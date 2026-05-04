Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς

Ο Mythos συνεργάζεται με τον Bloody Hawk σε μια νέα limited edition σειρά που συνδυάζει urban αισθητική και μουσική

H μπύρα Mythos συνεργάζεται με τον Bloody Hawk σε μια νέα limited edition σειρά που φέρνει μαζί δύο διαφορετικούς κόσμους: τη μουσική σκηνή και το brand identity, μέσα από μια πιο σύγχρονη και urban αισθητική.

Ο Bloody Hawk, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής hip hop σκηνής, ενώνει τη δημιουργική του ταυτότητα με τον Mythos σε ένα project που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα και την προσωπική έκφραση. Η συνεργασία δεν λειτουργεί απλώς ως promo ενέργεια, αλλά ως προσπάθεια να αποτυπωθεί ένα πιο «ωμό» και πραγματικό ύφος επικοινωνίας με το κοινό.

Η συλλεκτική σειρά κινείται σε έντονα αστικά στοιχεία, με graffiti επιρροές και design που παραπέμπει στην ενέργεια της πόλης. Το πράσινο του Mythos παραμένει βασικό στοιχείο της ταυτότητας, πλαισιωμένο από πιο edgy αισθητική που στοχεύει σε νεανικό κοινό.

Η συνεργασία συνδέεται και με την ταινία «ΕΜΕΙΣ», συνεχίζοντας μια ήδη υπάρχουσα επικοινωνιακή αφήγηση, αυτή τη φορά όμως με πιο άμεση και εμπορική προσέγγιση, που φέρνει το concept πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία του κοινού.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και ο διαγωνισμός «Scan & Win», όπου η συσκευασία αποκτά διαδραστικό χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή σε κληρώσεις και συλλεκτικά δώρα μέσω απλού scanning.

Συνολικά, πρόκειται για μια συνεργασία που στοχεύει να συνδυάσει μουσική κουλτούρα, urban αισθητική και brand εμπειρία σε ένα ενιαίο, πιο σύγχρονο concept επικοινωνίας.

