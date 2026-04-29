Eurovision 2026: Οι stand-in πρόβες που ξεχώρισαν και η θέση της Ελλάδας

Δες ποιες χώρες έκλεψαν την παράσταση στις stand-in πρόβες της Eurovision 2026 και τι λένε για την ελληνική συμμετοχή

Η Βιέννη έχει ήδη πάρει… φωτιά! Παρότι οι επίσημες πρόβες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, οι stand-in rehearsals της Eurovision 2026 έδωσαν την πρώτη «γεύση» για το τι θα δούμε φέτος στη σκηνή και όπως φαίνεται, ο πήχης είναι πολύ ψηλά.

Με επαγγελματίες performers να δοκιμάζουν τις χορογραφίες και τα σκηνικά, οι αποστολές των χωρών είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις τελευταίες προσαρμογές πριν φτάσουν οι καλλιτέχνες. Σύμφωνα με άτομα της παραγωγής, το σκηνικό φέτος είναι από τα πιο εντυπωσιακά και ακριβά που έχει παρουσιάσει ποτέ ο θεσμός.

Οι συμμετοχές που εντυπωσίασαν πρώτες

Τέσσερις χώρες φαίνεται να «κλείδωσαν» ήδη την προσοχή:

Γαλλία: Με μια εκρηκτική, τηλεοπτική παρουσία που την βάζει σε τροχιά νίκης.

Αυστραλία: Η Delta σηκώνει όλο το act στις πλάτες της και το κάνει εξαιρετικά.

Βουλγαρία: Η Dara παρουσιάζει ένα από τα πιο έντονα και απρόβλεπτα acts της χρονιάς, με πολλούς να τη βλέπουν ως το φετινό dark horse.

Ηνωμένο Βασίλειο: Δημιουργικό, έξυπνο και καθαρά βρετανικό staging που ίσως το καταφέρει να επιστρέψει στην πρώτη δεκάδα.

Η Ελλάδα στις πρώτες εντυπώσεις

Τα νέα για την ελληνική συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η πρώτη εικόνα από τη stand-in πρόβα δείχνει μια πολύ δεμένη, καθαρή και προσεγμένη εμφάνιση, με focus στη δύναμη του τραγουδιού.

Το «FERTO» του Akyla φαίνεται να έχει ήδη κάνει καλή πρώτη εντύπωση και όσοι είδαν την πρόβα μιλούν για μια από τις πιο ολοκληρωμένες ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών. Χωρίς υπερβολές, χωρίς περιττά στοιχεία, αλλά με ουσία.

Με λίγες ημέρες να απομένουν μέχρι την άφιξη της ελληνικής αποστολής στη Βιέννη, η αισιοδοξία μεγαλώνει και οι φαν της Eurovision περιμένουν πλέον να δουν πόσο θα ανέβει το σύνολο με τον ίδιο τον Akylas στη σκηνή.