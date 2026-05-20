Η επιστροφή του leopard print και το iconic look της Άννας Βίσση στα Mad VMA 2009

Το λεοπάρ μοτίβο γίνεται ξανά η απόλυτη τάση της μόδας και εμείς θυμόμαστε την εκρηκτική εμφάνιση της Άννας Βίσση στο MAD VMA 2009
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην ελληνική pop κουλτούρα που μένουν ανεξίτηλες και η εμφάνιση της Άννας Βίσση στα Mad VMA του 2009 είναι αναμφισβήτητα μία από αυτές. Η απόλυτη Ελληνίδα star ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Στην Πυρά» σε ένα από τα πιο εκρηκτικά acts που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του θεσμού, μια στιγμή γεμάτη ενέργεια που θυμόμαστε ακόμα και σήμερα σαν να έγινε εχθές. Πέρα από το μουσικό κομμάτι, η Άννα Βίσση παρέδωσε εκείνο το βράδυ μαθήματα high-end fashion, επιλέγοντας ένα look που σήμερα έρχεται να πρωταγωνιστήσει ξανά στις ντουλάπες των πιο ενημερωμένων it-girls της σεζόν.

Εκείνο το βράδυ, η «απόλυτη» μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα statement λεοπάρ ολόσωμο σορτς, το οποίο είχε συνδυάσει με έναν εντυπωσιακό μαύρο κορσέ που τόνιζε τη μέση της και χρυσές ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο. Αυτό το look δεν ήταν απλά μια σκηνική ενδυμασία, αλλά μια fashion δήλωση που απέδειξε πώς το leopard print μπορεί να μεταμορφωθεί από extreme επιλογή στο απόλυτο σύμβολο της θηλυκότητας, της αυτοπεποίθησης και του rock-glam στυλ. Σήμερα, η μόδα κάνει τον κύκλο της και το λεοπάρ επιστρέφει δυναμικά στην καθημερινότητά μας, αποτιώντας φόρο τιμής σε εκείνη την iconic raw αισθητική.

Πώς το λεοπάρ γίνεται ξανά το απόλυτο trend

Το leopard print δεν θεωρείται πλέον ένα δύσκολο ή εκκεντρικό μοτίβο, αλλά αντιμετωπίζεται από τους σχεδιαστές ως το νέο ουδέτερο χρώμα που μπορεί να φορεθεί με τα πάντα. Η επιστροφή του στις παγκόσμιες πασαρέλες και στο street style αποδεικνύει ότι η διαχρονική του γοητεία κρύβεται στον σωστό συνδυασμό και στις σωστές ισορροπίες. Για τις casual εμφανίσεις σου, ένα λεοπάρ παντελόνι σε χαλαρή γραμμή ή μια loose φούστα μπορούν να συνδυαστούν τέλεια με ένα απλό λευκό T-shirt, ένα oversized μαύρο blazer και flat sneakers, δημιουργώντας ένα cool και ανεπιτήδευτο look για τις βόλτες στην πόλη.

Αν από την άλλη πλευρά θέλεις να πλησιάσεις το rock fashion vibe της Άννας Βίσση για μια βραδινή έξοδο, ένα λεοπάρ κομμάτι σε συνδυασμό με leather στοιχεία, όπως ένα biker jacket ή ένας μαύρος κορσές, θα δώσει αμέσως έναν πιο edgy και sexy χαρακτήρα στην εμφάνισή σου. Ακόμα και αν δεν είσαι έτοιμη για ένα total look, μπορείς εύκολα να εντάξεις την τάση στην καθημερινότητά σου μέσα από τις λεπτομέρειες, αφού μια λεοπάρ τσάντα, ένα μαντήλι ή ένα ζευγάρι παπούτσια μπορούν να αναβαθμίσουν αμέσως και το πιο απλό, μονοχρωματικό ντύσιμο δίνοντάς του τη fashion ένταση που χρειάζεται.

Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
«Mad Summer Festival»: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σχεδιάζουν το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

SOLD OUT πριν ανακοινωθεί το full line up! Τα τα εισιτήρια για τα MAD VMA 2026 «εξαφανίζονται» μέρα με την μέρα
Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις
Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου
Helmet hair: Η νέα τάση στα μαλλιά που αντικαθιστά το sleek bun
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα modern λαϊκά hits που «έσπασαν» τα κοντέρ! Εσύ ποιο θα ψηφίσεις;
Πώς να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα σαν την πρώτη μέρα – 7 hacks που θα σε σώσουν
Πονάει ο αυχένας σου όλη μέρα στον υπολογιστή; Η άσκηση που θα σε βοηθήσει
Dara: Η νικήτρια της Eurovision έρχεται στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
«Chiffon nails»: Η minimal τάση που επαναφέρει την ήσυχη πολυτέλεια στο καλοκαιρινό μανικιούρ
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

