Η συνταγή για ντοματοκεφτέδες που θα κάνουν πιο γευστική την περίοδο της νηστείας

Μια διαφορετική εκδοχή για ντοματοκεφτέδες, ψημένους στον φούρνο με φακές και λαχανικά, ιδανικούς για τη νηστεία

Οι ντοματοκεφτέδες είναι από τους πιο αγαπημένους μεζέδες της ελληνικής κουζίνας. Με βασικό συστατικό τη ζουμερή, ώριμη ντομάτα και αρωματικά μυρωδικά, προσφέρουν έντονη γεύση και θυμίζουν τα τραπέζια των διακοπών και τα χαλαρά απογεύματα με φίλους. Συνοδεύουν ιδανικά ένα ποτήρι ούζο ή τσίπουρο, αλλά μπορούν εύκολα να σταθούν και ως ελαφρύ γεύμα.

Σε αυτή τη διαφορετική εκδοχή, οι ντοματοκεφτέδες γίνονται πιο θρεπτικοί και ελαφριοί. Οι φακές προσθέτουν φυτική πρωτεΐνη και σίδηρο, ενώ η κόκκινη πιπεριά δίνει γλυκιά γεύση και επιπλέον βιταμίνες. Το καλύτερο είναι ότι ψήνονται στον φούρνο αντί να τηγανίζονται, ώστε να έχουν λιγότερα λιπαρά αλλά να παραμένουν εξίσου απολαυστικοί.

Υλικά (για 4 μερίδες)

4 μεγάλες ώριμες ντομάτες, τριμμένες και καλά στραγγισμένες

1 κόκκινη πιπεριά (καμπάνα ή Φλωρίνης), ψιλοκομμένη

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 χούφτα φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ιδανικά ολικής άλεσης)

1 φλιτζάνι φακές, βρασμένες και στραγγισμένες

6–8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Στραγγίζουμε καλά τις τριμμένες ντομάτες για να φύγουν τα πολλά υγρά και τις μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Προσθέτουμε την πιπεριά, τα κρεμμύδια, τον δυόσμο και τις βρασμένες φακές.

Ρίχνουμε το μπέικιν πάουντερ, το αλεύρι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα σχετικά σφιχτό μείγμα.

Αν το μείγμα είναι πολύ υγρό, προσθέτουμε λίγο ακόμη αλεύρι ώστε να μπορεί να πλάθεται.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες, τους πιέζουμε ελαφρά για να γίνουν πλακέ και τους τοποθετούμε στο ταψί αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε για περίπου 25–30 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Σερβίρονται ζεστοί ή σε θερμοκρασία δωματίου, ιδανικά με σος γιαουρτιού ή λίγο ταχίνι με λεμόνι.

