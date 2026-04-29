Eurovision 2026: Πού βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος στο OGAE Poll

Τα νέα αποτελέσματα του OGAE International Poll 2026 από πέντε χώρες αλλάζουν την κατάταξη - Δες πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το OGAE International Poll για τη Eurovision 2026 συνεχίζεται δυναμικά, με πέντε ακόμη σωματεία να αποκαλύπτουν τις βαθμολογίες τους.

Οι OGAE Ολλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Αλβανίας, Σλοβενίας και Κροατίας πρόσθεσαν νέα δεδομένα στη μέχρι τώρα κατάταξη, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και ανεβάζοντας την αγωνία των fans σε όλη την Ευρώπη.

Η Φινλανδία συνεχίζει να κυριαρχεί συγκεντρώνοντας δεκάδες μέγιστες βαθμολογίες, ενώ η Αυστραλία και η Κύπρος παραμένουν σταθερά στην πρώτη τριάδα. Εντυπωσιακή είναι και η παρουσία της Δανίας και της Σουηδίας, που διεκδικούν ξεκάθαρα υψηλές θέσεις.

Eurovision 2026: Οι stand-in πρόβες που ξεχώρισαν και η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα συγκεντρώνει θετικές ψήφους από πολλά σωματεία, συνεχίζοντας με σταθερή πορεία και ανεβαίνοντας στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Η εικόνα μέχρι στιγμής δείχνει ότι αρκετές χώρες έχουν ισχυρή fanbase και η μάχη για την κορυφή θα είναι έντονη μέχρι το τέλος.

Με μόλις 10 από τα 43 σωματεία να έχουν ψηφίσει, το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό και οι ανατροπές θεωρούνται δεδομένες. Η Eurovision 2026 φαίνεται πως θα έχει από τις πιο απρόβλεπτες και καυτές προ-διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

