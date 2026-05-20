Cinema 20.05.2026

Θρήνος για τον Tom Kane: H θρυλική φωνή του Γιόντα «έφυγε» στα 64

Ο Tom Kane, η εμβληματική φωνή του Γιόντα στο Star Wars, απεβίωσε στα 64 μετά από επιπλοκές σε εγκεφαλικό επεισόδιο
Ειρήνη Στόφυλα

Η είδηση του θανάτου του Tom Kane σκόρπισε θλίψη σε χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ο θρυλικός ηθοποιός, που για δεκαετίες συνόδευε τη φαντασία εκατομμυρίων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα από τη Galactic Productions, τη μακροχρόνια εταιρεία εκπροσώπησής του, η οποία μίλησε με συγκίνηση για την επιρροή και το έργο του. Πολλοί θαυμαστές, δημιουργοί και συνάδελφοι έσπευσαν να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που «μεγάλωσε γενιές» με τη φωνή του.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, ο Kane πέθανε σε νοσοκομείο στο Κάνσας Σίτι, μετά από επιπλοκές που προκλήθηκαν από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί στο παρελθόν. Παρότι η υγεία του είχε κλονιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η απώλειά του παραμένει βαρύ πλήγμα για τη βιομηχανία του voice acting.

Ο Kane έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Γιόντα στη σειρά «Star Wars: The Clone Wars», όπου χάρισε τη φωνή του σε περισσότερα από 130 επεισόδια, από το 2008 έως το 2020. Παράλληλα, συμμετείχε και σε άλλα πρότζεκτ του σύμπαντος Star Wars, συνεχίζοντας την παράδοση που είχε δημιουργήσει κινηματογραφικά ο Frank Oz. Η ερμηνεία του θεωρείται μέχρι σήμερα από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του animation.

Ωστόσο, η πορεία του δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο φανταστικό κόσμο. Στη διάρκεια της καριέρας του έδωσε ζωή σε δεκάδες animated χαρακτήρες που σημάδεψαν τα παιδικά χρόνια πολλών. Ανάμεσα στους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του ήταν ο Darwin, ο Professor Utonium και ο HIM στο The Powerpuff Girls, ο Lord Monkey Fist στο Kim Possible, καθώς και ο Woodhouse στο Archer. Ταυτόχρονα, είχε αναλάβει τον ρόλο του αφηγητή σε πολλές παραγωγές, με τη χαρακτηριστική, βαθιά και ευέλικτη φωνή του να γίνεται αναγνωρίσιμη σε δευτερόλεπτα.

Η τελευταία του ανάρτηση στα social media δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο, όταν ξανασυναντήθηκε με τις ηθοποιούς που ενσάρκωσαν τις τρεις πρωταγωνίστριες του Powerpuff Girls, γράφοντας πως βρέθηκε ξανά με «τα κορίτσια μου», συγκινώντας τους fans της σειράς.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Galactic Productions τόνισε όχι μόνο την τεράστια καλλιτεχνική πορεία του, αλλά και την προσωπικότητά του εκτός στούντιο. Ο Tom Kane ήταν αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας εννέα παιδιών, εκ των οποίων τα έξι είχαν μεγαλώσει μέσα από υιοθεσία και αναδοχή, κάτι για το οποίο ήταν ιδιαίτερα περήφανος. «Παρότι η φωνή του σίγησε, οι χαρακτήρες, οι ιστορίες και η αγάπη που χάρισε στον κόσμο θα ζουν για πάντα», αναφέρει η ανακοίνωση, αποτυπώνοντας το μέγεθος της απώλειας για τον χώρο του animation και όχι μόνο.

Ο θάνατος του Kane δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας πορείας, αλλά και την ολοκλήρωση μιας εποχής για όσους μεγάλωσαν με τη φωνή του να συνοδεύει τις πιο αγαπημένες τους ιστορίες. Η παρακαταθήκη του συνεχίζει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες και να θυμίζει πόσο ισχυρή μπορεί να γίνει μια φωνή όταν συνδέεται με αληθινό ταλέντο και καρδιά.

