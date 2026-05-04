Μουσικά Νέα 04.05.2026

Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς

bloody_hawk
Ο Mythos συνεργάζεται με τον Bloody Hawk σε μια νέα limited edition σειρά που συνδυάζει urban αισθητική και μουσική
Μαρία Χατζηγιάννη

H μπύρα Mythos συνεργάζεται με τον Bloody Hawk σε μια νέα limited edition σειρά που φέρνει μαζί δύο διαφορετικούς κόσμους: τη μουσική σκηνή και το brand identity, μέσα από μια πιο σύγχρονη και urban αισθητική.

Bloody Hawk OAKA 6

Ο Bloody Hawk, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής hip hop σκηνής, ενώνει τη δημιουργική του ταυτότητα με τον Mythos σε ένα project που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα και την προσωπική έκφραση. Η συνεργασία δεν λειτουργεί απλώς ως promo ενέργεια, αλλά ως προσπάθεια να αποτυπωθεί ένα πιο «ωμό» και πραγματικό ύφος επικοινωνίας με το κοινό.

Bring Your Love: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter για το νέο club anthem

Η συλλεκτική σειρά κινείται σε έντονα αστικά στοιχεία, με graffiti επιρροές και design που παραπέμπει στην ενέργεια της πόλης. Το πράσινο του Mythos παραμένει βασικό στοιχείο της ταυτότητας, πλαισιωμένο από πιο edgy αισθητική που στοχεύει σε νεανικό κοινό.

Η συνεργασία συνδέεται και με την ταινία «ΕΜΕΙΣ», συνεχίζοντας μια ήδη υπάρχουσα επικοινωνιακή αφήγηση, αυτή τη φορά όμως με πιο άμεση και εμπορική προσέγγιση, που φέρνει το concept πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία του κοινού.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και ο διαγωνισμός «Scan & Win», όπου η συσκευασία αποκτά διαδραστικό χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή σε κληρώσεις και συλλεκτικά δώρα μέσω απλού scanning.

Συνολικά, πρόκειται για μια συνεργασία που στοχεύει να συνδυάσει μουσική κουλτούρα, urban αισθητική και brand εμπειρία σε ένα ενιαίο, πιο σύγχρονο concept επικοινωνίας.

Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bloody Hawk mythos μουσική μπύρα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι

04.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια

Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια

04.05.2026

Δες επίσης

«Αχαριστία»: Η Μορφούλα Ιακωβίδου επιστρέφει με εκρηκτικό κομμάτι και εντυπωσιακό video clip
Μουσικά Νέα

«Αχαριστία»: Η Μορφούλα Ιακωβίδου επιστρέφει με εκρηκτικό κομμάτι και εντυπωσιακό video clip

04.05.2026
Michael Jackson: Σπάνια αντικείμενα του βασιλιά της pop σε δημοπρασία
Μουσικά Νέα

Michael Jackson: Σπάνια αντικείμενα του βασιλιά της pop σε δημοπρασία

04.05.2026
Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά με το «The Unraveled Tour» το 2026
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά με το «The Unraveled Tour» το 2026

04.05.2026
Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια

04.05.2026
Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι

04.05.2026
Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση
Μουσικά Νέα

Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση

04.05.2026
Bring Your Love: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter για το νέο club anthem
Μουσικά Νέα

Bring Your Love: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter για το νέο club anthem

04.05.2026
Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες
EUROVISION

Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

04.05.2026
Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica
Μουσικά Νέα

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

04.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου