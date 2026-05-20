«Mad Summer Festival»: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σχεδιάζουν το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ

Το καλοκαίρι στην Αθήνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσική, την ενέργεια και, φυσικά, τις εμβληματικές εκδηλώσεις που γράφουν ιστορία, με το Mad Radio να κρατά τα σκήπτρα της απόλυτης pop και urban κουλτούρας. Φέτος, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αφήνουν για λίγο τα μικρόφωνα των εκπομπών, μπαίνουν στον ρόλο του διοργανωτή και «σχεδιάζουν» το απόλυτο Mad Summer Festival. Ως μέρος του παλμού της εγχώριας και διεθνούς μουσικής βιομηχανίας, κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια άκρως δελεαστική πρόκληση: να σχεδιάσουν από το μηδέν το δικό τους, προσωπικό «dream lineup». Μέσα από τις προτάσεις τους, το απόλυτο μουσικό line- up παίρνει σάρκα και οστά, αποκαλύπτοντας το όραμα και την αισθητική του κάθε παραγωγού.

Η αρχιτεκτονική αυτού του απόλυτου φεστιβάλ βασίζεται σε τρεις απαράβατους πυλώνες που εγγυώνται την απόλυτη μουσική εμπειρία από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην κορυφή της αφίσας δεσπόζουν εκρηκτικοί headliners και τα πιο «καυτά» και επιδραστικά ονόματα της μουσικής σκηνής. Το σκηνικό απογειώνεται με τους surprise guests, εκείνες τις ανατρεπτικές, back-to-back συνεργασίες και τα απρόσμενα cameos που κανείς δεν περιμένει και που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Mad φιλοσοφίας. Τέλος, η εμπειρία ολοκληρώνεται με το ιδανικό afterparty soundtrack, όπου οι παραγωγοί επιστρατεύουν τις clubbing γνώσεις τους για να παρασύρουν το κοινό σε ένα ασταμάτητο χορευτικό ντελίριο μέχρι την ανατολή του ηλίου. Ακολουθούν οι πιο ανατρεπτικές, φρέσκες και επικές προτάσεις των ανθρώπων που ντύνουν μουσικά τις ημέρες και τις νύχτες μας στο Mad Radio 106,2.

Κατερίνα Ψύχα

Στο δικό της ιδανικό «dream lineup», η Κατερίνα Ψύχα στήνει το απόλυτο pop-culture φεστιβάλ, όπου η αισθητική του TikTok, η high-fashion μόδα και το κινηματογραφικό δράμα συναντιούνται κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Η αρχή γίνεται με τη Dua Lipa στην κορυφή των headliners, γιατί πολύ απλά, αν δεν ακουστεί η φωνή της, το ηλιοβασίλεμα ακυρώνεται αυτόματα, με την ίδια να υπόσχεται δεκατέσσερις αλλαγές κοστουμιών και ένα στάδιο να δονείται στους ρυθμούς του «Levitating». Τη σκυτάλη παίρνει ο The Weeknd για να χαρίσει το απαραίτητο δράμα της νύχτας, που θα κάνει το κοινό να στέλνει μεθυσμένα μηνύματα στις δύο το βράδυ, ενώ η Rosalía έρχεται να ισοπεδώσει τη σκηνή με το iconic φλαμένκο-ποπ σύμπαν της, όπου κανείς δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά όλοι περνάνε τέλεια. Το hype απογειώνεται με τις surprise guest εμφανίσεις της Tate McRae με τα viral χορευτικά της, της RAYE που θα αφήσει το πλήθος με ανοιχτό το στόμα χάρη στα καθηλωτικά της φωνητικά, αλλά και της δικής μας Κλαυδία, που φέρνει international energy και ατμόσφαιρα Eurovision aftermovie. Η απόλυτη ανατροπή, ωστόσο, έρχεται με ένα random plot twist: την απροειδοποίητη εμφάνιση του Σάκη Ρουβά, ο οποίος με τη διαχρονική του ενέργεια έρχεται να ενώσει γενιές και να ξυπνήσει αναμνήσεις από τα χαμένα καλοκαίρια των 2000s.

