Οι γυναίκες που άλλαξαν τη μουσική ιστορία: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 διαλέγουν τις δικές τους βασίλισσες

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, το Mad Radio 106,2 στρέφει τα φώτα σε εκείνες που δεν έκαναν απλώς επιτυχίες, αλλά άλλαξαν τη μουσική ιστορία. Γυναίκες καλλιτέχνες που με τη φωνή, την προσωπικότητα και την επιρροή τους κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μουσικής και να εμπνεύσουν γενιές καλλιτεχνών που ακολούθησαν. Από εμβληματικές φωνές που σημάδεψαν ολόκληρες δεκαετίες μέχρι pop icons που επαναπροσδιόρισαν το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στη σκηνή, κάθε μία από αυτές τις καλλιτέχνιδες έγραψε τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Με τραγούδια που έγιναν ύμνοι και με καριέρες που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής, κατάφεραν να επηρεάσουν την κουλτούρα, τη μόδα και τη σύγχρονη pop σκηνή.

Ζητήσαμε λοιπόν από τους παραγωγούς του Mad Radio 106,2 να διαλέξουν τις γυναίκες καλλιτέχνες που, κατά τη γνώμη τους, άλλαξαν πραγματικά τη μουσική. Οι απαντήσεις τους αποδεικνύουν πως όταν μιλάμε για μουσική επανάσταση, πολλές φορές έχει γυναικεία φωνή.

Γιάννης Τουμπάνος

Ο Γιάννης Τουμπάνος έφτιαξε το δικό του προσωπικό πάνθεον. Ένα top 10 γεμάτο φωνές που έγιναν σύμβολα. Στην κορυφή, η Aretha Franklin. Η «Βασίλισσα της Soul» δεν χάρισε απλώς στο κοινό το Respect. Το μετέτρεψε σε παγκόσμιο ύμνο για τον φεμινισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Nina Simone δεν τραγουδούσε απλώς, αγωνιζόταν. Ένωσε jazz, blues και κλασική μουσική και μετέτρεψε τη φωνή της σε επαναστατικό soundtrack του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Η Madonna; Το απόλυτο blueprint κάθε σύγχρονης pop star. Έσπασε ταμπού, πήρε τον έλεγχο της εικόνας και της καριέρας της και δίδαξε τι σημαίνει γυναικεία αυτονομία στη βιομηχανία. Η Beyoncé έφερε τα visual albums, τις surprise κυκλοφορίες και τον σύγχρονο φεμινισμό στο mainstream. Από icon έγινε θεσμός. Η Taylor Swift άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού με τις επανεκτελέσεις Taylor’s Version, μετατρέποντας τη μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα σε παγκόσμιο case study υπέρ των καλλιτεχνών. Η Rihanna καθόρισε τον ήχο των ‘10s και επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει pop star-επιχειρηματίας. Η Lady Gaga έφερε ξανά την avant-garde αισθητική, τη θεατρικότητα και την τέχνη στο προσκήνιο της pop. Η Adele απέδειξε ότι μια φωνή και αληθινό συναίσθημα μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο χωρίς φανφάρες. Η Billie Eilish διέλυσε τα στερεότυπα για το πώς «πρέπει» να μοιάζει μια pop star, δίνοντας φωνή στη Gen Z. Και η Dua Lipa μετέτρεψε τη disco-pop σε σύγχρονο ραδιοφωνικό φαινόμενο, φέρνοντας το vintage στο σήμερα.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Για την Αντιγόνη, η απάντηση είναι μία: Céline Dion. Γιατί; Επειδή απέδειξε ότι μια καθαρή, δυνατή φωνή και αληθινό συναίσθημα αρκούν για να αγγίξεις ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν βασίστηκε σε trends ούτε σε εικόνα, βασίστηκε στην ειλικρίνεια. Έφερε ξανά τις μεγάλες μπαλάντες στο προσκήνιο και μας χάρισε τραγούδια-ύμνους όπως: The Power of Love, Because You Loved Me, It’s All Coming Back to Me Now, All by Myself, I’m Alive. Μουσική χωρίς σύνορα. Χωρίς ηλικία. Χωρίς ημερομηνία λήξης.

