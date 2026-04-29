«Όλα τα βλέμματα πάνω τους» – Η εμφάνιση Chalamet και Jenner που «έκλεψε» την παράσταση στο Game 5

Ο νεαρός άνδρας με το λευκό κοστούμι παρευρίσκεται στην τελετή των Όσκαρ 2026, γιορτάζοντας την επιτυχία του One Battle After Another.
Το ζευγάρι που απασχολεί έντονα τη διεθνή showbiz εμφανίστηκε χαλαρό αλλά εντυπωσιακό, τραβώντας τα φλας σε κάθε του κίνηση
Ο Timothée Chalamet και η Kylie Jenner βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων σε μια βραδιά που δεν είχε μόνο μπασκετικό ενδιαφέρον. Στο Game 5 της πρώτης φάσης των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας, ανάμεσα στους Atlanta Hawks και τους New York Knicks, η παρουσία τους στο Madison Square Garden έδωσε μια διαφορετική λάμψη στο παιχνίδι. Γιατί όταν δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς showbiz εμφανίζονται courtside, το ενδιαφέρον ξεφεύγει από το παρκέ και περνά στις εξέδρες, εκεί όπου η εικόνα γίνεται εξίσου δυνατή με το ίδιο το παιχνίδι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που celebrities δίνουν το «παρών» σε αγώνες του NBA. Ωστόσο, κάθε εμφάνιση αποκτά το δικό της ενδιαφέρον – ειδικά όταν πρόκειται για δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς σκηνής. Η κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως κάθε τους δημόσια έξοδος γίνεται θέμα συζήτησης. Εσύ δεν βλέπεις απλώς δύο διάσημους να παρακολουθούν έναν αγώνα. Βλέπεις ένα δίδυμο που ξέρει πώς να τραβά την προσοχή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Χαλαροί, αλλά με την αίσθηση του στιλ που τους χαρακτηρίζει, έδειχναν να απολαμβάνουν τη στιγμή, χωρίς να επιδιώκουν κάτι περισσότερο. Κι όμως, ακριβώς αυτή η φυσικότητα είναι που κάνει τέτοιες εμφανίσεις να ξεχωρίζουν.

Το Game 5 ανάμεσα στους Hawks και τους Knicks είχε ένταση, πάθος και αγωνία. Όμως, χάρη και στην παρουσία αυτών των δύο προσώπων, απέκτησε και κάτι ακόμη: λάμψη. Κι εσύ, είτε είσαι φανατικός του NBA είτε απλώς παρατηρητής της showbiz, δεν μπορείς παρά να παραδεχτείς πως τέτοιες στιγμές κάνουν το θέαμα ακόμη πιο ολοκληρωμένο.

Μιχάλης Ρακιντζής: «Είδα φως στη Eurovision και μπήκα – Δεν ήταν για μένα»

«My girl» – Η τρυφερή ανάρτηση της Αγγελικής Λάμπρη για την 13χρονη κόρη της

George Clooney – Amal Clooney στο πιο elegant red carpet της χρονιάς – Η βραδιά που συζητήθηκε
