσύνδεση από την τεχνολογία για να χαλαρώσουμε.

3. Ακούγαμε μουσική μόνοι στο δωμάτιο

Πολλοί θυμούνται στιγμές που έκλειναν την πόρτα του δωματίου τους, έβαζαν τα αγαπημένα τους τραγούδια και απλώς απολάμβαναν τη μουσική μόνοι τους. Ήταν ένας προσωπικός χρόνος για χαλάρωση, σκέψη ή απλώς για να φτιάξει η διάθεση. Σήμερα αυτή η μικρή απόδραση έχει μετατραπεί σε trend και συχνά αποκαλείται solo vibe time.

4. Κλαίγαμε με τραγούδια στο repeat

Όταν περνούσαμε μια δύσκολη περίοδο, δεν ήταν σπάνιο να ακούμε το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά. Η μουσική λειτουργούσε σαν τρόπος εκτόνωσης των συναισθημάτων. Σήμερα αυτή η διαδικασία αναγνωρίζεται ως emotional processing, δηλαδή ένας τρόπος να επεξεργαζόμαστε όσα νιώθουμε.

5. Βλέπαμε ξανά και ξανά αγαπημένες σειρές

Πολλοί έχουν μια σειρά που μπορούν να δουν δεκάδες φορές χωρίς να τη βαρεθούν. Επεισόδια από σειρές όπως το Κωνσταντίνου και Ελένης λειτουργούν σαν μικρή «ασφαλής ζώνη», ειδικά όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε. Σήμερα αυτή η συνήθεια περιγράφεται ως comfort rewatch.

6. Πηγαίναμε για καφέ μόνοι

Μια έξοδος για καφέ μόνος σου μπορεί να είναι μια πολύ όμορφη στιγμή ηρεμίας. Ένας καφές, λίγος χρόνος για σκέψη ή για να παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου. Σήμερα αυτό έχει αποκτήσει τον όρο solo date και θεωρείται ένας τρόπος να περνάς ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου.

5. Παίρναμε τηλέφωνο τον κολλητό για rant

Όταν κάτι μας ενοχλούσε ή μας στενοχωρούσε, συχνά παίρναμε τηλέφωνο τον πιο κοντινό μας άνθρωπο για να τα πούμε όλα. Αυτό το ξέσπασμα βοηθούσε να φύγει η ένταση. Σήμερα αυτή η συνήθεια συχνά περιγράφεται ως voice note therapy.

6. Καθαρίζαμε το δωμάτιο για να «στρώσει» το μυαλό

Υπάρχουν στιγμές που το συμμάζεμα του χώρου βοηθά να μπει σε τάξη και το μυαλό. Ένα καθαρό δωμάτιο μπορεί να αλλάξει εντελώς τη διάθεση. Σήμερα αυτή η διαδικασία έχει γίνει trend και συχνά αναφέρεται ως reset routine.

7. Φτιάχναμε mix CDs

Κάποτε γράφαμε τα αγαπημένα μας τραγούδια σε CD για να τα ακούμε ξανά και ξανά. Ήταν ένας τρόπος να δημιουργούμε το δικό μας μουσικό «καταφύγιο». Σήμερα αυτή η συνήθεια συνεχίζεται μέσα από playlists για κάθε συναίσθημα και εμπειρία.

8. Περπατούσαμε χωρίς σκοπό

Μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρή παύση μέσα στη μέρα. Το περπάτημα βοηθά να ηρεμήσει το μυαλό και να μειωθεί το στρες. Σήμερα αυτή η απλή συνήθεια ονομάζεται mindfulness walk.

9. Καθόμασταν στο μπαλκόνι με τις σκέψεις μας

Πολλοί θυμούνται στιγμές που κάθονταν στο μπαλκόνι ή κοιτούσαν τον ουρανό απλώς για να σκεφτούν. Αυτές οι στιγμές ησυχίας βοηθούν να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας. Σήμερα αυτή η πρακτική αναφέρεται συχνά ως grounding.

10. Κλείναμε το κινητό για ώρες

Υπήρχαν στιγμές που απλώς αφήναμε το κινητό στην άκρη και δεν ασχολούμασταν μαζί του για ώρες. Αυτή η μικρή αποχή από τις οθόνες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη διάθεση. Σήμερα αυτή η συνήθεια έχει αποκτήσει το όνομα dopamine detox.

11. Πηγαίναμε σινεμά μόνοι

Το να πας σινεμά μόνος μπορεί να είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Σου επιτρέπει να συγκεντρωθείς πλήρως στην ταινία και να απολαύσεις τη στιγμή. Σήμερα πολλοί το αποκαλούν solo cinema ritual.

12. Αλλάζαμε look μετά από heartbreak

Μετά από έναν χωρισμό ή μια δύσκολη περίοδο, πολλοί ένιωθαν την ανάγκη για μια αλλαγή στην εμφάνιση. Ένα νέο κούρεμα ή ένα διαφορετικό στιλ μπορούσε να δώσει νέα ενέργεια. Σήμερα αυτή η αλλαγή συχνά περιγράφεται ως glow up.

13. Κάναμε ντους για να ηρεμήσουμε

Ένα μεγάλο, χαλαρωτικό ντους μετά από μια δύσκολη μέρα μπορεί να λειτουργήσει σαν reset. Είναι μια στιγμή φροντίδας και χαλάρωσης. Σήμερα αυτή η εμπειρία έχει αποκτήσει το όνομα everything shower.

14. Ξενυχτούσαμε γράφοντας σκέψεις

Όταν το μυαλό είναι γεμάτο σκέψεις, το να τις γράψεις μπορεί να βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Πολλοί το έκαναν αυθόρμητα πριν κοιμηθούν. Σήμερα αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως brain dump.

15. Ψωνίζαμε κάτι μικρό για να μας φτιάξει η διάθεση

Μερικές φορές ένα μικρό δώρο στον εαυτό μας μπορεί να αλλάξει τη διάθεση της ημέρας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Σήμερα αυτή η μικρή συνήθεια έχει το όνομα retail therapy.

16. Μαγειρεύαμε κάτι comfort

Ένα αγαπημένο φαγητό μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ζεστασιάς και ηρεμίας. Η διαδικασία του μαγειρέματος πολλές φορές λειτουργεί χαλαρωτικά. Σήμερα αυτή η εμπειρία περιγράφεται ως cozy cooking.

17. Χαζεύαμε τη θάλασσα ή τον ουρανό

Το να κοιτάς για λίγο τη θάλασσα, τα σύννεφα ή τον ουρανό μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή παύση μέσα στη μέρα. Είναι στιγμές που σε βοηθούν να ηρεμήσεις και να επαναφέρεις την προσοχή σου στο παρόν.Τώρα αυτές οι στιγμές ονομάζονται mindful moments.

