Η Ανδρομάχη έκανε το πιο τρυφερό ντουέτο της χρονιάς και το κοινό «έλιωσε»

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της καριέρας της χάρισε στο κοινό η Ανδρομάχη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας στην αγκαλιά τον 1,5 έτους γιο της, Γεράσιμο. Την ώρα που ερμήνευε το νέο single της «Σούσουρο», ο μικρούλης έγινε… ο πραγματικός πρωταγωνιστής, κλέβοντας καρδιές και χειροκροτήματα.

Σε μια ιδιαίτερα γλυκιά και απρόσμενη κίνηση, η Ανδρομάχη έδωσε για λίγο το μικρόφωνο στον γιο της, με τον μικρό να «συμμετέχει» με τον δικό του παιδικό τρόπο. Αμέσως μετά, εκείνη τον αγκάλιασε και τον φίλησε λέγοντας τρυφερά «μπράβο, αγάπη μου», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και χαμόγελα.

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν το επιτυχημένο τους μουσικό ταξίδι, με τη συνεργασία τους να παραμένει δυνατή και δημιουργική, φέρνοντας συνεχώς νέα singles που ξεχωρίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο και streaming. Η Ανδρομάχη είναι μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, μία ξεχωριστή καλλιτέχνιδα που σύστησε στο κοινό η Panik και μαζί έχουν χαρίσει διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» και γίνονται super viral στο TikTok, με πιο πρόσφατα τα mega hits «Σούσουρο», «Πάρε Ρεπό», «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;».

Παράλληλα, η τραγουδίστρια διανύει μία από τις πιο όμορφες και γεμάτες περιόδους της προσωπικής της ζωής, έχοντας δημιουργήσει οικογένεια με τον σύντροφό της Γιώργο Λιβάνη. Οι δυο τους ξεκίνησαν ως φίλοι, εξελίχθηκαν σε ζευγάρι το 2023 και υποδέχτηκαν τον γιο τους το 2024, ολοκληρώνοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Η σχέση τους επισφραγίστηκε το 2025 με γάμο και τη βάφτιση του μικρού Γεράσιμου, σε μια διπλή τελετή που συγκίνησε συγγενείς και φίλους, σηματοδοτώντας την επίσημη αρχή μιας δεμένης οικογένειας που συνεχίζει να μεγαλώνει με αγάπη και μουσική

«Ξεφεύγουν από κάθε όριο» – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεσπά για τη fake AI φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου