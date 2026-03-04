Celeb News 04.03.2026

Η Megan Fox επιστρέφει στο Instagram με sexy φωτογράφιση

Η Megan Fox επέστρεψε στο Instagram μετά από έναν χρόνο απουσίας με τέσσερις σέξι φωτογραφίες, ανανεώνοντας τη σχέση της με τους θαυμαστές
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο απουσίας, η Megan Fox έκανε δυναμικό comeback στο Instagram την Τρίτη 3 Μαρτίου, αναρτώντας 4 sexy φωτογραφίες που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα των θαυμαστών της. Η 39χρονη ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Όλα είναι πιο όμορφα επειδή είμαστε καταδικασμένοι».

Στις φωτογραφίες, η Fox κάθεται στο πάτωμα φορώντας στενό μαύρο κορσέ με στρινγκ, μαύρες κάλτσες μέχρι το μηρό και παπούτσια πλατφόρμες με τακούνι, διακοσμημένα με φύλλα μαριχουάνας. Στο λαιμό της φορούσε ένα μαύρο κολιέ με ασημένια καρφιά, προσθέτοντας μια ροκ και σέξι αισθητική στο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/meganfox/

Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα από τα καρέ και στα stories της, γράφοντας απλά: «Eίμαι ζωντανή, μόλις δημοσίευσα νέες φωτογραφίες», ανανεώνοντας την επικοινωνία με τους θαυμαστές της μετά από μήνες σιωπής.

Η απουσία της Megan Fox από το Instagram είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2024, σε μια περίοδο έντονων φημών για τον χωρισμό της με τον Machine Gun Kelly, με αφορμή υποψίες ότι εκείνος είχε μιλήσει με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της. Με την επιστροφή της, η Fox φαίνεται αποφασισμένη να επαναφέρει τον έλεγχο της εικόνας και της προσωπικής της ζωής στα social media.

Η ανάρτηση της ηθοποιού προκάλεσε άμεση αναταραχή στο Instagram, με χιλιάδες likes και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες, αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή της δεν πέρασε απαρατήρητη.

celebrity Instagram Megan Fox social media
