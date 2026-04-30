Μουσικά Νέα 30.04.2026

Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο No.1 του Billboard μετά από 15 χρόνια με τον David Guetta

Το «Save Me Tonight» ανεβαίνει στην κορυφή και φέρνει νέο buzz στη dance σκηνή, σε μια στιγμή που ήδη συζητιέται έντονα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το «Save Me Tonight» των Jennifer Lopez και David Guetta σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard Dance/Mix Show Airplay chart για το διάστημα που ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου 2026, ανεβαίνοντας από το No.5 στο No.1. Η άνοδος ήρθε μετά από αύξηση 31% στα plays σε dance ραδιόφωνα και pop mix show hours, επιβεβαιώνοντας ότι το κομμάτι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά dance hits της χρονιάς.

Η Jennifer Lopez επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή του συγκεκριμένου chart, κατακτώντας το δεύτερο No.1 της καριέρας της, μετά το θρυλικό «On the Floor» με τον Pitbull το 2011. Εκείνο το κομμάτι είχε σημειώσει τεράστια παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο No.3 του Billboard Hot 100 και κατακτώντας κορυφές σε πολλά radio formats, από Latin Pop μέχρι Tropical και Rhythmic charts, εδραιώνοντας τη Lopez ως μία από τις πιο επιδραστικές pop και Latin crossover καλλιτέχνιδες.

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

Η μεγάλη άνοδος στο No.1

Το «Save Me Tonight» ανέβηκε στην κορυφή του Dance/Mix Show Airplay chart μετά από εντυπωσιακή αύξηση 31% στα ραδιοφωνικά plays, δείχνοντας ισχυρή απήχηση σε dance και pop κοινό.

Η επιστροφή της Jennifer Lopez στην κορυφή

Η Lopez κατακτά το δεύτερο No.1 της στο συγκεκριμένο chart, συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη radio hits και crossover επιτυχίες που την έχουν φέρει στην κορυφή πολλών διαφορετικών Billboard charts.

Το ιστορικό «On the Floor»

Το τελευταίο της No.1 στο chart ήταν το «On the Floor» το 2011, ένα από τα πιο επιτυχημένα singles της καριέρας της, που σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και σε πολλαπλά μουσικά formats.

Το ρεκόρ του David Guetta

Ο David Guetta φτάνει πλέον τα 21 No.1 στο Dance/Mix Show Airplay chart, επεκτείνοντας το δικό του ρεκόρ και παραμένοντας ο απόλυτος κυρίαρχος της dance σκηνής στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ένα ιστορικό streak για τον Guetta

Ο Γάλλος DJ έχει πλέον καταφέρει να σημειώνει νέα No.1 για οκτώ συνεχόμενα χρόνια, κάτι που τον καθιστά έναν από τους πιο σταθερά επιτυχημένους παραγωγούς στο παγκόσμιο dance radio circuit.

Οι κορυφαίοι του chart όλων των εποχών

Στη λίστα των artists με τα περισσότερα No.1 στο Dance/Mix Show Airplay, ο Guetta προηγείται με 21, ακολουθούμενος από τον Calvin Harris με 18, τη Rihanna με 12 και τους The Chainsmokers με 10, δείχνοντας τη δύναμη της dance μουσικής στο ραδιόφωνο.

Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans

Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

«Δεν μιλάμε εδώ και χρόνια»: Η Josephine μιλά για τη σχέση με την Κόνι Μεταξά

30.04.2026
Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.»

Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.»

30.04.2026

Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype
Μουσικά Νέα

Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype

30.04.2026
Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη

30.04.2026
Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.»
Μουσική

Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.»

30.04.2026
Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»
Μουσικά Νέα

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»

30.04.2026
«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!
Μουσικά Νέα

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

30.04.2026
Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα
Μουσικά Νέα

Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα

30.04.2026
Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans

30.04.2026
Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»
MAD VMA 2026

Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

30.04.2026
Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»
Μουσική

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

29.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό