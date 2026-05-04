Britney Spears: Στα «μπλεξίματα» με το νόμο μετά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η υπόθεση της Britney Spears έχει προκαλέσει νέο κύμα δημοσιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών στην πολιτεία της California.

Η 44χρονη Britney Spears κατηγορήθηκε για πλημμέλημα μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο κοντά στην περιοχή όπου διαμένει, στην κομητεία Ventura County. Σύμφωνα με την California Highway Patrol, το όχημά της κινείτο με ασταθή τρόπο σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση των αρχών.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί ανέφεραν ενδείξεις ότι η οδηγός ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επίδραση ουσιών, ενώ της ζητήθηκε να υποβληθεί σε ειδικό τεστ. Ακολούθησε η σύλληψή της με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών και η μεταφορά της σε τοπική φυλακή της Ventura County.

Η Spears αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση την επόμενη ημέρα, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το είδος ή την ποσότητα των ουσιών που φέρεται να εμπλέκονται.

Μετά το περιστατικό, εκπρόσωποι της τραγουδίστριας ανέφεραν ότι η κατάσταση οδήγησε την ίδια να αναζητήσει υποστήριξη σε πρόγραμμα αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Παράλληλα, η νομική διαδικασία προχωρά με προγραμματισμένη appearance στο δικαστήριο της πόλης Ventura, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία της, καθώς πρόκειται για misdemeanor υπόθεση.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η υπόθεση πιθανότατα θα κινηθεί προς μια πιο ήπια νομική λύση, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει δοκιμαστική περίοδο, υποχρεωτικά μαθήματα οδήγησης και πρόστιμα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν προηγούμενες καταδίκες ή σοβαρά ατυχήματα.

Η Britney Spears παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές pop καλλιτέχνιδες των τελευταίων δεκαετιών, με τεράστια επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000, με τραγούδια όπως «Toxic», «Gimme More» και «Baby One More Time». Τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει σημαντικά τη μουσική της δραστηριότητα, ενώ στο παρελθόν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης δημοσιότητας λόγω της πολυετούς δικαστικής επιτροπείας που έληξε το 2021.

Η υπόθεση συνεχίζεται και αναμένονται οι επόμενες δικαστικές εξελίξεις στο Ventura County.

