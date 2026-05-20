Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Με φρούτα, τραγανά λαχανικά, δροσερά dressings και καλοκαιρινά αρώματα, αυτές οι σαλάτες μοιάζουν με μικρές διακοπές μέσα στο πιάτο σου

Το καλοκαίρι υπάρχει μια στιγμή που απλά δεν αντέχεις άλλο τα βαριά φαγητά. Θέλεις κάτι γρήγορο, δροσερό, χορταστικό αλλά και γεμάτο γεύση. Κάτι που να τρώγεται εύκολα στο μπαλκόνι, μετά τη θάλασσα ή ακόμα και μπροστά από το air condition όταν έξω «λιώνει» η άσφαλτος. Και κάπου εκεί οι καλοκαιρινές σαλάτες γίνονται οι πραγματικές πρωταγωνίστριες του τραπεζιού.

Ξέχνα τις βαρετές σαλάτες που θυμίζουν δίαιτα. Οι φετινές καλοκαιρινές εκδοχές έχουν φρούτα, μυρωδικά, τραγανές υφές, ιδιαίτερα dressings και συνδυασμούς που μοιάζουν βγαλμένοι από brunch menu νησιωτικού ξενοδοχείου. Το καλύτερο; Ετοιμάζονται εύκολα και μπορούν να σταθούν είτε σαν συνοδευτικό είτε σαν ολοκληρωμένο γεύμα.

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

1. Σαλάτα με καρπούζι και φέτα

Αν υπάρχει μία σαλάτα που φωνάζει «καλοκαίρι», αυτή είναι σίγουρα η σαλάτα με καρπούζι και φέτα. Το γλυκό του καρπουζιού δένει απίστευτα με την αλμυρή φέτα, ενώ λίγος δυόσμος ή βασιλικός απογειώνει τη γεύση. Πρόσθεσε λίγο lime και ελαιόλαδο και έχεις το απόλυτο δροσερό πιάτο για τις πιο ζεστές μέρες.

2. Ζυμαρικά με pesto και ντοματίνια

Οι σαλάτες ζυμαρικών επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι για έναν πολύ καλό λόγο: είναι εύκολες, χορταστικές και τρώγονται τέλεια ακόμα και κρύες από το ψυγείο. Ανακάτεψε βίδες ή πένες με pesto, ντοματίνια, παρμεζάνα και ρόκα και έχεις ένα γεύμα που μοιάζει με μικρή ιταλική απόδραση.

3. Σαλάτα με mango και αβοκάντο

Γλυκιά, φρέσκια και super χρωματιστή, αυτή η σαλάτα έχει γίνει viral τα τελευταία καλοκαίρια. Το mango δίνει τροπικό χαρακτήρα, το αβοκάντο προσθέτει κρεμώδη υφή και λίγος χυμός lime κάνει όλο το πιάτο να «ξυπνά». Αν θέλεις κάτι ακόμα πιο χορταστικό, μπορείς να προσθέσεις γαρίδες ή κοτόπουλο.

4. Ελληνική χωριάτικη με twist

Η κλασική χωριάτικη δεν φεύγει ποτέ από το καλοκαιρινό τραπέζι, αλλά φέτος πολλοί της δίνουν πιο δημιουργική διάθεση. Κάπαρη, κρίθινα παξιμάδια, πολύχρωμες ντομάτες και λίγο ξίδι βαλσάμικο μπορούν να μεταμορφώσουν την πιο αγαπημένη ελληνική σαλάτα σε κάτι ακόμα πιο απολαυστικό.

5. Πράσινη σαλάτα με ροδάκινο και burrata

Αυτή είναι η σαλάτα που βλέπεις παντού στα social media και καταλαβαίνεις αμέσως γιατί. Τα ζουμερά ροδάκινα, η creamy burrata και τα πράσινα φύλλα δημιουργούν έναν συνδυασμό που είναι ταυτόχρονα ελαφρύς και απίστευτα γκουρμέ. Λίγο μέλι και καβουρδισμένοι ξηροί καρποί κάνουν το αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο.

Το ωραίο με τις καλοκαιρινές σαλάτες είναι ότι δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες. Μπορείς να αλλάξεις υλικά, να δοκιμάσεις διαφορετικά dressings και να φτιάξεις τους δικούς σου συνδυασμούς ανάλογα με τη διάθεση και το τι έχει το ψυγείο σου. Άλλωστε, το καλοκαίρι θέλει απλά πράγματα, έντονα χρώματα και γεύσεις που σε κάνουν να νιώθεις λίγο πιο ανάλαφρα από την πρώτη κιόλας μπουκιά.

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις