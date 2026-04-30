Celeb World 30.04.2026

Η Ανδρομάχη έκανε το πιο τρυφερό ντουέτο της χρονιάς και το κοινό «έλιωσε»

Η Ανδρομάχη συγκίνησε το κοινό τραγουδώντας στη σκηνή αγκαλιά με τον 1,5 έτους γιο της
Ειρήνη Στόφυλα

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της καριέρας της χάρισε στο κοινό η Ανδρομάχη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας στην αγκαλιά τον 1,5 έτους γιο της, Γεράσιμο. Την ώρα που ερμήνευε το νέο single της «Σούσουρο», ο μικρούλης έγινε… ο πραγματικός πρωταγωνιστής, κλέβοντας καρδιές και χειροκροτήματα.

Σε μια ιδιαίτερα γλυκιά και απρόσμενη κίνηση, η Ανδρομάχη έδωσε για λίγο το μικρόφωνο στον γιο της, με τον μικρό να «συμμετέχει» με τον δικό του παιδικό τρόπο. Αμέσως μετά, εκείνη τον αγκάλιασε και τον φίλησε λέγοντας τρυφερά «μπράβο, αγάπη μου», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και χαμόγελα.

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν το επιτυχημένο τους μουσικό ταξίδι, με τη συνεργασία τους να παραμένει δυνατή και δημιουργική, φέρνοντας συνεχώς νέα singles που ξεχωρίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο και streaming. Η Ανδρομάχη είναι μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, μία ξεχωριστή καλλιτέχνιδα που σύστησε στο κοινό η Panik και μαζί έχουν χαρίσει διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» και γίνονται super viral στο TikTok, με πιο πρόσφατα τα mega hits «Σούσουρο», «Πάρε Ρεπό», «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;».

Παράλληλα, η τραγουδίστρια διανύει μία από τις πιο όμορφες και γεμάτες περιόδους της προσωπικής της ζωής, έχοντας δημιουργήσει οικογένεια με τον σύντροφό της Γιώργο Λιβάνη. Οι δυο τους ξεκίνησαν ως φίλοι, εξελίχθηκαν σε ζευγάρι το 2023 και υποδέχτηκαν τον γιο τους το 2024, ολοκληρώνοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Η σχέση τους επισφραγίστηκε το 2025 με γάμο και τη βάφτιση του μικρού Γεράσιμου, σε μια διπλή τελετή που συγκίνησε συγγενείς και φίλους, σηματοδοτώντας την επίσημη αρχή μιας δεμένης οικογένειας που συνεχίζει να μεγαλώνει με αγάπη και μουσική

«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

 

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο
Celeb News

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο

30.04.2026
Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά
Celeb News

Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά

30.04.2026
Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral
Celeb News

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

30.04.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε το καλοκαίρι με το πρώτο του βραδινό μπάνιο
Celeb News

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε το καλοκαίρι με το πρώτο του βραδινό μπάνιο

30.04.2026
«7 χρόνια μαζί»: Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν με λόγια που έγιναν viral
Celeb News

«7 χρόνια μαζί»: Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν με λόγια που έγιναν viral

30.04.2026
«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά
Celeb News

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

30.04.2026
«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου
Celeb News

«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου

30.04.2026
Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου; Η Κέισι Μίζιου απαντά
Celeb News

Τι συμβαίνει πραγματικά με την Έλενα Χριστοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου; Η Κέισι Μίζιου απαντά

30.04.2026
Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»
Celeb News

Η οργή της Κατερίνας Καινούργιου για τη ψεύτικη φωτογραφία με το μωρό της – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό