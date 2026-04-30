Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο No.1 του Billboard μετά από 15 χρόνια με τον David Guetta

Το «Save Me Tonight» ανεβαίνει στην κορυφή και φέρνει νέο buzz στη dance σκηνή, σε μια στιγμή που ήδη συζητιέται έντονα

Το «Save Me Tonight» των Jennifer Lopez και David Guetta σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard Dance/Mix Show Airplay chart για το διάστημα που ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου 2026, ανεβαίνοντας από το No.5 στο No.1. Η άνοδος ήρθε μετά από αύξηση 31% στα plays σε dance ραδιόφωνα και pop mix show hours, επιβεβαιώνοντας ότι το κομμάτι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά dance hits της χρονιάς.

Η Jennifer Lopez επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή του συγκεκριμένου chart, κατακτώντας το δεύτερο No.1 της καριέρας της, μετά το θρυλικό «On the Floor» με τον Pitbull το 2011. Εκείνο το κομμάτι είχε σημειώσει τεράστια παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο No.3 του Billboard Hot 100 και κατακτώντας κορυφές σε πολλά radio formats, από Latin Pop μέχρι Tropical και Rhythmic charts, εδραιώνοντας τη Lopez ως μία από τις πιο επιδραστικές pop και Latin crossover καλλιτέχνιδες.

Το ρεκόρ του David Guetta

Ο David Guetta φτάνει πλέον τα 21 No.1 στο Dance/Mix Show Airplay chart, επεκτείνοντας το δικό του ρεκόρ και παραμένοντας ο απόλυτος κυρίαρχος της dance σκηνής στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ένα ιστορικό streak για τον Guetta

Ο Γάλλος DJ έχει πλέον καταφέρει να σημειώνει νέα No.1 για οκτώ συνεχόμενα χρόνια, κάτι που τον καθιστά έναν από τους πιο σταθερά επιτυχημένους παραγωγούς στο παγκόσμιο dance radio circuit.

Οι κορυφαίοι του chart όλων των εποχών

Στη λίστα των artists με τα περισσότερα No.1 στο Dance/Mix Show Airplay, ο Guetta προηγείται με 21, ακολουθούμενος από τον Calvin Harris με 18, τη Rihanna με 12 και τους The Chainsmokers με 10, δείχνοντας τη δύναμη της dance μουσικής στο ραδιόφωνο.

