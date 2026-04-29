Μουσικά Νέα 29.04.2026

Η Billie Eilish μίλησε για το νέο άλμπουμ της Rihanna και απλά είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι

Η Billie Eilish δηλώνει θαυμάστρια της Rihanna και περιμένει με αγωνία το επόμενο άλμπουμ της, γνωστό ως «R9»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Billie Eilish δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τη Rihanna, και αυτή τη φορά το πήγε ένα βήμα παραπέρα, εκφράζοντας δημόσια την ανυπομονησία της για το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της, γνωστό ανεπίσημα ως «R9». Μέσα από τη σειρά Ask Me Anything του Elle, η νεαρή σταρ έκανε μια «μουσική εξομολόγηση» που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης.

Η δήλωσή της ήρθε να προστεθεί στη συνεχή αγωνία των fans για την επιστροφή της Rihanna στη δισκογραφία, καθώς έχουν περάσει ήδη χρόνια από την τελευταία της κυκλοφορία. Η Billie Eilish, που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς της, δεν δίστασε να εκφράσει αυτό που σκέφτονται πολλοί: ότι ένα νέο άλμπουμ της Rihanna θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας.

Στην ίδια συνέντευξη, η Billie μίλησε και για τα τραγούδια που ακούει τελευταία, αναφέροντας κομμάτια από τη Billie Holiday, την Enya και τον Elliott Smith. Ωστόσο, η πιο viral στιγμή ήταν όταν σχολίασε με ενθουσιασμό: αν η Rihanna κυκλοφορήσει επιτέλους το νέο της άλμπουμ, τότε αυτό είναι κάτι που την περιμένει με ανυπομονησία.

Η μεγάλη αναμονή για το «R9»

Το τελευταίο άλμπουμ της Rihanna, Anti, κυκλοφόρησε το 2016 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή του Billboard 200. Από τότε, η τραγουδίστρια έχει επικεντρωθεί σε άλλες δραστηριότητες, όπως η επιχειρηματικότητα και η οικογένειά της.

Παρά τη μεγάλη απουσία της από τη δισκογραφία, κατά καιρούς έχουν υπάρξει ενδείξεις επιστροφής. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Rihanna μοιράστηκε στιγμιότυπα από στούντιο ηχογράφησης, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες των fans για νέο υλικό.

Αμοιβαίος θαυμασμός και πιθανή συνεργασία

Ο θαυμασμός είναι αμοιβαίος, καθώς η Rihanna έχει δηλώσει ότι η Billie Eilish είναι μία από τις καλλιτέχνιδες με τις οποίες θα ήθελε να συνεργαστεί. Η Eilish είχε αντιδράσει με ενθουσιασμό στα σχόλια αυτά, αποκαλώντας τη Rihanna «είδωλο» και «όνειρο συνεργασίας».

Το ενδεχόμενο ενός κοινού τραγουδιού παραμένει ανοιχτό και έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στους fans και των δύο πλευρών.

Τα επόμενα σχέδια της Billie Eilish

Παράλληλα με τις δηλώσεις της, η Billie Eilish συνεχίζει δυναμικά τη δική της πορεία, με επόμενο μεγάλο project το concert film Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), το οποίο συν-σκηνοθέτησε με τον James Cameron και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάιο.

Ηλίας Μπόγδανος: «Δε θα γίνει φέτος» – Όλα όσα είπε για το γάμο του

Eurovision 2026: Πού βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος στο OGAE Poll

