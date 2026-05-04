«Not Just a Birthday»: Τα πρώτα γενέθλια της Κατερίνας Καινούργιου ως μαμά

Η Κατερίνα Καινούργιου γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ.
Η Κατερίνα Καινούργιου γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, με τρυφερές στιγμές δίπλα στον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια
Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μια από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής της, καθώς φέτος γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, έχοντας στην αγκαλιά την κόρη της, Ξένια. Η γνωστή παρουσιάστρια έχει αναφερθεί πολλές φορές στη βαθιά αλλαγή που έφερε η μητρότητα στη ζωή της, όμως αυτή τη στιγμή τη θεωρεί πραγματική ευλογία. Μαζί της σε αυτό το νέο κεφάλαιο βρίσκεται ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τον οποίο έχει δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια.

Η παρουσιάστρια του Alpha έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 3 Απριλίου, γεγονός που ολοκλήρωσε την προσωπική της ευτυχία και έδωσε νέο νόημα στην καθημερινότητά της. Το ζευγάρι είχε προηγουμένως υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ λίγους μήνες πριν ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού τους στο Παρίσι, μια στιγμή που η ίδια είχε περιγράψει ως «ονειρική».

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, ημέρα των γενεθλίων της παρουσιάστριας, ο αγαπημένος της Παναγιώτης Κουτσουμπής θέλησε να τιμήσει τη σημαντική στιγμή ανεβάζοντας στα social media μια τρυφερή φωτογραφία όπου κρατά στην αγκαλιά την κόρη τους. Λίγο αργότερα μοιράστηκε επίσης την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων που είχε επιλέξει για εκείνη, με την επιγραφή «Happy Birthday Mom», μια κίνηση που συγκίνησε ιδιαίτερα την Κατερίνα.

Ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου κρατάει τρυφερά το νεογέννητο μωρό τους στα πρώτα του γενέθλια.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Grec Voyage, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε μιλήσει για το πώς η πατρότητα αλλάζει τον τρόπο σκέψης, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Σίγουρα σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι σε κάνει πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό· περισσότερο σε κάνει πιο συνειδητό στις αποφάσεις σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο στρατηγικά, να ζυγίζεις καλύτερα τις επιλογές σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και στη διάρκεια».

Η Κατερίνα Καινούργιου γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά με μια τούρτα «Happy Birthday Mom».
Αργότερα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε και η ίδια φωτογραφίες από τα γενέθλιά της, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές της ημέρας. «Not Just a Birthday – It’s a Whole New Chapter… Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ΥΠΕΡΟΧΕΣ ευχές σας… σας στέλνω την αγάπη μου και ένα μεγάλο φιλί από τη μικρή μου», έγραψε, δείχνοντας τη μεγάλη συγκίνησή της για αυτό το ξεχωριστό ξεκίνημα.

Η Κατερίνα Καινούργιου γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.
Η Κατερίνα είχε μιλήσει ανοιχτά και για την προσαρμογή της στον ρόλο της μητέρας, αποκαλύπτοντας πως θέλει τον πρώτο καιρό τη βοήθεια μίας μαίας. Όπως είχε πει στην εκπομπή της, επιθυμεί να μάθει τα πάντα σωστά: από το τάισμα και την αλλαγή της μικρής, μέχρι τη δημιουργία προγράμματος ύπνου, ώστε να μην εξαντληθεί και να μπορέσει αργότερα να επιστρέψει ομαλά στη δουλειά της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η κόρη της θα πάρει το διπλό όνομα «Πολυξένη – Αλεξάνδρα».

Μπουκέτο με ροζ τριαντάφυλλα για τα πρώτα γενέθλια της Κατερίνας Καινούργιου ως μαμά.
Τα πρώτα αυτά γενέθλια της παρουσιάστριας ως μαμά δεν ήταν απλώς μία γιορτή, αλλά μια συγκινητική υπενθύμιση ότι ξεκινά για εκείνη μια ολοκαίνουργια ζωή γεμάτη χαρά, αγάπη και νέες εμπειρίες.

Μια πλούσια σοκολατένια τούρτα με μπισκότα oreo για τα πρώτα γενέθλια της Κατερίνας Καινούργιου ως μαμά.
Με το σύντροφό της στο πλευρό της και την μικρή Ξένια να γεμίζει το σπίτι τους φως, η Κατερίνα διανύει μια περίοδο βαθιάς προσωπικής ευτυχίας, που φαίνεται πως θα αποτελέσει το πιο όμορφο «κεφάλαιο» της μέχρι τώρα πορείας της.

