Νέες κυκλοφορίες 30.04.2026

Ο KIRA MAY CRY κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «πληγές.» με 10 νέα κομμάτια και ανεπάνταχες συνεργασίες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον
Ειρήνη Στόφυλα

Ο καλλιτέχνης KIRA MAY CRY παρουσιάζει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «πληγές.», που κυκλοφορεί μέσω της Minos EMI και είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και streaming υπηρεσίες. Το «πληγές.» αποτελεί μια βαθιά προσωπική μουσική κατάθεση, με τον ίδιο να υπογράφει όλους τους στίχους και να αποτυπώνει μέσα από τον ήχο του συναισθήματα, εμπειρίες και εσωτερικές σκέψεις.

Η παρουσίαση του δίσκου πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη, σχεδόν κινηματογραφική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα. Στο άλμπουμ συμμετέχουν και σημαντικά ονόματα της σκηνής, όπως ο πατέρας του Στάθης Αγγελόπουλος στο κομμάτι «αν ακόμα.», ο Kareem Kalokoh στο «σχέσεις τοξικές.» και ο TAF LATHOS στο «μάτια που δεν κλαίνε τα συγχώρεσα.», δίνοντας διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις στο project.

Tracklist

1. 23.
2. grafw & aimorragw.
3. ase me na s’afisw.
4. matia pou den klaine ta sigxwresa.
5. pethainw na se dw.
6. an akoma.
7. ponos sto stithos. (Interlude)
8. sxeseis toxikes.
9. oneirikoi efialtes.
10. eyxh & katara

@kiraamaycry

ο πρώτος μου δίσκος με τίτλο πληγές. κυκλοφορεί παρασκευή 24/4. 00:00. #kiramaycry #pliges #album #fyp

♬ original sound – kiraamaycry

 

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://kiramaycry.lnk.to/pliges

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

KIRA MAY CRY Ταφ Λάθος
Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο No.1 του Billboard μετά από 15 χρόνια με τον David Guetta

Ο Chris Brown επιστρέφει δυνατά με νέο album που ήδη ανεβάζει το hype

Eurovision 2026: Ο Akylas ξεκινά το ταξίδι για τη μεγάλη στιγμή στη Βιέννη

Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο No.1 του Billboard μετά από 15 χρόνια με τον David Guetta

Stavento: Διπλή γιορτή με νέο άλμπουμ «10 Λέξεις» και πλατινένια έκρηξη για το «Για Σένα»

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

Eurovision: Ο Akylas εκτοξεύεται στα στοιχήματα και αλλάζει τα δεδομένα

Η Taylor Swift σε μια σπάνια εξομολόγηση: «Ξεκαθαρίζει» τι την ενοχλεί στους fans

Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες backstage από το νέο videoclip της Malu για «Τα Παγκάκια»

