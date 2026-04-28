Μουσική 28.04.2026

Η Rihanna επιστρέφει την ίδια μέρα με τον Drake; Το σενάριο που έχει ξεσηκώσει τους fans

Οι φήμες για νέο άλμπουμ της Rihanna την ίδια ημέρα με το «Iceman» του Drake δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό
Η μουσική βιομηχανία ζει για τέτοιες στιγμές. Από τη μία, ο Drake έχει ήδη «ανάψει φωτιές» με μια ευφυή, viral καμπάνια που επιβεβαιώνει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Iceman» στις 15 Μαΐου. Από την άλλη, η Rihanna, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της pop των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται να επιστρέφει δισκογραφικά έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια σιωπής, με φήμες να θέλουν το νέο της project να «σκάει» ακριβώς την ίδια ημέρα. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, δεν μιλάμε απλώς για μια σύμπτωση – αλλά για μια σύγκρουση που θα μπορούσε να γράψει ιστορία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Η πιθανότητα να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα νέα άλμπουμ από δύο τόσο μεγάλα ονόματα δεν είναι απλώς σπάνια – είναι σχεδόν εκρηκτική. Ο Drake έχει ήδη θέσει τον τόνο με μια «παγωμένη» αισθητική προώθησης, δημιουργώντας έντονο hype γύρω από το «Iceman». Ξέρεις ότι όταν ο ίδιος κινείται στρατηγικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Cara Delevingne: Από το modeling στη μουσική με νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα

Την ίδια στιγμή, η Rihanna παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα, ακόμη και χωρίς νέα μουσική. Το τελευταίο της άλμπουμ, Anti, κυκλοφόρησε το 2016 και από τότε κάθε υπαινιγμός επιστροφής της μετατρέπεται σε παγκόσμιο trend. Και τώρα, με τη φημολογία να κορυφώνεται, το timing δεν περνά απαρατήρητο.

Δεν μπορείς να αγνοήσεις και το παρασκήνιο. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν στο παρελθόν στενή σχέση – επαγγελματική και προσωπική – που όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο έντασης στο ενδεχόμενο της «διπλής» κυκλοφορίας. Αν τελικά η Rihanna επιλέξει να επιστρέψει την ίδια ημέρα με τον Drake, τότε δεν θα πρόκειται μόνο για μάχη charts, αλλά και για ένα πολιτισμικό γεγονός που θα αναλυθεί από fans και media σε κάθε του λεπτομέρεια.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα επικρατήσει – αλλά πώς θα συνυπάρξουν δύο τόσο ισχυρά comeback narratives. Γιατί από τη μία έχεις έναν καλλιτέχνη που δεν έφυγε ποτέ από την κορυφή, και από την άλλη μια superstar που επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας με τεράστια προσμονή. Μέχρι στιγμής, όλα βασίζονται σε φήμες και ενδείξεις. Ο Drake έχει ήδη «κλειδώσει» την ημερομηνία του. Η Rihanna, όμως, παραμένει σιωπηλή – και ίσως αυτό κάνει την προσμονή ακόμα πιο έντονη.

Ο Drake κυκλοφορεί τραγούδι για την Ελλάδα με τίτλο “Greece”;
LONDON, ENGLAND – SEPTEMBER 04: Drake attends the “Top Boy” UK Premiere at Hackney Picturehouse on September 04, 2019 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

Αν τελικά οι φήμες βγουν αληθινές, τότε η 15η Μαΐου δεν θα είναι απλώς μια ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα είναι μια στιγμή που θα θυμάσαι για χρόνια.

Νέο άλμπουμ από την Charli XCX – Τι συμβαίνει με τις φήμες και τις συνεργασίες

Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά
Θανατηφόρο δυστύχημα στη σκηνή της Shakira πριν τη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία
Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων
Η νέα εποχή της pop: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love»
Το music video του «Runway» είναι ένα fashion statement με την υπογραφή των Lady Gaga και Doechii
Cara Delevingne: Από το modeling στη μουσική με νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα
Νέο άλμπουμ από την Charli XCX – Τι συμβαίνει με τις φήμες και τις συνεργασίες
Dua Lipa: Δεν πρόλαβε να τελειώσει tour και μπήκε ξανά στο στούντιο
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό