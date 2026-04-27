Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τοποθέτηση για την εγκυμοσύνη και την Κατερίνα Καινούργιου

Με αφορμή ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο της Κατερίνας Καινούργιου με τη νεογέννητη κόρη της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», σχολιάζοντας τόσο τη συγκινητική ανάρτηση όσο και δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε on air ότι δεν είναι έγκυος, διαψεύδοντας φήμες για τέταρτο παιδί, ενώ με χιούμορ και ειλικρίνεια αναφέρθηκε και στη νέα καθημερινότητα της Καινούργιου ως νέας μητέρας, χαρακτηρίζοντας το σχετικό βίντεο «συγκλονιστικό» και ιδιαίτερα τρυφερό.





Παράλληλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε και προσωπικές σκέψεις για τη μητρότητα, σημειώνοντας πως αν βρισκόταν ξανά σε εγκυμοσύνη θα της άρεσε να καταγράψει αντίστοιχες στιγμές, με έμφαση στη φυσικότητα και τη συναισθηματική εξέλιξη της διαδρομής από την εγκυμοσύνη έως τη γέννηση.

Με ειλικρινή διάθεση, αναφέρθηκε επίσης στα παιδιά της και στις σύγχρονες τάσεις όπως τα gender reveal και τα baby showers, σχολιάζοντας πως πρόκειται για εμπειρίες που δεν υπήρχαν με την ίδια μορφή όταν εκείνη έγινε μητέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα ζήσει στο μέλλον.

