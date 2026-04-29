Η Kid Moxie υπογράφει τα τραγούδια της διεθνούς παραγωγής «Titanic Ocean»

Η Kid Moxie υπογράφει τη μουσική της διεθνούς παραγωγής Titanic Ocean, η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2026

Η διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργός και cinematic popstar Kid Moxie αναλαμβάνει τον ρόλο της μουσικής παραγωγού και δημιουργού των τραγουδιών της πολυαναμενόμενης ταινίας «Titanic Ocean», της πρώτης μεγάλου μήκους της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, η οποία θα πραγματοποιήσει την world premiere της στο Φεστιβάλ Καννών 2026, στο σημαντικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα», διεκδικώντας βραβείο με την πρώτη της προβολή.

Η συμμετοχή της Kid Moxie αποτελεί κομβικό δημιουργικό στοιχείο της ταινίας, καθώς η μουσική και το τραγούδι λειτουργούν ως βασικός δραματουργικός άξονας. Η ίδια έχει επιμεληθεί τα τραγούδια, υπογράφοντας την παραγωγή τους, ενώ ερμηνεύει ένα από τα βασικά κομμάτια, με τα υπόλοιπα να ζωντανεύουν μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών της ταινίας.

Η Ariana Grande επιστρέφει με νέο άλμπουμ και το «Petal» είναι ήδη το πιο πολυσυζητημένο comeback

Γυρισμένη στην Ιαπωνία με Ιάπωνες ηθοποιούς, η ταινία αφηγείται την ιστορία της 17χρονης Ακάμε, που ονειρεύεται να γίνει γοργόνα. Σε έναν κόσμο απαιτητικό και ονειρικό, ανάμεσα σε ενυδρεία, καρχαρίες και εξαντλητικές χορογραφίες, η ηρωίδα ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και, τελικά, τη δική της φωνή, μια φωνή που μετατρέπεται σε δύναμη προσωπικής απελευθέρωσης.

Η Kid Moxie μεταφράζει αυτή την εσωτερική διαδρομή σε ένα ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό ηχητικό σύμπαν, όπου η ποπ συναντά τον ονειρικό ηλεκτρονικό ήχο και τη δραματουργία της εικόνας. Η μουσική δεν συνοδεύει απλώς την αφήγηση, την καθοδηγεί, την ενισχύει και την επαναπροσδιορίζει, δίνοντας φωνή στις «σειρήνες» της ιστορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» των Καννών, όπου θα παρουσιαστεί η ταινία, είναι το ίδιο πρόγραμμα από το οποίο ξεκίνησε και η διεθνής πορεία του Γιώργου Λάνθιμου, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή.

Ήδη, διεθνή μέσα όπως τα Variety και Deadline χτίζουν έντονο ενδιαφέρον γύρω από την πρεμιέρα, κατατάσσοντας το “Titanic Ocean” ανάμεσα στις πιο αναμενόμενες παρουσιάσεις του φεστιβάλ.

Όπως δηλώνει η σκηνοθέτρια: «Μέσα σε κάθε γυναίκα υπάρχει η φωνή μιας σειρήνας που την κάνει να τραγουδά ελεύθερα… Αυτή είναι η φωνή που επιδιώκω να φέρω στην επιφάνεια: δυνατή, διαισθητική και ανεμπόδιστη».

Με τη δημιουργική υπογραφή της Kid Moxie στη μουσική, το “Titanic Ocean” αναμένεται να ξεχωρίσει όχι μόνο ως κινηματογραφικό γεγονός, αλλά και ως μια ισχυρή μουσική πρόταση με διεθνή απήχηση.

Όλοι μιλούν για το «Ferto Kick-off Party» στην Πρεσβεία της Αυστρίας – Ο Akylas έκλεψε την παράσταση!

Η Lizzo επιστρέφει με το νέο άλμπουμ «Bitch» και attitude γεμάτο αυτοπεποίθηση