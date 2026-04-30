«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολιάζει τη fake AI φωτογραφία της «κόρης» της Κατερίνας Καινούργιου και μιλά για τα όρια της δημοσιότητας

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξέσπασε στο Happy Day μετά τον χαμό που προκλήθηκε με την ψεύτικη φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που εμφάνιζε ως δήθεν πραγματικό το παιδί της Κατερίνας Καινούργιου.

Όπως σχολίασε on air, τέτοιες πρακτικές «ξεφεύγουν από κάθε όριο» και δεν έχουν καμία σχέση με δημοσιογραφία. Η ίδια αποκάλυψε πως έχει υπάρξει στόχος αντίστοιχων ψεύτικων posts στο παρελθόν.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τοποθέτηση για την εγκυμοσύνη και την Κατερίνα Καινούργιου

Η Καινούργιου, από την πλευρά της, αντέδρασε άμεσα μέσα από τα social media, επισημαίνοντας ότι η φωτογραφία είναι 100% προϊόν AI και χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμία άδειά της. Μάλιστα, τόνισε πως δεν σκοπεύει να δημοσιοποιήσει ποτέ το πρόσωπο του παιδιού της και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.





Το περιστατικό αναζωπύρωσε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα deepfakes, τα δικαιώματα εικόνας και τα όρια της δημόσιας έκθεσης, ειδικά σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «δημιουργήσει» ζωές… χωρίς την άδεια όσων εμπλέκονται.

