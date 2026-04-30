Μουσική 30.04.2026

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»

Το νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» ήρθε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τους Stavento, ενώ η απονομή για το «Για Σένα» επιβεβαίωσε τη διαχρονική τους απήχηση
Mad.gr

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και δυνατές στιγμές πραγματοποίησε ο Μιχάλης – Stavento – Κουινέλης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ «10 Λέξεις», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και εορταστικό κλίμα, ο Stavento παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του project, ένα άλμπουμ που αποτελείται από 10 τραγούδια – 10 συνεργασίες, με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών όπως η Ήβη Αδάμου, η Josephine, η Αναστασία, η Daphne Lawrence, η Νίνα Μαζάνη, η LILA, η Evangelia, η Nina, ο Rack, καθώς και η κόρη του, Ανατολή.

Ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά έδωσαν και οι καλλιτέχνες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, δημιουργώντας ένα δυναμικό και σύγχρονο μουσικό παρόν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Ήβη Αδάμου, η LILA, η Daphne Lawrence, η Nina, η Evangelia, η Marseaux και ο Solmeister.

Η βραδιά όμως επιφύλασσε ακόμη περισσότερες σημαντικές στιγμές καθώς πραγματοποιήθηκε η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ «Για Σένα»! Στη σκηνή ανέβηκαν για να παραλάβουν την τιμητική τους διάκριση η Ήβη Αδάμου, η Marseaux, καθώς και ο σταθερός συνεργάτης του Stavento, Vageo!

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της απονομής τιμητικής πλακέτας στον Stavento για το εντυπωσιακό ορόσημο των 500 εκατομμυρίων streams & views across platforms, μια διάκριση που αποτυπώνει τη διαχρονική απήχηση και τη δυναμική του στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

Την απονομή πραγματοποίησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI / Universal Music, Μαργαρίτα Μάτσα, η οποία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Stavento και τη διαχρονική του πορεία στη μουσική σκηνή, επισημαίνοντας τη συνέπεια, την εξέλιξη και τη σημαντική του συμβολή στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία. Μέσα από αυτή τη συγκινητική βραδιά ο Stavento, που μετρά 21 χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία, επιβεβαίωσε τη συνεχή του εξέλιξη και τη σταθερή του σχέση με το κοινό μέσα από τις συνεργασίες και τα τραγούδια του!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

STAVENTO μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

30.04.2026
Επόμενο
Η Ανδρομάχη έκανε το πιο τρυφερό ντουέτο της χρονιάς και το κοινό «έλιωσε»

30.04.2026

Δες επίσης

Μουσικά Νέα

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

30.04.2026
Μουσικά Νέα

Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα

30.04.2026
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans

30.04.2026
MAD VMA 2026

Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

30.04.2026
Μουσική

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

29.04.2026
Μουσικά Νέα

Το τραγούδι που δεν περίμενες να ακούσεις από τον Σάκη Ρουβά…αλλά συνέβη

29.04.2026
EUROVISION

Akylas: Από τις Σέρρες στη Eurovision – Η εξομολόγηση που έγινε viral και το μήνυμα που συγκινεί

29.04.2026
Μουσικά Νέα

Από τα teasers στο debut – Η North West κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ

29.04.2026
Μουσικά Νέα

AUTODIA LABS 2026: Μουσική δημιουργία και πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του streaming και της GenAI

29.04.2026
