4+1 fitness μυστικά που δεν σου λένε οι personal trainers

Η συνέπεια και η προσεγμένη προσέγγιση κάνουν τη διαφορά, και αυτά τα 4+1 fitness μυστικά δεν τα ακούς σε κάθε συνεδρία με personal trainer
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα γυμναστήριο ή σε μία συνεδρία με personal trainer και έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν πράγματα που φαίνεται να «δεν λέγονται ποτέ ανοιχτά». Μερικές φορές, αυτά τα μικρά μυστικά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά μεταξύ ενός μέσου αποτελέσματος και μιας πραγματικά μεταμορφωτικής αλλαγής στο σώμα και τη φυσική σου κατάσταση.

Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς στο έπακρο την προσπάθειά σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα fitness tips που συνήθως οι trainers δεν μοιράζονται δημόσια, είτε επειδή θεωρούν ότι είναι αυτονόητα είτε γιατί θέλουν να κρατήσουν τους πελάτες τους «ενεργούς» και αφοσιωμένους. Ακολουθούν λοιπόν 4+1 μυστικά που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που προσεγγίζεις τη γυμναστική.

1. Οι μικρές λεπτομέρειες μετρούν πιο πολύ από τις μεγάλες ασκήσεις

Πολλοί πιστεύουν ότι το κλειδί για να δουν γρήγορα αποτελέσματα είναι να σηκώνουν βάρη ή να κάνουν έντονα cardio για ώρες. Η αλήθεια είναι ότι συχνά οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

  • Η σωστή στάση του σώματος κατά την εκτέλεση κάθε άσκησης είναι πιο σημαντική από το βάρος που σηκώνεις.
  • Οι μικρές τροποποιήσεις στο εύρος κίνησης ή στο tempo (αργές και ελεγχόμενες κινήσεις) ενεργοποιούν περισσότερους μυς.
  • Η αναπνοή παίζει σημαντικό ρόλο: η έλλειψη σωστής αναπνοής μειώνει την αποτελεσματικότητα κάθε προπόνησης.

Με άλλα λόγια, μην επικεντρώνεσαι μόνο στη ποσότητα ή το μέγεθος της προπόνησης. Μερικές φορές, λίγα λεπτά με σωστή τεχνική μπορούν να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα από ώρες έντονης άσκησης.

2. Το διάλειμμα είναι τόσο σημαντικό όσο η άσκηση

Πολλοί personal trainers επικεντρώνονται στο πρόγραμμα και στις επαναλήψεις, αλλά συχνά δεν τονίζουν αρκετά τη σημασία της ξεκούρασης. Το μυαλό μας και οι μύες χρειάζονται χρόνο για να ανακάμψουν.

  • Τα διαλείμματα μεταξύ σετ δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σύντομα ούτε πολύ μεγάλα. Ανάλογα με τον στόχο (αύξηση μυϊκής μάζας ή καύση λίπους), η διάρκεια αλλάζει.
  • Η αποκατάσταση εκτός γυμναστηρίου (ύπνος, διατροφή, stretching) είναι καθοριστική για να δεις πραγματική πρόοδο.
  • Η συνεχής προπόνηση χωρίς σωστή ξεκούραση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και plateau, όπου το σώμα σταματά να αντιδρά σε νέες προκλήσεις.

3. Η διατροφή είναι 80% της επιτυχίας

Είναι γνωστό, αλλά οι περισσότεροι trainers δεν το λένε αρκετά ξεκάθαρα: η διατροφή καθορίζει το αποτέλεσμα. Μπορείς να γυμνάζεσαι ακούραστα, αλλά αν δεν έχεις σωστή διατροφή, τα αποτελέσματα θα αργήσουν να φανούν.

  • Δεν χρειάζεται να ακολουθείς αυστηρές δίαιτες, αλλά πρέπει να γνωρίζεις ποια τρόφιμα υποστηρίζουν τους στόχους σου.
  • Η πρωτεΐνη, οι σύνθετοι υδατάνθρακες και τα καλά λιπαρά είναι το κλειδί για ανάπτυξη μυϊκής μάζας και καύση λίπους.
  • Η ενυδάτωση και η σωστή κατανομή γευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή σου στο γυμναστήριο.
4. Οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μετράνε

Πέρα από το γυμναστήριο, η καθημερινότητά σου παίζει τεράστιο ρόλο στην φυσική σου κατάσταση.

  • Το περπάτημα, οι σκάλες αντί του ασανσέρ, και τα μικρά home workouts αυξάνουν τη δραστηριότητα σου σημαντικά.
  • Η σταθερότητα σε μικρές καθημερινές συνήθειες είναι πιο αποτελεσματική από τα ακραία προγράμματα που ακολουθείς για λίγες μέρες και μετά εγκαταλείπεις.
  • Οι καθημερινές συνήθειες καθορίζουν το πώς το σώμα σου αντιδρά στις προπονήσεις, ενώ οι personal trainers συνήθως επικεντρώνονται μόνο στις ώρες που είσαι στο γυμναστήριο.

5. Η ψυχολογία είναι το μεγαλύτερο μυστικό

Το πιο σημαντικό μυστικό που οι personal trainers σχεδόν ποτέ δεν λένε είναι η σημασία της ψυχολογίας.

  • Η αυτοπειθαρχία και η συνέπεια είναι πιο σημαντικά από τις ώρες στο γυμναστήριο.
  • Οι θετικές σκέψεις και οι μικρές νίκες καθημερινά σε κρατούν ενεργό και αποφεύγουν την απογοήτευση.
  • Η υπομονή και η αποδοχή ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται σε μια μέρα κάνουν τη διαφορά στο μακροπρόθεσμο fitness σου.
