Bon Jovi: Η ιστορία της θρυλικής μπάντας θα γίνει ταινία

Η ταινία θα αφηγηθεί την πορεία του Jon Bon Jovi και του συγκροτήματος από το Νιου Τζέρσεϊ από την αρχή ως τη διεθνή επιτυχία

Η Universal Pictures προχωρά στην ανάπτυξη μιας νέας βιογραφικής ταινίας για το συγκρότημα Bon Jovi, η οποία θα επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της πορείας του θρυλικού ροκ συγκροτήματος από το Νιου Τζέρσεϊ μέχρι την καθιέρωσή του στη διεθνή μουσική σκηνή. Το πρότζεκτ συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από αρκετά κινηματογραφικά στούντιο, ωστόσο η συμφωνία κατέληξε τελικά στην Universal Pictures, η οποία έχει ήδη σημαντική εμπειρία σε μουσικές βιογραφικές παραγωγές όπως οι ταινίες «Straight Outta Compton» και «8 Mile».

Η παραγωγή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του ίδιου του Jon Bon Jovi, ενώ οι δημιουργοί θα έχουν πρόσβαση στη μουσική βιβλιοθήκη του συγκροτήματος. Αυτό σημαίνει ότι στην ταινία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bon Jovi, ανάμεσα στις οποίες τα τραγούδια «Livin’ on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» και «Runaway». Το σενάριο της ταινίας θα γράψει ο Cody Brotter, σεναριογράφος που έγινε γνωστός μέσα από το σενάριο «Drudge». Ο Cody Brotter έχει επίσης εργαστεί σε πρότζεκτ όπως το «Killing Satoshi».

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει ο Kevin J Walsh και ο Gotham Chopra. Ο Gotham Chopra είχε σκηνοθετήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story», η οποία κυκλοφόρησε το 2024 στην πλατφόρμα Hulu με πλήρη πρόσβαση στα μέλη του συγκροτήματος και δημιουργήθηκε με αφορμή την 40ή επέτειο των Bon Jovi.

Η νέα ταινία θα εστιάσει στην περίοδο πριν από την παγκόσμια επιτυχία του συγκροτήματος και θα παρουσιάσει τα πρώτα βήματα του Jon Bon Jovi στον χώρο της μουσικής. Ο Jon Bon Jovi, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Jon Bongiovi, μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική ήδη από νεαρή ηλικία. Η μητέρα του, η οποία ήταν φανατική θαυμάστρια των Beatles, τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική.

Ωστόσο τα πρώτα του βήματα δεν ήταν εύκολα. Σύμφωνα με την ιστορία που θα παρουσιαστεί στην ταινία, ο νεαρός Jon Bon Jovi απογοητεύτηκε τόσο από τις πρώτες προσπάθειές του να μάθει κιθάρα στο σπίτι του στο Perth Amboy ώστε πέταξε το όργανο στις σκάλες του υπογείου, καταστρέφοντάς το. Η πορεία του άλλαξε όταν παρακολούθησε μια συναυλία του Bruce Springsteen. Η εμφάνιση του διάσημου καλλιτέχνη τον ενέπνευσε και τον ώθησε να αφιερωθεί σοβαρά στη μουσική.

Ο Jon Bon Jovi άρχισε τότε να εργάζεται αδιάκοπα για να βελτιώσει τις δεξιότητές του, να γράφει τραγούδια και να συμμετέχει σε τοπικά συγκροτήματα. Παράλληλα εργάστηκε στο στούντιο Power Station στο Μανχάταν, το οποίο ανήκε στον ξάδελφό του, κάνοντας διάφορες βοηθητικές δουλειές ενώ παρακολουθούσε από κοντά τις ηχογραφήσεις καλλιτεχνών όπως οι Aerosmith. Στο στούντιο αυτό ηχογράφησε και τα πρώτα τραγούδια του, ανάμεσά τους το «Runaway», το οποίο αργότερα θα γινόταν μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του.

Παρά τις αρχικές απορρίψεις από πολλές δισκογραφικές εταιρείες, το τραγούδι «Runaway» άρχισε να ακούγεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νέας Υόρκης και σύντομα απέκτησε μεγάλη απήχηση. Με την επιτυχία αυτή ως αφετηρία, ο Jon Bon Jovi συγκρότησε το συγκρότημα Bon Jovi μαζί με τους David Bryan, Tico Torres και Alec John Such. Λίγο αργότερα προστέθηκε και ο Richie Sambora, ο οποίος θα εξελισσόταν σε βασικό συνεργάτη του Jon Bon Jovi στη σύνθεση τραγουδιών.

Η ταινία θα παρουσιάσει επίσης τις δυσκολίες των πρώτων περιοδειών του συγκροτήματος, αλλά και την άνοδο που οδήγησε στο τρίτο άλμπουμ τους «Slippery When Wet», το οποίο περιλάμβανε τις επιτυχίες «Livin’ on a Prayer» και «You Give Love a Bad Name». Το άλμπουμ πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και καθιέρωσε τους Bon Jovi ως ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα της εποχής, με συναυλίες σε γεμάτα στάδια σε όλο τον κόσμο.

Οι Bon Jovi έχουν πουλήσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια άλμπουμ διεθνώς και έχουν ενταχθεί τόσο στο Rock and Roll Hall of Fame όσο και στο Songwriters Hall of Fame, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Δες κι αυτό…