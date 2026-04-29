«My girl» – Η τρυφερή ανάρτηση της Αγγελικής Λάμπρη για την 13χρονη κόρη της

Η Αγγελική Λάμπρη μοιράζεται φωτογραφία της 13χρονης κόρης της Ευτυχίας και δείχνει την καθημερινότητά τους

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Αγγελική Λάμπρη, δημοσιεύοντας φωτογραφία της 13χρονης κόρης της, Ευτυχίας, μέσα από τις αθλητικές της δραστηριότητες.

Η ηθοποιός, που έχει απασχολήσει τηλεοπτικά και θεατρικά κοινό μέσα από συμμετοχές της, ανάρτησε το στιγμιότυπο στα social media, συνοδεύοντάς το με τη φράση «My girl!» που δείχνει την υπερηφάνειά της για την κόρη της.

Η Ευτυχία, την οποία απέκτησε από τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο, έχει πλέον μεγαλώσει και ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό, με την ηθοποιό να βρίσκεται συχνά στο πλευρό της, στηρίζοντας τις δραστηριότητές της.

Η Αγγελική Λάμπρη είχε αναφερθεί στο παρελθόν και στη συμμετοχή της στο Survivor, σημειώνοντας πως τότε οι οικογενειακές της υποχρεώσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της, καθώς η κόρη της ήταν ακόμη πολύ μικρή.

Σήμερα, η ηθοποιός μοιράζεται πιο συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της ως μητέρα, δείχνοντας τη στενή σχέση που έχει με την κόρη της.

