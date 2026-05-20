Bloody Hawk: Το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε για τη Γάζα

Η υπόθεση της Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κύμα ανησυχίας τις τελευταίες ώρες, με ολοένα και περισσότερες δημόσιες προσωπικότητες να παίρνουν θέση για όσα συμβαίνουν γύρω από την ανθρωπιστική αποστολή βοήθειας. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Bloody Hawk, ο οποίος μέσα από δημόσια ανάρτησή του έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης, ζητώντας άμεση κινητοποίηση για την ασφάλεια και την επιστροφή των ανθρώπων που συμμετείχαν στην αποστολή.

Ο γνωστός καλλιτέχνης δεν έκρυψε την αγωνία του για τη συνεργάτιδα και φίλη του, Φαίδρα Βόκαλη, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα άτομα που κρατούνται, ενώ συμμετείχε στην ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα. Η ανάρτησή του έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να αναπαράγουν το μήνυμά του και να εκφράζουν τη στήριξή τους. Ο Bloody Hawk ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άμεση απελευθέρωση των ανθρώπων μας! Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να δράσουν άμεσα! Δεν θα σιωπήσουμε!».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί στις αυξανόμενες φωνές που ζητούν παρέμβαση από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των μελών της αποστολής. Παράλληλα, στα social media το hashtag που αφορά τη Global Sumud Flotilla συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη κινητοποίηση, με χρήστες από πολλές χώρες να ζητούν ενημέρωση και άμεσες ενέργειες.

Ο Bloody Hawk, που τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει πως δεν διστάζει να τοποθετείται δημόσια για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, επέλεξε αυτή τη φορά να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της επιρροής του για να στρέψει τα βλέμματα στην υπόθεση της αποστολής προς τη Γάζα. Η παρέμβασή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια συμπαράστασης.

Το όνομα της Φαίδρας Βόκαλη βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων, με πολλούς να εκφράζουν δημόσια την αγωνία τους για την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και την ανάγκη να υπάρξει άμεση διπλωματική κινητοποίηση. Την ίδια ώρα, η ένταση γύρω από την αποστολή Global Sumud Flotilla συνεχίζει να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία που είχε στόχο τη μεταφορά βοήθειας προς τη Γάζα. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ οι εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή όλων των συμμετεχόντων πληθαίνουν ώρα με την ώρα.