Όταν το main show ολοκληρωθεί, η Κατερίνα μεταμορφώνει την αρένα στο απόλυτο afterparty, το οποίο ξεκινά με cool rooftop vibes και καταλήγει στις 4:37 το πρωί με το κοινό να παραγγέλνει nuggets, αρνούμενο πεισματικά να αποχωρήσει. Το soundtrack της νύχτας είναι ένα εκρηκτικό μίγμα από τα house beats της Peggy Gou, την ασταμάτητη ενέργεια της Charli XCX, γιατί το brat summer είναι παντοτινό, και τους reggaeton ρυθμούς του Bad Bunny, προτού ο Anyma αναλάβει τα decks για το απαραίτητο cyberpunk segment με τα επιβλητικά visuals. Το ιδανικό κλείσιμο έρχεται γύρω στις 5 το πρωί με ένα ένοχο, throw-back anthem της Britney Spears που θα τραγουδήσουν όλοι μαζί, σφραγίζοντας ένα φεστιβάλ από το οποίο, όπως υπόσχεται η ίδια, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγεις είτε χωρίς φωνή, είτε χωρίς μπαταρία, είτε παράφορα ερωτευμένος με κάποιον που κοίταξες για μόλις δώδεκα δευτερόλεπτα στην ουρά για ποτό ή, ακόμα καλύτερα, και τα τρία μαζί.

Φαίη Βώκου

Για την Φαίη Βώκου, το ιδανικό Mad Summer Festival είναι συνώνυμο της απόλυτης χορευτικής έκρηξης και της non-stop ενέργειας, αφού η ίδια ξεκαθαρίζει πως αν δεν γίνει πραγματικός «σεισμός», τότε δεν μιλάμε ούτε για Mad ούτε για φεστιβάλ. Στην κορυφή των headliners επιστρατεύει τα πιο βαριά ονόματα της παγκόσμιας dance και urban σκηνής, με τον David Guetta και τους Swedish House Mafia να αναλαμβάνουν τα decks για να ξεσηκώσουν την αρένα με τα stadium-sized anthems τους. Το line-up συμπληρώνεται ιδανικά με τις διαχρονικές, ατμοσφαιρικές ηλεκτρονικές μελωδίες των Chicane, αλλά και τους καυτούς reggaeton ρυθμούς του Bad Bunny, δημιουργώντας ένα line-up που εγγυάται χορό μέχρι τελικής πτώσης. Όσο για τους surprise guests, η Φαίη κάνει τη δική της ανατροπή και δεν περιορίζεται σε ένα ή δύο ονόματα, θέλει στη σκηνή όλους τους καλλιτέχνες των οποίων τα tracks θα παίξουν οι DJs, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ζωντανή ερμηνεία δίνει πάντα μια εντελώς διαφορετική χάρη, δυναμική και παλμό στην εμπειρία.

Όταν τα μεγάλα main sets ολοκληρωθούν, το afterparty soundtrack της Φαίης αλλάζει έξυπνα τη διάθεση, στρέφοντας το βλέμμα σε πιο εκλεπτυσμένα, chill-out και house μονοπάτια. Τη σκυτάλη παίρνουν οι ονειρικές, vintage pop μελωδίες του Monsieur Minimal και οι lounge, downtempo ήχοι των Bent, προσφέροντας το ιδανικό, χαλαρωτικό transition για τους clubbers που άντεξαν όλη τη νύχτα. Η απόλυτη κορύφωση έρχεται ακριβώς στις 5:00 το χάραμα, την ώρα που οι πρώτες αχτίδες του ήλιου σκάνε στον ουρανό, με το θρυλικό και νοσταλγικό «Take me there» των Da Ti να ντύνει το ιδανικό «σβήσιμο» της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό γεμάτο μεν από κούραση, αλλά πλημμυρισμένο από την πιο όμορφη φεστιβαλική ευφορία.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Το φεστιβάλ της Αντιγόνης Βιντιάδη είναι μια ωδή στην παγκόσμια pop σκηνή και στα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της εποχής μας, υπόσχοντας ένα line-up γεμάτο ασύλληπτη λάμψη και έντονα συναισθήματα. Στην πρώτη γραμμή των headliners τοποθετεί την απόλυτη κυρίαρχο της μουσικής βιομηχανίας, Taylor Swift, η οποία φέρνει τη stadium-sized μαγεία της στην αρένα, για να συναντήσει τη σαρωτική ενέργεια και τα συναισθηματικά bangers του Benson Boone. Το εκρηκτικό αυτό high-energy τρίπτυχο ολοκληρώνεται με τον Justin Bieber, ο οποίος επιστρέφει στη σκηνή για να χαρίσει ένα set γεμάτο με τα πιο εμβληματικά pop και R&B anthems της γενιάς του, κάνοντας όλο το στάδιο να τραγουδάει σε μια φωνή.

