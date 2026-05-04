Μουσικά Νέα 04.05.2026

Bring Your Love: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter για το νέο club anthem

Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter στο νέο dance-pop single «Bring Your Love», το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Madonna επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία και αυτή τη φορά ενώνει δυνάμεις με τη Sabrina Carpenter στο νέο τους single «Bring Your Love», το οποίο αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της, «Confessions II».

Το κομμάτι κινείται σε house και disco επιρροές, θυμίζοντας την πιο club αισθητική της Madonna, με τις δύο καλλιτέχνιδες να μοιράζονται τα φωνητικά. Η Madonna αναλαμβάνει τον πρώτο στίχο, ενώ στη συνέχεια δίνει τη σκυτάλη στη Sabrina Carpenter, με το ρεφρέν να εστιάζει σε έναν έντονο, ανεξάρτητο και σχεδόν «ανίκητο» συναισθηματικά τόνο: «Bring your love ’cause you cannot shake me…».

Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού έγινε με εντυπωσιακό τρόπο στο Coachella, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Carpenter στο 2ο weekend του φεστιβάλ. Η Madonna εμφανίστηκε ως guest-έκπληξη, ξεσηκώνοντας το κοινό. Μαζί με τη Sabrina παρουσίασαν για πρώτη φορά το «Bring Your Love», ενώ η εμφάνιση έκλεισε με ένα mashup από τα κλασικά «Vogue» και «Like a Prayer».

Η Madonna και η Sabrinna Carpenter αγκαλιάζονται χαρούμενες στη σκηνή του Coachella, μοιράζοντας μια αξέχαστη στιγμή.
Το νέο άλμπουμ «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Madonna μετά από επτά χρόνια. Πρόκειται επίσης για επανένωση με τον παραγωγό Stuart Price, γνωστό από το εμβληματικό «Confessions on a Dance Floor», γεγονός που έχει ανεβάσει τις προσδοκίες για μια επιστροφή στις dance-pop ρίζες της.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Madonna έχει ξεκινήσει μια σειρά από promo εμφανίσεις και teaser κινήσεις γύρω από το νέο project, συμπεριλαμβανομένου του κομματιού «I Feel So Free», αλλά και ενός surprise DJ set σε ιδιωτικό event στο West Hollywood. Εκεί, εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω από τα decks, απευθυνόμενη στο κοινό με το χαρακτηριστικό της ύφος, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει απόλυτα ενεργή στο club κομμάτι της μουσικής σκηνής.

Η Madonna και η Billie Eilish ποζάρουν χαρούμενες στο Coachella, με την Madonna να φοράει ροζ φόρεμα και την Billie νυφικό.
Με τη συνεργασία της με τη Sabrina Carpenter, η Madonna φαίνεται να συνδέει τη νέα γενιά pop με τη δική της κληρονομιά στη dance μουσική, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά comeback της χρονιάς.

