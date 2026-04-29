Μουσικά Νέα 29.04.2026

Η Lizzo επιστρέφει με το νέο άλμπουμ «Bitch» και attitude γεμάτο αυτοπεποίθηση

Η Lizzo επιστρέφει με νέο άλμπουμ με τίτλο «Bitch» σηματοδοτώντας μια νέα μουσική εποχή με έντονο μήνυμα αυτοπεποίθησης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Lizzo επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με νέο άλμπουμ, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική εποχή γεμάτη αυτοπεποίθηση, χιούμορ και… attitude.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ θα έχει τον τίτλο «Bitch» και θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ανάρτησή της στα social media, την ίδια ημέρα που γιόρτασε και τα γενέθλιά της, κάνοντας το timing ακόμα πιο συμβολικό.

Στο εξώφυλλο του δίσκου εμφανίζεται ένα ιδιαίτερο concept, με τη Lizzo να «παίζει» με την εικόνα της και να μετατρέπει την πρόκληση σε καλλιτεχνική δήλωση.

Πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Lizzo έχει ήδη παρουσιάσει το lead single «Don’t Make Me Love U», δίνοντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα από τον ήχο και την αισθητική της νέας εποχής της.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 12 κομμάτια, με τίτλους που αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική της παιχνιδιάρικη αλλά και δυναμική προσέγγιση στη μουσική.
Η επαναδιεκδίκηση μιας λέξης

Σε δηλώσεις της, η Lizzo τόνισε ότι το νέο project έχει έντονο συμβολισμό, καθώς επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει λέξεις και στερεότυπα που έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά με αρνητικό τρόπο. Όπως ανέφερε, η ιδέα είναι να μετατραπεί η πρόκληση σε δύναμη και η αυτοεικόνα σε πράξη αυτοπεποίθησης.

Η ίδια έχει συχνά μιλήσει για την ανάγκη οι γυναίκες να επανακτούν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους μέσα από τη μουσική και την pop κουλτούρα.

Από το «Special» στη νέα εποχή

Το νέο άλμπουμ έρχεται μετά το Special του 2022, ενώ μεσολάβησαν και μεμονωμένες κυκλοφορίες που κράτησαν ζωντανή την παρουσία της στη μουσική σκηνή.

Αν και είχε αρχικά σχεδιάσει ένα διαφορετικό project, η Lizzo αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση, ακολουθώντας το ένστικτό της και δημιουργώντας κάτι πιο προσωπικό και αυθεντικό.

Μια επιστροφή με ισχυρή ταυτότητα

Με το «Bitch», η Lizzo φαίνεται να επανασυστήνει τον εαυτό της, συνδυάζοντας pop, αυτοσαρκασμό και empowerment σε ένα project που ήδη συζητιέται.

Η νέα της εποχή δείχνει πως η καλλιτέχνιδα παραμένει πιστή σε αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει: την ικανότητα να μετατρέπει την προσωπική έκφραση σε παγκόσμιο pop statement.

