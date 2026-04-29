Μουσικά Νέα 29.04.2026

Μιχάλης Ρακιντζής: «Είδα φως στη Eurovision και μπήκα – Δεν ήταν για μένα»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής μιλά χωρίς φίλτρα για τη Eurovision, τη μουσική και τη δημιουργική του ελευθερία στο στούντιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Μιχάλης Ρακιντζής μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη μουσική, τη Eurovision και τη δημιουργική του πορεία, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno. Με ειλικρίνεια και χαλαρή διάθεση, ο καλλιτέχνης περιέγραψε τον εαυτό του περισσότερο ως άνθρωπο του στούντιο παρά των media, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία της δημιουργίας.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι οι δημόσιες εμφανίσεις δεν είναι το δυνατό του σημείο, παραδεχόμενος χαρακτηριστικά: «Οι συνεντεύξεις δεν είναι το φόρτε μου. Μερικές φορές λέω και βλακείες και μετά το μετανιώνω». Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνον η αγάπη του κόσμου, σημειώνοντας πως την σέβεται απόλυτα και προσπαθεί να την ανταποδίδει μέσα από τη δουλειά του. «Σ’ αυτό που θέλω να κάνω, τίποτα δεν ξεπερνά τις ώρες που είμαι στο στούντιο», είπε, περιγράφοντας τον εαυτό του με χιούμορ ως «στουντιόγατο».

Η Billie Eilish μίλησε για το νέο άλμπουμ της Rihanna και απλά είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι

Η Eurovision και το «S.A.G.A.P.O.»

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη Eurovision, ο Μιχάλης Ρακιντζής κράτησε αποστασιοποιημένη στάση, εξηγώντας πως δεν τον απασχολεί να μένει στο παρελθόν. «Δεν θα σβήσω το παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να μένω κολλημένος σε αυτό που έχω κάνει. Μ’ αρέσει να ζω το σήμερα και το αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το τραγούδι «S.A.G.A.P.O.» σχολίασε πως θεωρεί ότι ήταν προϊόν της εποχής του και όχι κάτι που διεκδικεί διαχρονικές ταμπέλες. Όπως είπε, «δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν μπροστά για την εποχή του… ήταν ένα κομμάτι της εποχής του». Παράλληλα ξεκαθάρισε πως η Eurovision δεν υπήρξε για εκείνον αυτοσκοπός: «Δεν πήγα από αγάπη στη Eurovision, είδα φως, μπήκα, βγήκα. Εκεί ξεκίνησε κι εκεί τέλειωσε για μένα». Και συμπλήρωσε: «Δεν κουβαλάω ως πληγή τη Eurovision, έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή».


Η δημιουργία και το στούντιο ως «καταφύγιο»

Ο καλλιτέχνης στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργική του διαδικασία, εξηγώντας πως γράφει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. «Το κάνω για να εξελίσσομαι ως μουσικός», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ πως «από πόσους καλλιτέχνες έχουν βρεθεί έργα μετά θάνατον».

Παρότι δεν απορρίπτει την ιδέα να δώσει τραγούδια του σε άλλους, ξεκαθάρισε πως δεν αποτελεί προτεραιότητά του. Αντιθέτως, δίνει έμφαση στα live και στις συνεχείς αλλαγές που απαιτούν διαφορετικά μουσικά concept, τα οποία συχνά τον οδηγούν να δημιουργεί δεκάδες νέα κομμάτια από την αρχή.

Νέο πρότζεκτ και δημιουργική ελευθερία

Ο Μιχάλης Ρακιντζής αναφέρθηκε και στο νέο project που ετοιμάζει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, τονίζοντας πως ακολουθεί πάντα το ένστικτό του όταν μπαίνει στο στούντιο. «Εάν το κάνω δεν έχω δεύτερη σκέψη. Μπορεί να κάνω μια τραγική αποτυχία. Και πάλι θα το ευχαριστηθώ», είπε, υπογραμμίζοντας πως για εκείνον η αξία βρίσκεται στη διαδικασία και όχι απαραίτητα στην εμπορική επιτυχία.


Υπερθέαμα στον ουρανό της Βιέννης – Το μαγευτικό drone show για τη Eurovision

Όλοι μιλούν για το «Ferto Kick-off Party» στην Πρεσβεία της Αυστρίας – Ο Akylas έκλεψε την παράσταση!

 

Eurovision S.A.G.A.P.O. Μιχάλης Ρακιντζής
Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έδωσε… μάθημα στην Kimberly Guilfoyle – Η συνάντηση που δεν περίμενες ποτέ να γίνει!

«Όλα τα βλέμματα πάνω τους» – Η εμφάνιση Chalamet και Jenner που «έκλεψε» την παράσταση στο Game 5

Akylas: Από τις Σέρρες στη Eurovision – Η εξομολόγηση που έγινε viral και το μήνυμα που συγκινεί
Από τα teasers στο debut – Η North West κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ
AUTODIA LABS 2026: Μουσική δημιουργία και πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του streaming και της GenAI
Ο Wang επιστρέφει με το «TENACITY» – Δεν φαντάζεσαι ποιος εμφανίζεται στο promo video!
Eurovision 2026: Πού βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος στο OGAE Poll
Η Billie Eilish μίλησε για το νέο άλμπουμ της Rihanna και απλά είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι
Πάνος Μουζουράκης: Το καλοκαίρι του ξεκινά – Περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με νέο τραγούδι
Υπερθέαμα στον ουρανό της Βιέννης – Το μαγευτικό drone show για τη Eurovision
Eurovision 2026: Οι stand-in πρόβες που ξεχώρισαν και η θέση της Ελλάδας
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό