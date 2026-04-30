Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.» με 10 νέα κομμάτια και ανεπάνταχες συνεργασίες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον

Ο καλλιτέχνης KIRA MAY CRY παρουσιάζει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «πληγές.», που κυκλοφορεί μέσω της Minos EMI και είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και streaming υπηρεσίες. Το «πληγές.» αποτελεί μια βαθιά προσωπική μουσική κατάθεση, με τον ίδιο να υπογράφει όλους τους στίχους και να αποτυπώνει μέσα από τον ήχο του συναισθήματα, εμπειρίες και εσωτερικές σκέψεις.

Η παρουσίαση του δίσκου πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη, σχεδόν κινηματογραφική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα. Στο άλμπουμ συμμετέχουν και σημαντικά ονόματα της σκηνής, όπως ο πατέρας του Στάθης Αγγελόπουλος στο κομμάτι «αν ακόμα.», ο Kareem Kalokoh στο «σχέσεις τοξικές.» και ο TAF LATHOS στο «μάτια που δεν κλαίνε τα συγχώρεσα.», δίνοντας διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις στο project.

Tracklist

1. 23.

2. grafw & aimorragw.

3. ase me na s’afisw.

4. matia pou den klaine ta sigxwresa.

5. pethainw na se dw.

6. an akoma.

7. ponos sto stithos. (Interlude)

8. sxeseis toxikes.

9. oneirikoi efialtes.

10. eyxh & katara

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