Οι εκπλήξεις, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί, καθώς η Αντιγόνη σχεδιάζει μερικά από τα πιο πολυαναμενόμενα surprise guests που θα μπορούσαν να συμβούν ποτέ σε φεστιβαλικό stage. Η αρχή γίνεται με τον πάντα χαρισματικό Harry Styles, που έρχεται να απογειώσει το crowd με το απαράμιλλο στυλ και το rock-star vibe του, ενώ ακολουθεί η Sabrina Carpenter, φέρνοντας τη δική της fresh, viral και απόλυτα κοριτσίστικη pop αύρα. Το πιο ενδιαφέρον εγχώριο twist, όμως, έρχεται με την εμφάνιση του Ακύλα, ο οποίος προσθέτει τον δικό του ανατρεπτικό, urban χαρακτήρα στο show. Για το ιδανικό afterparty soundtrack, η Αντιγόνη ποντάρει στην απόλυτη καλοκαιρινή εμμονή, επιλέγοντας το «The Puerto Rico song» για να κρατήσει την ενέργεια στα ύψη, μετατρέποντας το κλείσιμο της βραδιάς σε ένα ασταμάτητο, εξωτικό party γεμάτο χορό και latin ρυθμούς.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Στη δική του, ανατρεπτική εκδοχή, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου οραματίζεται ένα «dream lineup» που ξεφεύγει εντελώς από τα συνηθισμένα, στήνοντας ένα σκοτεινό, εναλλακτικό υπερθέαμα γεμάτο ένταση και βαριές κιθάρες. Στην κορυφή των headliners τοποθετεί τους Bring Me The Horizon, προσφέροντας μια εμπειρία όπου τα breakdowns, η emo κατάρρευση και τα futuristic visuals σε κάνουν να νιώθεις ότι βλέπεις το τέλος του κόσμου, αλλά με τον καλύτερο δυνατό φωτισμό. Ακολουθούν οι μυστηριώδεις Sleep Token για μια goth τελετουργία μέσα στο σκοτάδι, τη βροχή και τις χορωδίες, που θα κάνει το κοινό να κοιτάζει τη σκηνή σαν να ερωτεύτηκε κάποιο αρχαίο πλάσμα, ενώ οι Falling In Reverse έρχονται να φέρουν το απόλυτο χάος, αφήνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται αν πρέπει να ξεκινήσουν moshpit ή να τραβήξουν TikTok edit. Η ατμόσφαιρα αυτή απογειώνεται με τα cinematic heartbreaks των Bad Omens και τη βίαια όμορφη φωνή της Courtney LaPlante των Spiritbox, προτού οι Architects ισοπεδώσουν το στάδιο, κάνοντας 40.000 ανθρώπους να πηδάνε συγχρονισμένα σαν να έρχεται μετεωρίτης. Ως το απόλυτο random plot twist, μια ξαφνική tribute εμφάνιση των Linkin Park στις γιγάντιες οθόνες υπόσχεται να γυρίσει το κοινό πίσω στο 2007, σε μια μαζική, συγκινητική στιγμή που θα ενώσει όλο το στάδιο.

Όλο αυτό το σκηνικό ντύνεται με μια καθηλωτική, σκοτεινή αισθητική: γιγάντιες gothic οθόνες, industrial φωτισμοί, βροχές από σπίθες, κινηματογραφικά intros, choir sections, τεράστια moon visuals και ένα πλήθος βαμμένο με μαύρο eyeliner, χαμένο μέσα στον ιδρώτα και την ένταση. Όταν το live κομμάτι ολοκληρωθεί, το afterparty ξεκινάει με dark rooftop vibes και εξελίσσεται σε μια μεταμεσονύχτια εμπειρία, η οποία καταλήγει στις 5:12 το πρωί με τον κόσμο να συζητά για το νόημα της ζωής και την ύπαρξη εξωγήινων, κρατώντας nuggets, ενεργειακά ποτά και μπύρες. Στα decks, τα dark edits του The Weeknd και τα remixes των Bring Me The Horizon κρατούν τα beats σκοτεινά, μέχρι την απόλυτη ανατροπή των 5:00 το πρωί, όπου ένα ξαφνικό Avril Lavigne throwback θα κάνει τους πάντες να ουρλιάξουν τους στίχους σαν να είναι ξανά δεκαπέντε χρονών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από το φεστιβάλ του Γιάννη θα φύγεις είτε χωρίς φωνή, είτε με βαθύ emotional damage, ή, το πιο πιθανό, και με τα δύο μαζί.

Βρισηίδα Ανδριώτου

Για την Βρισηίδα Ανδριώτου, το φετινό καλοκαίρι του 2026 έχει τον απόλυτο ρυθμό της παραλίας, με τις μουσικές επιλογές της να συνθέτουν το απόλυτο soundtrack για τα πιο hot beach bars της χώρας. Στην κορυφή των tracks που θα κυριαρχήσουν και θα ακούγονται στο repeat βρίσκεται το ασταμάτητο «Espresso» της Sabrina Carpenter, το οποίο αρνείται πεισματικά να εγκαταλείψει τα summer playlists, ακολουθούμενο από τα εκρηκτικά afro house vibes του «Move» που αναμένεται να παίξουν κυριολεκτικά παντού. Η νοσταλγία και η ενέργεια συναντιούνται στο πάντα ξεσηκωτικό «Papaoutai» του Stromae, ιδανικό για χορό πάνω στην άμμο, ενώ το «Lose Control» του Teddy Swims φέρνει μια πιο emotional διάσταση με ένα huge sing-along energy που θα ενώσει τις παρέες. Το line-up των επιτυχιών κλείνει με την απόλυτη καλοκαιρινή σταθερά: κάποιο random ελληνικό pop remix που θα σκάσει ξαφνικά από το TikTok και θα το ακούμε ασταμάτητα μέχρι τον Οκτώβρη, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά ποιος το τραγουδάει.

Πέρα από τα συγκεκριμένα tracks, η Βρισηίδα χαρτογραφεί με ακρίβεια και τους ήχους που πρόκειται να ορίσουν την ατμόσφαιρα του καλοκαιριού. Η afro house και η organic dance κρατούν τα ηνία του ρυθμού, ενώ τα hyperpop στοιχεία εισβάλλουν δυναμικά μέσα στη mainstream pop, δίνοντάς της έναν πιο φρέσκο και φουτουριστικό χαρακτήρα. Η ’00s nostalgia επιστρέφει δριμύτερη αλλά «ντυμένη» με modern production, την ίδια ώρα που τα greek island remixes και τα ethnic στοιχεία γίνονται το απαραίτητο συστατικό για κάθε αυθεντικό νησιώτικο sunset party. Όλα αυτά δένουν αρμονικά με sexy minimal beats, δημιουργώντας το ιδανικό layout για ένα late-night beach party που ξεκινά κάτω από τα αστέρια και ολοκληρώνεται με τις πρώτες αχτίδες του ήλιου.

Κατερίνα Πεφτίτση

Το φεστιβάλ της Κατερίνας Πεφτίτση είναι ένα εκρηκτικό κράμα από stadium rock ενέργεια, high-fashion χάος και pop λάμψη, ιδανικό για όσους αγαπούν τα μεγάλα sing-alongs και τις έντονες συγκινήσεις. Στην πρώτη γραμμή των headliners τοποθετεί τους Imagine Dragons για εκείνα τα μνημειώδη anthems που κάνουν όλο το στάδιο να ουρλιάζει σε μια φωνή, και τους Måneskin, οι οποίοι υπόσχονται να φέρουν καθαρόαιμο rock ‘n’ roll vibe και απόλυτο fashion chaos στη σκηνή. Το line-up αποκτά μια γλυκιά, νοσταλγική χροιά με τους Paramore, προσφέροντας το απαραίτητο συλλογικό emotional damage που χρειάζεται κάθε σωστό φεστιβάλ, ενώ ο Harry Styles έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα ως το απόλυτο pop φαινόμενο που έχει τη δύναμη να ενώσει όλες τις παρέες κάτω από το stage.

