Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Βρες το ιδανικό ελληνικό νησί που ταιριάζει με την ενέργεια και το πνεύμα του ζώδιού σου για αξέχαστες διακοπές

Ψάχνεις τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό που θα σε μαγέψει από την πρώτη στιγμή; Το ζώδιό σου μπορεί να γίνει η πυξίδα σου και να σε οδηγήσει στο ελληνικό νησί που ταιριάζει πραγματικά στον ρυθμό, την ενέργεια και το πνεύμα σου. Κάθε προορισμός έχει τον δικό του παλμό και έτσι άλλος είναι αρμύρα, άλλος νυχτολούλουδο, άλλος κρύβει μονοπάτια που περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Ετοίμασε βαλίτσα, γιατί κάπου στο Αιγαίο υπάρχει ένας τόπος που μοιάζει να έχει γραφτεί αποκλειστικά για εσένα.

Κάθε νησί που θα συναντήσεις σε αυτόν τον… αστρολογικό χάρτη διακοπών έχει μια προσωπικότητα τόσο έντονη όσο και τα ζώδιά μας. Από τις κοσμοπολίτικες Σπέτσες μέχρι τα μυστηριακά Κύθηρα, και από τη μίνιμαλ γοητεία της Σέριφου μέχρι την ανεπιτήδευτη αυθεντικότητα της Κύθνου, το καλοκαίρι αποκτά χρώμα ανάλογα με το τι σε εκφράζει. Κάποιοι θα λατρέψουν την εναλλακτική ενέργεια της Αμοργού, άλλοι θα χαθούν στην απόλυτη χαλάρωση των Κουφονησίων, εκεί όπου το νερό μοιάζει να έχει επιλεγεί από την παλέτα του ονείρου. Το ζώδιό σου δεν σου δείχνει απλώς έναν προορισμό, σου αποκαλύπτει μια ολόκληρη εμπειρία που σε περιμένει

Κριός – Αμοργός

Εσένα, Κριέ, δεν μπορείς να σε κλείσεις σε ένα ήσυχο resort. Θέλεις δράση, μονοπάτια, βουτιές από βράχια, άγρια τοπία και μια διαρκή αίσθηση ανακάλυψης. Η Αμοργός σε καταλαβαίνει καλύτερα από όλους. Είναι από τα λίγα νησιά όπου η ενέργεια χτυπάει… κόκκινο: ανεμοδαρμένες κορυφές, επιβλητικό τοπίο, μυστικές παραλίες και ένα vibe που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Αν θες adventure island, εδώ ανήκεις.

Ταύρος – Κύθηρα

Τα Κυθηρα είναι σαν να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σένα, Ταύρε. Λίγο ρετρό, λίγο ρομαντικά, πολύ αισθητικά και απίστευτα γαλήνια. Το νησί προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό τοπίο και στην cozy ατμόσφαιρα που λατρεύεις. Παραλίες τόσο όμορφες που σε κάνουν να «κατεβάζεις ταχύτητα», χωριά που θυμίζουν παλιό ελληνικό καλοκαίρι και φαγητό που σε κάνει να νιώθεις ότι η ζωή αποκτά επιτέλους τον σωστό ρυθμό.

Δίδυμοι – Σπέτσες

Δίδυμε, η κοινωνικότητά σου χρειάζεται νησί με ζωή, events, κουβέντα, happenings και κόσμο. Οι Σπέτσες είναι το φυσικό σου habitat: κοσμοπολίτικη ενέργεια, μικρές αποστάσεις, πολλές επιλογές για βόλτες, ποτό, κίνηση και νέες γνωριμίες. Μπορείς να μιλάς, να γελάς, να κινείσαι και να κάνεις συνεχώς κάτι, ακριβώς όπως θες.

Καρκίνος – Σέριφος

Η τρυφερή, εσωστρεφής και νοσταλγική σου ενέργεια χρειάζεται έναν τόπο όπου θα νιώσεις «σαν στο σπίτι σου». Η Σέριφος έχει αυτή τη ζεστή, ανθρώπινη, γλυκιά αύρα που σου ταιριάζει τέλεια. Είναι το νησί που σε κάνει να θες να ξαναβρείς τις ρίζες σου: αυθεντικά χωριά, μικρές ταβέρνες με μαγειρευτό φαγητό, γαλήνιες παραλίες και ένα τοπίο που σε βοηθά να ηρεμήσεις απόλυτα.

Λέων – Μύκονος

Λέοντα, ας είμαστε ειλικρινείς: θες λάμψη. Θες να σε κοιτάνε, να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο και ότι ζεις το καλοκαίρι full glam. Η Μύκονος είναι απλά… εσύ.Ένα νησί γεμάτο ενέργεια, στυλ, δυνατές μουσικές, iconic spots και εικόνες που φωνάζουν «I’ve arrived». Είναι το νησί-σκηνή σου.

Παρθένος – Κύθνος

Η minimal αισθητική σου, η ανάγκη σου για τάξη και η αγάπη σου για ήρεμες, καθαρές, απόλυτα ισορροπημένες διακοπές βρίσκουν το ταίρι τους στην Κύθνο.Ένα νησί λιτό, όμορφο, με ήρεμους ρυθμούς, καθαρές γραμμές και γαλάζια νερά που σε ανανεώνουν. Το τέλειο escape χωρίς υπερβολές.

Ζυγός – Σαντορίνη

Ζυγέ, θες ομορφιά. Θες αισθητική. Θες ηλιοβασίλεμα που μοιάζει με πίνακα και εικόνες που γεμίζουν το άλμπουμ του μυαλού σου.Η Σαντορίνη είναι η καλλιτεχνική σου πλευρά σε μορφή νησιού: ρομαντική, φωτογενής, αρμονική και γεμάτη ισορροπία. Το ιδανικό σκηνικό για την πιο refined εκδοχή σου.

Σκορπιός – Αστυπάλαια

Εσύ χρειάζεσαι ένα νησί που έχει κάτι κρυφό, σκοτεινό, βαθύ και ερωτικό. Η Αστυπάλαια είναι το απόλυτο mood σου: απομονωμένες παραλίες, στενά που κρύβουν ιστορίες, νυχτερινή ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο και ένα τοπίο που προκαλεί τον εσωτερικό σου κόσμο.

Τοξότης – Κουφονήσια

Τοξότη, θέλεις ελευθερία, απλότητα και άπειρη θάλασσα. Τα Κουφονήσια είναι σαν να έχουν φτιαχτεί για την ενέργειά σου: περπάτημα δίπλα στο νερό, βουτιές σε εξωπραγματικές παραλίες, χαλαρή διάθεση, χαμόγελα και παρέες που μεγαλώνουν χωρίς να το καταλάβεις.Εδώ νιώθεις ότι η ζωή είναι πραγματικά ωραία και εσύ είσαι πάντα μέρος της.

Αιγόκερως – Ύδρα

Αιγόκερε, η σοβαρότητα και η αρχοντιά σου χρειάζονται έναν προορισμό με χαρακτήρα, ιστορία και κύρος. Η Ύδρα, με την αρχοντική της ταυτότητα, τη διαχρονική της ομορφιά και την absence αυτοκινήτων, είναι το νησί που σε κάνει να βρίσκεις ξανά την εσωτερική σου ισορροπία.

Υδροχόος – Ικαρία

Υδροχόε, είσαι το πιο free spirit του ζωδιακού. Χρειάζεσαι νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Η Ικαρία είναι ακριβώς αυτό: alternative κουλτούρα, slow lifestyle, πανηγύρια που δίνουν την αίσθηση μιας άλλης διάστασης και ένας ρυθμός ζωής που ταιριάζει στην αντισυμβατική σου φύση.

Ιχθύες – Σκόπελος

Ιχθύ, θες κάτι ρομαντικό, ήρεμο, ονειρικό και γεμάτο φύση. Η Σκόπελος, με τον καταπράσινο χαρακτήρα της, τα γαλαζοπράσινα νερά και το παραμυθένιο τοπίο, είναι το νησί που σου επιτρέπει να χαθείς σε συναισθήματα, μουσικές και καλοκαιρινές σκέψεις. Το ιδανικό σκηνικό για να αφεθείς.

Όποιο κι αν είναι το ζώδιό σου, υπάρχει ένα ελληνικό νησί που κουμπώνει τέλεια με την ενέργειά σου. Μπορεί να σε περιγράφει το τοπίο, η ατμόσφαιρα, ο ρυθμός του ή ο τρόπος που σε κάνει να νιώθεις μόλις φτάσεις στο λιμάνι. Κι αν θες να το δεις λίγο πιο ποιητικά, κάθε νησί είναι μια διαφορετική πλευρά του καλοκαιρινού εαυτού μας. Το μόνο που μένει τώρα είναι να κλείσεις εισιτήρια ή έστω να αρχίσεις να ονειρεύεσαι.

