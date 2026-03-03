Quentin Tarantino: Διαψεύδει τις φήμες για τον θάνατό του στο Ισραήλ

Τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του είναι καλά στην υγεία τους

Οι πρόσφατες συγκρούσεις στην περιοχή του Ισραήλ έφεραν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Quentin Tarantino, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες στα social media που αμφισβητούσαν ακόμη και την κατάσταση της υγείας του. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης ζει μόνιμα στο Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του, Daniella Pick, και τα δύο τους παιδιά. Η οικογένεια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Ισραήλ και το Los Angeles, όπου ο Tarantino διατηρεί επαγγελματικές και προσωπικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το TMZ, άτομο από το στενό περιβάλλον του σκηνοθέτη διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, διαβεβαιώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του είναι καλά στην υγεία τους.

Το Deadline ήταν το πρώτο μέσο που ανέδειξε τη ψευδή ανάρτηση περί θανάτου του, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για παραπληροφόρηση. Την ίδια στιγμή, στην πλατφόρμα X διακινήθηκαν εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζαν τον σκηνοθέτη σε καταφύγιο στο Ισραήλ, εικόνες που αποδείχθηκαν επίσης κατασκευασμένες.

Rumors Quentin Tarantino was killed in a missile attack in Israel are all just BS — and TMZ has learned the film director’s family is just fine! Read more: https://t.co/Jb7LbEgCst pic.twitter.com/06vzBWoFX5 — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Quentin Tarantino έχει δηλώσει και στο παρελθόν πως απολαμβάνει τη ζωή του στο Ισραήλ, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κεντρική φωτογραφία:ΑΠΕ-ΜΠΕ

