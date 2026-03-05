Η Demi Lovato αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με την Selena Gomez και τη Miley Cyrus

Η Demi Lovato μιλάει στο podcast της Keke Palmer για τα δύσκολα χρόνια στο Disney Channel, τις συγκρίσεις με συναδέλφους και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη σταδιοδρομία της

Οι διαδρομές των παιδικών σταρ, ιδίως εκείνων που αναδείχθηκαν μέσα από το Disney Channel, είναι συχνά πολύπλοκες, γεμάτες προκλήσεις αλλά και στιγμές θριάμβου. Η Demi Lovato, σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast της Keke Palmer, «Baby, This Is Keke Palmer», αναφέρθηκε εκτενώς στις δυσκολίες του να μεγαλώνει κανείς στο προσκήνιο, αντιμετωπίζοντας συνεχείς συγκρίσεις με συναδέλφους της όπως η Miley Cyrus και η Selena Gomez. Αυτές οι αποκαλύψεις φωτίζουν τις κοινές, αλλά και διαφορετικές, εμπειρίες των καλλιτεχνών που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά, συνεχίζοντας να εξελίσσονται τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Η Demi Lovato μοιράστηκε τις σκέψεις της για τα χρόνια που πέρασε στο Disney Channel, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από έντονες πιέσεις και διαρκείς συγκρίσεις. Η Keke Palmer, συζητώντας με την τραγουδίστρια τόνισε πώς το δίκτυο συχνά «αντιπαρέθετε» τους νέους του σταρ, προσπαθώντας να αναδείξει «το νούμερο ένα κορίτσι», καθιστώντας δύσκολη την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ τους.

«Αυτό που ήταν όμορφο είναι ότι εγώ και η Selena είχαμε μια φιλία πριν από το Disney Channel, γιατί ήμασταν μαζί στο “Barney”, και έτσι ένιωσα αυτή την ασφάλεια όταν ήρθα στο κανάλι, έχοντας ήδη μια χτισμένη φιλία εκεί», απάντησε η Lovato, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για αυτή τη σύνδεση. Ωστόσο, παραδέχτηκε: «Ήταν προκλητικό όταν οι άνθρωποι σας συγκρίνουν μεταξύ σας. Φυσικά έχετε ανασφάλειες σε νεαρή ηλικία, οπότε αρχίζετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους». Πρόσθεσε, όμως, μια σημαντική συμβουλή που της είχε δώσει η μητέρα της: «Υπάρχει χώρος για όλους. Δεν είναι διαγωνισμός». Αυτή η φιλοσοφία, παρά τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του χώρου, την βοήθησε να διατηρήσει μια πιο υγιή προσέγγιση.

Η πορεία της Demi Lovato

Πέρα από τις αναδρομές στο παρελθόν, η Demi Lovato συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα με τις επαγγελματικές της κινήσεις και τις προσωπικές της αποφάσεις. Πρόσφατα, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την ακύρωση πέντε προγραμματισμένων εμφανίσεων της περιοδείας της «It’s Not That Deep Tour». Η απόφαση αυτή, όπως εξήγησε η ίδια μέσω ανάρτησης στα Instagram Stories την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ελήφθη προκειμένου να προστατεύσει την υγεία της και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκηνής. «Καθώς ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για την περιοδεία, κατάλαβα ότι είχα ξεπεράσει τα όρια του εφικτού», ανέφερε η Lovato, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερο χρόνο ξεκούρασης και πρόβες. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να διαβάσεις στο Η Demi Lovato ακυρώνει 5 συναυλίες για λόγους υγείας.

Παρά τις προκλήσεις, η Demi Lovato παραμένει μια λαμπερή παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας. Σε μια άλλη πρόσφατη εμφάνιση, η παγκόσμια σούπερ σταρ επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη για το afterparty των βραβείων Grammy. Το πλέον exclusive event, που συνδιοργανώθηκε από το W Magazine, την Charli XCX και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Saint Laurent, Anthony Vaccarello, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο θρυλικό Chateau Marmont. Η Lovato ήταν μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση του οίκου με την παγκόσμια elite. Επέλεξε ένα custom-made σύνολο που αποτελούνταν από έναν κορσέ από φίνα δαντέλα και μια μακριά, αέρινη μαύρη φούστα με το χαρακτηριστικό ντραπάρισμα της σχεδιάστριας. Για περισσότερα σχετικά με την εμφάνισή της, δες το Demi Lovato με Celia Kritharioti στο Afterparty των Grammy.