Φαίη Βώκου

Η Φαίη το λέει ξεκάθαρα: η μουσική είναι γένους θηλυκού. Η Joan Baez δεν ξεχώρισε μόνο για τη φωνή της, αλλά για τη δράση της. Αντιπολεμική ακτιβίστρια, φυλακίστηκε για τις διαμαρτυρίες της και έκανε τα τραγούδια της όπλο ενάντια στον πόλεμο και τις διακρίσεις. Η Ella Fitzgerald έσπασε φυλετικά σύνορα και έγινε η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια που κέρδισε Grammy, ανοίγοντας τον δρόμο για γενιές καλλιτεχνών. Και από εκεί… φτάνουμε στην Beyoncé, την καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα Grammys στην ιστορία, που δεν δίστασε ποτέ να πάρει θέση δημόσια. Φυσικά, από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η Madonna. Με 16 Guinness World Records, πάνω από 300 εκατομμύρια πωλήσεις και είσοδο στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, δεν είναι απλώς pop star. Είναι κεφάλαιο από μόνη της.

Κατερίνα Ψύχα

Για την Κατερίνα, κάθε μέρα είναι Ημέρα της Γυναίκας. Η Madonna ήταν η πρώτη εικόνα γυναικείας αυτονομίας στη μουσική: έλεγχος, πρόκληση, αλλαγή χωρίς απολογία. Και μετά, η δική μας Άννα Βίσση. Κάτι παραπάνω από τραγουδίστρια. Στιγμές, έρωτες, αναμνήσεις. Ρίσκαρε, άλλαξε ήχο, εκτέθηκε, παρέμεινε αυθεντική και συνεχίζει να αφορά.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Για τον Γιάννη, η γυναίκα που επαναπροσδιόρισε την pop είναι η Lady Gaga. Από το Bad Romance μέχρι το Shallow, απέδειξε ότι μπορεί να κινείται από το avant-garde στο κλασικό vocal μεγαλείο χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Συνδύασε performance art, θεατρικότητα και κοινωνικό σχόλιο σε μια εποχή που η βιομηχανία κυνηγούσε απλώς hits. Δεν είναι απλώς pop icon. Είναι πολιτισμικό φαινόμενο.

Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Υπάρχουν βράδια που σκέφτομαι πως η μουσική ιστορία γράφτηκε με γυναικείο μελάνι. Με εκείνη τη σπαρακτική, σχεδόν εύθραυστη δύναμη της Billie Holiday, που έκανε τον πόνο πολιτική πράξη, με τη βαθιά, ανυπότακτη ψυχή της Nina Simone, που μετέτρεψε το πιάνο της σε όπλο συνείδησης. Με την εκρηκτική αξιοπρέπεια της Aretha Franklin, που δεν τραγούδησε απλώς το «respect», το απαίτησε!

Κι ύστερα, ήρθε η ποίηση του δρόμου από την Patti Smith, μια γυναίκα που έβαλε τη λογοτεχνία μέσα στο ροκ και το ροκ μέσα στην επανάσταση. Η Madonna δεν ακολούθησε κανόνες, τους επανασχεδίασε, επαναπροσδιορίζοντας τη γυναικεία εικόνα στη βιομηχανία με τόλμη, έλεγχο και μια στρατηγική ιδιοφυΐα που ακόμη συζητιέται. Και κάπου πιο βόρεια, η Bjork απέδειξε πως η ιδιορρυθμία δεν είναι περιθώριο, είναι παγκόσμια γλώσσα, είναι τέχνη που αναπνέει χωρίς σύνορα!

Αυτές οι γυναίκες δε ζήτησαν χώρο:τον δημιούργησαν. Δεν περίμεναν έγκριση: την ξεπέρασαν. Και κάθε φορά που μια φωνή σαν τη δική τους βρίσκει το θάρρος να ακουστεί, η ιστορία μετακινείται λίγο πιο μπροστά. Γιατί η μουσική, όταν έχει γυναικεία υπογραφή, δεν είναι απλώς τραγούδι. Είναι στάση. Είναι μνήμη. Είναι υπόσχεση.

