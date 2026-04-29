Μιχάλης Ρακιντζής: «Είδα φως στη Eurovision και μπήκα – Δεν ήταν για μένα»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη μουσική, τη Eurovision και τη δημιουργική του πορεία, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno. Με ειλικρίνεια και χαλαρή διάθεση, ο καλλιτέχνης περιέγραψε τον εαυτό του περισσότερο ως άνθρωπο του στούντιο παρά των media, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία της δημιουργίας.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι οι δημόσιες εμφανίσεις δεν είναι το δυνατό του σημείο, παραδεχόμενος χαρακτηριστικά: «Οι συνεντεύξεις δεν είναι το φόρτε μου. Μερικές φορές λέω και βλακείες και μετά το μετανιώνω». Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνον η αγάπη του κόσμου, σημειώνοντας πως την σέβεται απόλυτα και προσπαθεί να την ανταποδίδει μέσα από τη δουλειά του. «Σ’ αυτό που θέλω να κάνω, τίποτα δεν ξεπερνά τις ώρες που είμαι στο στούντιο», είπε, περιγράφοντας τον εαυτό του με χιούμορ ως «στουντιόγατο».

Η Eurovision και το «S.A.G.A.P.O.»

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη Eurovision, ο Μιχάλης Ρακιντζής κράτησε αποστασιοποιημένη στάση, εξηγώντας πως δεν τον απασχολεί να μένει στο παρελθόν. «Δεν θα σβήσω το παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να μένω κολλημένος σε αυτό που έχω κάνει. Μ’ αρέσει να ζω το σήμερα και το αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το τραγούδι «S.A.G.A.P.O.» σχολίασε πως θεωρεί ότι ήταν προϊόν της εποχής του και όχι κάτι που διεκδικεί διαχρονικές ταμπέλες. Όπως είπε, «δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν μπροστά για την εποχή του… ήταν ένα κομμάτι της εποχής του». Παράλληλα ξεκαθάρισε πως η Eurovision δεν υπήρξε για εκείνον αυτοσκοπός: «Δεν πήγα από αγάπη στη Eurovision, είδα φως, μπήκα, βγήκα. Εκεί ξεκίνησε κι εκεί τέλειωσε για μένα». Και συμπλήρωσε: «Δεν κουβαλάω ως πληγή τη Eurovision, έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή».





Η δημιουργία και το στούντιο ως «καταφύγιο»

Ο καλλιτέχνης στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργική του διαδικασία, εξηγώντας πως γράφει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. «Το κάνω για να εξελίσσομαι ως μουσικός», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ πως «από πόσους καλλιτέχνες έχουν βρεθεί έργα μετά θάνατον».

Παρότι δεν απορρίπτει την ιδέα να δώσει τραγούδια του σε άλλους, ξεκαθάρισε πως δεν αποτελεί προτεραιότητά του. Αντιθέτως, δίνει έμφαση στα live και στις συνεχείς αλλαγές που απαιτούν διαφορετικά μουσικά concept, τα οποία συχνά τον οδηγούν να δημιουργεί δεκάδες νέα κομμάτια από την αρχή.

Νέο πρότζεκτ και δημιουργική ελευθερία

Ο Μιχάλης Ρακιντζής αναφέρθηκε και στο νέο project που ετοιμάζει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, τονίζοντας πως ακολουθεί πάντα το ένστικτό του όταν μπαίνει στο στούντιο. «Εάν το κάνω δεν έχω δεύτερη σκέψη. Μπορεί να κάνω μια τραγική αποτυχία. Και πάλι θα το ευχαριστηθώ», είπε, υπογραμμίζοντας πως για εκείνον η αξία βρίσκεται στη διαδικασία και όχι απαραίτητα στην εμπορική επιτυχία.





