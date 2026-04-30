«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

Χωρίς εντάσεις αλλά με ξεκάθαρη στάση, η Josephine μιλά για την απόσταση που τη χωρίζει από την Κόνι Μεταξά και τη φυσική εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Josephine και η Κόνι Μεταξά, με δηλώσεις που ρίχνουν φως σε μια σχέση που φαίνεται να ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και όσο διαβάζεις τι ειπώθηκε, αντιλαμβάνεσαι πως δεν πρόκειται για μια έντονη κόντρα, αλλά για κάτι πιο ανθρώπινο: την αποδοχή ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, προχωρούν και κάποιες φορές απλώς δεν έχουν πια κοινό δρόμο. Η Josephine απάντησε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, τόσο για τον ανταγωνισμό όσο και για τη σχέση της με την Κόνι Μεταξά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανταγωνιστικότητα υπάρχει σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Σε έναν βαθμό είναι υγιές να υπάρχει. Πράγματα που ίσως παλιά σκεφτόμουν “γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι;”, αργότερα τους συγχώρησα και κατάλαβα ότι είναι κι αυτά στην καθημερινότητα να συμβαίνουν».

Νίνο: Όσα αποκάλυψε για την Josephine, το «Τι κάνεις» και τον ενδεχόμενο γάμο

Όταν η συζήτηση πήγε στην Κόνι Μεταξά, ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει συμβεί κάτι. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά». Παράλληλα, κράτησε έναν ήπιο τόνο, λέγοντας: «Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ αλλά πιστεύω πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχει πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις».





Την ίδια στιγμή, δεν πέρασαν απαρατήρητες και οι παλαιότερες δηλώσεις της Κόνι Μεταξά, η οποία είχε πει: «Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Κάνω μόνο όσους μου μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια».

Η τοποθέτησή της είχε τότε προκαλέσει συζητήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρξε μια πιο ψυχρή φάση στη σχέση τους, έστω και χωρίς δημόσιες εντάσεις.

Η Κόνι Μεταξά τα «βάζει» με το τραγούδι των γενεθλίων και προτείνει τη δική της εκδοχή