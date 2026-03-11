MAD Forum 2026: TikTok, Gen Z και η νέα εποχή της πολιτικής επικοινωνίας

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η ψηφιακή κουλτούρα και οι νέες μορφές επικοινωνίας επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ενημερώνονται, δημιουργούν και συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο, το MAD Forum 2026 άνοιξε μια συζήτηση γύρω από τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τη νέα γενιά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τάσεις στη μουσική, αλλά και η πολιτική σε ένα περιβάλλον που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Η ενότητα του forum, με τίτλο «TikTok, Νέοι και Πολιτική», εστίασε στον τρόπο με τον οποίο τα social media και ιδιαίτερα το TikTok μεταμορφώνουν την πολιτική επικοινωνία και τη σχέση των νέων με την πολιτική. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Κοψιδάς, ειδικός στη στρατηγική επικοινωνίας.

Η μετάβαση στη μικρο-πολιτική και η πρόκληση της σύντομης επικοινωνίας

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που έχει φέρει η είσοδος των social media στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται σήμερα η πολιτική. Όπως σημείωσε, οι πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram απαιτούν έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης των πολιτικών μηνυμάτων, καθώς ο χρόνος προσοχής του κοινού είναι περιορισμένος και το περιεχόμενο πρέπει να είναι άμεσο και κατανοητό. Παράλληλα, στάθηκε στην πρόκληση της ισορροπίας ανάμεσα στην απλότητα της επικοινωνίας και στον κίνδυνο υπερβολικής απλοποίησης σύνθετων πολιτικών ζητημάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσίας πίσω από τη μορφή.

Όπως είπε η ίδια, η προσωπική της εμπειρία δείχνει πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη επαφή και η αυθεντικότητα: «Επειδή αγαπώ πολύ τις γιαγιάδες και τους παππούδες, κάθε φορά που πάω επίσκεψη στα ΚΑΠΗ έρχονται πολλές γιαγιάδες και μου δείχνουν το κινητό τους και μου λένε “να, εδώ σε αυτό το video σου έχω κάνει like”».

Ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Α’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τη μετάβαση της πολιτικής επικοινωνίας από τα παραδοσιακά μέσα στην εποχή των social media. Τόνισε πόσο διαφορετικά λειτουργεί ένα μήνυμα όταν πρέπει να χωρέσει σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων και σχολίασε ότι, ενώ οι νέες γενιές ενημερώνονται μέσα από πλατφόρμες όπως το TikTok, υπάρχει ο κίνδυνος η πολιτική να περιοριστεί σε εικόνα και επιφάνεια, χάνοντας την πολυπλοκότητα σύνθετων ζητημάτων όπως η οικονομία ή οι κοινωνικές πολιτικές. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πλατφόρμες μπορούν να γίνουν χώρος ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου, αρκεί να χρησιμοποιούνται στρατηγικά και με σεβασμό στην πολυπλοκότητα των θεμάτων: «Αν έχεις πραγματικά να πεις κάτι στο κοινό θα φανεί και έτσι θα το κρατήσεις. Τα σημερινά reels λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν οι αφίσες κάποτε».

Ο Βασίλης Πανάγου, υπεύθυνος επικοινωνίας του ETERON, παρουσίασε στοιχεία από έρευνες που δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των νέων χρησιμοποιεί το TikTok κυρίως για ψυχαγωγία και όχι για πολιτική ενημέρωση. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι οι νέοι συχνά εμπιστεύονται περισσότερο πρόσωπα και content creators παρά θεσμούς, κάτι που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική επικοινωνία πρέπει να προσεγγίζει το κοινό. Όπως τόνισε, το TikTok μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος πολιτικής κοινωνικοποίησης, αρκεί το περιεχόμενο να είναι αυθεντικό και προσαρμοσμένο στη γλώσσα της πλατφόρμας: «Μέχρι να βρουν οι πολιτικοί πώς να μιλούν σωστά στη γλώσσα της πλατφόρμας του TikTok, οι content creators θα έχουν το πάνω χέρι στην ενημέρωση».

Ο Στέλιος Ζωντός, Managing Partner της The Newtons Laboratory, αναφέρθηκε στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολιτικοί, καθώς δεν ανταγωνίζονται μόνο άλλους πολιτικούς αλλά και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο της πλατφόρμας, από trends και memes μέχρι δημιουργούς που ξέρουν πώς να τραβήξουν την προσοχή. Τόνισε ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι οργανισμοί και οι πολιτικοί είναι να εφαρμόζουν στα social media την ίδια λογική που χρησιμοποιούν στην τηλεόραση ή τον Τύπο, αντί να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κάθε πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την αυθεντικότητα και την κατανόηση της κουλτούρας του μέσου: «Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο αλγόριθμος έχει τους δικούς του κανόνες. Πρώτα απ’ όλα, δεν μας αφήνει να δούμε τίποτα πέρα από αυτά που σχετίζονται με τα δικά μας ενδιαφέροντα. Επιπλέον, με τον αλγόριθμο φτάνει η είδηση στον χρήστη χωρίς εκείνος να την ψάξει. Και τέλος, δημιουργεί δικούς του κώδικες επικοινωνίας, όπως τα memes, που αποκωδικοποιούν την είδηση σε πολύ μικρότερο χρόνο».

Τέλος, η content creator Χαρά Κοντοχρήστου, που συμμετείχε στη συζήτηση, μοιράστηκε την εμπειρία της από την καθημερινή χρήση του TikTok, επισημαίνοντας ότι τα βίντεο που καταφέρνουν να σταματήσουν το scroll είναι αυτά που φαίνονται φυσικά, αυθεντικά και συνδέονται με την καθημερινότητα του κοινού. Όπως τόνισε, οι πολιτικοί μπορούν να δείξουν αυθεντικότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μόνο αν κατανοήσουν τη λογική της πλατφόρμας και δημιουργήσουν περιεχόμενο που μοιάζει ανθρώπινο και άμεσο: «Το να θεωρούμε ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα μόνο για χορό είναι σαν να υποτιμούμε τη νέα γενιά».

Το μέλλον της πολιτικής επικοινωνίας

Η συζήτηση κατέληξε στο ότι η πολιτική επικοινωνία τα επόμενα χρόνια θα γίνει όλο και πιο άμεση, διαδραστική και προσβάσιμη για τους πολίτες, ιδιαίτερα τις νέες γενιές. Τα social media δεν είναι απλώς εργαλεία επικοινωνίας, αλλά χώροι όπου διαμορφώνεται η σύγχρονη δημόσια σφαίρα. Η πρόκληση παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την επιφανειακή κατανάλωση περιεχομένου και στην ανάγκη για ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Το MAD Forum 2026 έδειξε ότι αυτή η συζήτηση μόλις έχει ξεκινήσει και ότι η σχέση των νέων με την πολιτική περνά πλέον μέσα από νέες μορφές επικοινωνίας που απαιτούν κατανόηση, αυθεντικότητα και στρατηγική.