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται με τις surprise guest εμφανίσεις, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να προκαλέσουν απανωτά κύματα ενθουσιασμού. Η Avril Lavigne κάνει μια ξαφνική είσοδο επιστρέφοντας το κοινό στο 2007, ο YUNGBLUD φέρνει τη δική του αντισυμβατική και ασυγκράτητη punk-rock ενέργεια, ενώ η Demi Lovato πραγματοποιεί μια δυναμική rock-pop performance που καθηλώνει. Η απόλυτη εγχώρια ανατροπή, ωστόσο, έρχεται με τους Μπλε, μια εμφάνιση που κανείς δεν θα περιμένει, αλλά όλο το στάδιο θα τραγουδήσει με πάθος. Όταν η νύχτα φτάσει στο afterparty, το soundtrack μετατρέπεται σε έναν ύμνο των πιο αγαπημένων indie και pop-rock επιτυχιών. Με διαχρονικά κομμάτια όπως το «Mr. Brightside», το «We are young», το «Complicated», το «As it was» και το «Believer», η Κατερίνα εγγυάται ένα φινάλε γεμάτο χορό, αναμνήσεις και υψωμένα χέρια μέχρι το πρωί.

Κάτια Νεκταρίου

Στο δικό της, άκρως ανατρεπτικό concept για το φετινό καλοκαίρι, η Κάτια Νεκταρίου φέρνει μια τελείως φρέσκια και απρόβλεπτη ματιά στα tracks που πρόκειται να κυριαρχήσουν στα beach bars. Το ασταμάτητο «Move» δίνει το σύνθημα για τον απόλυτο afro house χαμό που επιβάλλεται να συμβαίνει δίπλα στο κύμα, ενώ το «Espresso» της Sabrina Carpenter συνεχίζει να κρατά γερά τη θέση του στα summer playlists, αφού όλοι συνεχίζουν να το χορεύουν ασταμάτητα. Το TikTok hit «Papaoutai» της Lyla (και όχι του Stromae) μπαίνει στη λίστα με την Κάτια να αναρωτιέται χιουμοριστικά αν η φωνή είναι προϊόν AI, ενώ η απόλυτη ανατροπή έρχεται με τους Bring Me The Horizon, που κερδίζουν μια θέση στην άμμο «γιατί απλά το αξίζουν». Το ιδανικό κλείσιμο για το beach bar soundtrack ανήκει στον Harry Styles, με την Κάτια να επιλέγει ένα κομμάτι του για να κλαίμε συλλογικά που δεν καταφέραμε να πάμε στη συναυλία του στο Άμστερνταμ.

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται με τις surprise guest εμφανίσεις, οι οποίες είναι προσεκτικά επιλεγμένες για να φέρουν παγκόσμιο αέρα και τεράστια live δυναμική στη σκηνή του φεστιβάλ. Η Tate McRae έρχεται για να καθηλώσει το κοινό με τα viral, γεμάτα ενέργεια χορευτικά της, ενώ η RAYE αναλαμβάνει να προσφέρει το απόλυτο vocal flex της βραδιάς με τα συγκλονιστικά φωνητικά της. Το heavy twist του line-up ολοκληρώνεται με τους Spiritbox, που φέρνουν τη δική τους σκοτεινή, εναλλακτική ένταση, καθηλώνοντας ακόμη και τους πιο ανυποψίαστους. Όταν το main show τελειώσει, η Κάτια επιλέγει το πιο minimal, αλλά απόλυτα κολλητικό soundtrack για το afterparty, ποντάροντας στο διαχρονικό «As it was» για ένα γλυκό, χορευτικό σβήσιμο κάτω από τα αστέρια.

