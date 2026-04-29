«Λύγισε» on air η Ilenia Williams – Η στιγμή που δεν άντεξε

Η Ilenia Williams μίλησε στην ΕΡΤ και συγκινήθηκε αναφερόμενη στον πατέρα της Robert Williams

Στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ εμφανίστηκε την Τρίτη, 28 Απριλίου η Ilenia Williams, όπου μίλησε ανοιχτά για προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές της πορείας της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προβλήθηκαν στιγμιότυπα από κοινές εμφανίσεις της με τον πατέρα της, Robert Williams, γεγονός που τη συγκίνησε ιδιαίτερα και την οδήγησε σε συναισθηματική φόρτιση στον αέρα.

Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς ο χρόνος δεν αναιρεί την απώλεια, ακόμη κι όταν κάποιος προσπαθεί να σταθεί δυνατός.





Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες και τις συμπεριφορές που έχει συναντήσει στον χώρο της μουσικής, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την εμπειρία της, δεν είναι πάντα ορατές οι συνέπειες τέτοιων καταστάσεων, αν και θεωρεί πως τα δεδομένα σταδιακά αλλάζουν.





Η Ilenia Williams αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ως καλλιτέχνιδα, εξηγώντας ότι ο πατέρας της την είχε προειδοποιήσει για τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, παρόλα αυτά η επιλογή της να ακολουθήσει τη μουσική ήταν συνειδητή.

Ο Robert Williams είχε φύγει από τη ζωή τον Αύγουστο του 2022, αφήνοντας πίσω του σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή.

