Η Rihanna επιστρέφει την ίδια μέρα με τον Drake; Το σενάριο που έχει ξεσηκώσει τους fans

Η μουσική βιομηχανία ζει για τέτοιες στιγμές. Από τη μία, ο Drake έχει ήδη «ανάψει φωτιές» με μια ευφυή, viral καμπάνια που επιβεβαιώνει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Iceman» στις 15 Μαΐου. Από την άλλη, η Rihanna, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της pop των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται να επιστρέφει δισκογραφικά έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια σιωπής, με φήμες να θέλουν το νέο της project να «σκάει» ακριβώς την ίδια ημέρα. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, δεν μιλάμε απλώς για μια σύμπτωση – αλλά για μια σύγκρουση που θα μπορούσε να γράψει ιστορία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Η πιθανότητα να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα νέα άλμπουμ από δύο τόσο μεγάλα ονόματα δεν είναι απλώς σπάνια – είναι σχεδόν εκρηκτική. Ο Drake έχει ήδη θέσει τον τόνο με μια «παγωμένη» αισθητική προώθησης, δημιουργώντας έντονο hype γύρω από το «Iceman». Ξέρεις ότι όταν ο ίδιος κινείται στρατηγικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Την ίδια στιγμή, η Rihanna παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα, ακόμη και χωρίς νέα μουσική. Το τελευταίο της άλμπουμ, Anti, κυκλοφόρησε το 2016 και από τότε κάθε υπαινιγμός επιστροφής της μετατρέπεται σε παγκόσμιο trend. Και τώρα, με τη φημολογία να κορυφώνεται, το timing δεν περνά απαρατήρητο.

Δεν μπορείς να αγνοήσεις και το παρασκήνιο. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν στο παρελθόν στενή σχέση – επαγγελματική και προσωπική – που όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο έντασης στο ενδεχόμενο της «διπλής» κυκλοφορίας. Αν τελικά η Rihanna επιλέξει να επιστρέψει την ίδια ημέρα με τον Drake, τότε δεν θα πρόκειται μόνο για μάχη charts, αλλά και για ένα πολιτισμικό γεγονός που θα αναλυθεί από fans και media σε κάθε του λεπτομέρεια.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα επικρατήσει – αλλά πώς θα συνυπάρξουν δύο τόσο ισχυρά comeback narratives. Γιατί από τη μία έχεις έναν καλλιτέχνη που δεν έφυγε ποτέ από την κορυφή, και από την άλλη μια superstar που επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας με τεράστια προσμονή. Μέχρι στιγμής, όλα βασίζονται σε φήμες και ενδείξεις. Ο Drake έχει ήδη «κλειδώσει» την ημερομηνία του. Η Rihanna, όμως, παραμένει σιωπηλή – και ίσως αυτό κάνει την προσμονή ακόμα πιο έντονη.

Αν τελικά οι φήμες βγουν αληθινές, τότε η 15η Μαΐου δεν θα είναι απλώς μια ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα είναι μια στιγμή που θα θυμάσαι για χρόνια.

