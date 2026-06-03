Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Radio & Podcast 03.06.2026

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 «προβλέπουν» το φετινό stage

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Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αναλύουν τα πιο εμβληματικά performances των Mad VMA, αποκαλύπτουν τα δικά τους «αξεπέραστα» acts
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς έχει ξεκινήσει και η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται! Καθώς το Mad Radio 106,2 μπαίνει σε απόλυτο Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ mood, το ερώτημα που κυριαρχεί στο studio δεν είναι μόνο ποιος θα κατακτήσει το βραβείο, αλλά ποιος είναι εκείνος ο καλλιτέχνης που διαθέτει το «άστρο» και το ταλέντο για να μετατρέψει τη σκηνή σε δική του αυλή. Με το φετινό θέμα «Who owns the stage?» να δίνει το έναυσμα, οι παραγωγοί μας ανοίγουν τον διάλογο για τις εμβληματικότερες στιγμές του παρελθόντος και τα acts που ονειρευόμαστε να δούμε να ανοίγουν την αυλαία, αναζητώντας τον απόλυτο κυρίαρχο του stage για το 2026.

Λογότυπο MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με θέμα το καλοκαίρι και τη θάλασσα, για το μουσικό event.

Στη μουσική βιομηχανία, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει επιτυχία, αλλά μόνο ένα καθηλωτικό performance μπορεί να γράψει ιστορία. Αυτή την εβδομάδα, το Mad Radio 106,2 παίρνει θέση μπροστά από τη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και θέτει τα πιο καυτά ερωτήματα που διχάζουν και ενθουσιάζουν τους λάτρεις της μουσικής: Ποιο act έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μας και ποιος καλλιτέχνης έχει σήμερα τη δυναμική να αποδείξει πως του ανήκει δικαιωματικά το φετινό stage; Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μοιράζονται τις δικές τους επιλογές για την ιδανική opening στιγμή και αναλύουν τι είναι αυτό που κάνει έναν performer να «ιδιοποιείται» τη σκηνή και να μαγνητίζει χιλιάδες βλέμματα.

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Κατερίνα Πεφτίτση

Η Κατερίνα Πεφτίτση, αναφερόμενη στις προσδοκίες της για τα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, υποστήριξε έντονα ότι το stage πρέπει να ανήκει στον Akyla, καθώς θεωρεί ότι το δικαιούται και πως η εμφάνισή του θα είναι δυναμική και ανατρεπτική. Παράλληλα, έκανε μια αναδρομή στις κορυφαίες στιγμές του θεσμού, αναγνωρίζοντας την Τάμτα ως την καλλιτέχνιδα που έχει θέσει τα υψηλότερα πρότυπα performance που δεν έχουν ξεπεραστεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, κατέθεσε την πρότασή της για το ιδανικό opening act, επιλέγοντας το Bangaraga, με το σκεπτικό ότι η πρόσφατη νίκη του στη Eurovision, σε συνδυασμό με την εγγύτητα της χώρας του, θα προσέδιδε μια ιδιαίτερη αύρα επιτυχίας και θετικής ενέργειας στη διοργάνωση.

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Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα, προσεγγίζοντας το ερώτημα «Who owns the stage?» μέσα από το πρίσμα της καθημερινής επαφής με τη μουσική παραγωγή, υπογραμμίζει πως η κυριαρχία στη σκηνή δεν αποτελεί αποκλειστικότητα ενός καλλιτέχνη, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την ενέργεια της στιγμής και την ικανότητα του εκάστοτε performer να την καταστήσει αξέχαστη. Σύμφωνα με την ίδια, η επιτυχία στα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ θα κριθεί από τη δυναμική, τη σκηνική παρουσία και το live element που «γεμίζει» τον χώρο, καθιστώντας κάθε εμφάνιση ιστορική. Ως σημείο αναφοράς για τη διαχρονική αξία του θεσμού, η Ψύχα ανακαλεί την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2008 με το «My Number One», χαρακτηρίζοντάς την ως μια στιγμή-ορόσημο που επιβεβαίωσε ότι τα ελληνικά βραβεία μπορούν να παράγουν pop culture στιγμές διεθνούς βεληνεκούς. Κλείνοντας, επισημαίνει ότι η ιδανική επιλογή για ένα opening act που απαιτεί «instant takeover» παραμένει σταθερά ο Σάκης Ρουβάς, λόγω του μοναδικού συνδυασμού εμπειρίας και εκρηκτικής ενέργειας που διαθέτει.

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Αντιγόνη Βιντιάδη

Η Αντιγόνη Βιντιάδη, καταθέτοντας τη δική της οπτική για το stage των φετινών Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, υποστηρίζει με ενθουσιασμό πως ο καλλιτέχνης που δικαιούται τη σκηνή είναι ο Akylas, τονίζοντας πως η εμφάνισή του αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια δυναμική γιορτή. Ανατρέχοντας στις κορυφαίες στιγμές του θεσμού που παραμένουν αξεπέραστες, ξεχωρίζει τη σύμπραξη των Goin’ Through με τη Μαριάννα Πιερίδη το 2004 για τα κομμάτια «Γυναίκες / Βάλε Φαντασία», χαρακτηρίζοντάς την ως μια εμφάνιση που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Τέλος, όσον αφορά την επιλογή για το ιδανικό opening act, η πρότασή της επικεντρώνεται σε ένα δυνατό καλλιτεχνικό δίδυμο, προτείνοντας τη συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα με τον Akyla για να ανοίξει το show με την απαιτούμενη ένταση.

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Φαίη Βώκου

Η τοποθέτηση σχετικά με το stage των φετινών Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ο Akylas να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η καλλιτεχνική του ταυτότητα κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για να κυριαρχήσει στη σκηνή. Παράλληλα, ως σημείο αναφοράς για τις ιστορικές στιγμές του θεσμού, ξεχωρίζει η συνεργασία των Stavento με την Έλενα Παπαρίζου στο κομμάτι «Μέσα σου», όπου η δυναμική της ερμηνείας της Παπαρίζου κατέστησε την εμφάνιση αξεπέραστη. Τέλος, όσον αφορά το ιδανικό opening act, η πρόταση εστιάζει στην ανάγκη για ένα performance με διδακτικό υπόβαθρο, το οποίο, μέσα από την αφήγηση μιας ιστορίας με κοινωνικό αντίκτυπο, θα προσδώσει διαχρονικότητα στη διοργάνωση και θα καθιερώσει μια νέα ποιοτική διαφορά στη σκηνική παρουσίαση.

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