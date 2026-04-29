Ο Wang επιστρέφει με το «TENACITY» – Δεν φαντάζεσαι ποιος εμφανίζεται στο promo video!

Ο Wang κυκλοφορεί το νέο album «TENACITY» στις 8 Μαΐου - Δεν φαντάζεσαι ποιος εμφανίζεται στο promo video, που έχει γίνει ήδη viral

Ο Wang επιστρέφει και ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τη σκηνή! Το νέο του album με τίτλο «TENACITY» έρχεται στις 8 Μαΐου, και ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό χάρη στο εντυπωσιακό promo video που κυκλοφόρησε στα social media.

Το teaser έχει γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες, όχι μόνο για το σκοτεινό, κινηματογραφικό του vibe, αλλά και για την αναπάντεχη εμφάνιση του Χρήστου Φερεντίνου.

Οι fans του Wang μιλούν για ένα album που «θα αλλάξει τα δεδομένα», ενώ οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν πως το «TENACITY» θα είναι από τις πιο ηχηρές κυκλοφορίες της άνοιξης.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και οι προσδοκίες είναι πιο υψηλές από ποτέ.

Δες το teaser παρακάτω:

